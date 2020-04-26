Общество

Российская газетаРоссийская газетаМинсельхоз: Экспорт зерна из России приостановлен

Ограничения были установлены с 1 апреля 2020 года, но уже 26 апреля квота выбрана в полном объеме, сообщили в Минсельхозе. Таким образом, после вывоза всего задекларированного в рамках квоты зерна экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы за пределы ЕЭАС останавливается до 1 июля 2020 года.
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Россия приостановила экспорт зерна до 1 июля

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Объяснено скачкообразное распространение новой инфекции в России

Скачки в приросте заболеваемости новым коронавирусом могут свидетельствовать о выходе на плато, заявил глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
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Собчак подтвердила РБК, что желает приобрести долю в этом бизнесе на Дальнем Востоке.
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