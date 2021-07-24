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Минсельхоз Белоруссии может перенаправить экспорт в Россию и КНР в случае санкций

Министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Иван Крупко заявил, что Минск при усилении санкций Евросоюза сможет безболезненно переориентировать поставки своих агропромышленных продуктов на рынки Китая и России.
RT на русском
Минсельхозпрод Беларуси готов поставить на международный рынок агропродукцию на сумму 6 млрд долларов.
Царьград
В последнее время, как добавил министр, Минск также интенсивно наращивает экспорт продукции в Китай.
Телеканал 360°
В случае, если санкционные вопросы будут нарастать и будут претензии к предприятиям и закрыты рынки, Белоруссия безболезненно перейдет на схожие рынки, отметил министр.
Телеканал 360°

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