Общество

ИзвестияИзвестияМинпросвещения заявило о планах начать учебный год очно 1 сентября

Минпросвещения России готовится начать новый учебный год 1 сентября в очном формате, перевод школ на дистанционное обучение не планируется. Об этом заявил замглавы ведомства Дмитрий Глушко в воскресенье, 10 мая.
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с чего всё началось
"Очень бы не хотелось", — заявил Глушко в эфире радио "Комсомольская правда
", отвечая на вопрос о том, нет ли планов начать учебный год раньше из-за досрочного окончания текущего года.
РИА Новости05:05

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Минпросвещения заявило о планах начать учебный год очно 1 сентября

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ТАСС04:35

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