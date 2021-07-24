Министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Иван Крупко заявил, что Минск при усилении санкций Евросоюза сможет безболезненно переориентировать поставки своих агропромышленных продуктов на рынки Китая и России.
Следователи задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в причинении смертельных травм министру цифрового развития Амурской области Александру Курдюкову, сообщила в воскресенье пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области.
После случившегося Хвиля вернулась в тот же магазин, чтобы устроить провокацию - она сняла на видео, как спрашивает ту самую продавщицу в грубой форме, почему она не обслуживает покупателей на украинском.
"Министерство здравоохранения Российской Федерации с прискорбием сообщает, что 25 июля 2021 года в возрасте 69 лет скончался генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава России, профессор, академик РАН Валерий Савченко", — говорится в сообщении.
"Адмиралтейские верфи" в воскресенье спустили на воду третий серийный большой морозильный рыболовный траулер "Механик Сизов" проекта СТ-192 для ООО "Русская рыбопромышленная компания" (ООО "РРПК"), передает корреспондент "Интерфакса".