В Харькове продавец отказалась обслужить говорящую на украинском клиентку

После случившегося Хвиля вернулась в тот же магазин, чтобы устроить провокацию - она сняла на видео, как спрашивает ту самую продавщицу в грубой форме, почему она не обслуживает покупателей на украинском.