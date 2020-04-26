Общество
Российская газетаМинсельхоз: Экспорт зерна из России приостановлен
Ограничения были установлены с 1 апреля 2020 года, но уже 26 апреля квота выбрана в полном объеме, сообщили в Минсельхозе. Таким образом, после вывоза всего задекларированного в рамках квоты зерна экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы за пределы ЕЭАС останавливается до 1 июля 2020 года.
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Общество
Попова: Россия может избежать пика заражения коронавирусом
В России, по состоянию на утро 26 апреля, зафиксировано 80 949 больных COVID-19 (подавляющее большинство из них — в Москве); 747 человек умерли, 6767 выздоровели.
РИА Новости 08:29
Авто
В России открылся автосалон, продающий советские автомобили
Из-за затяжной эпидемии мировая экономика подорвана, и в России может сократиться число дилеров, продающих новые автомобили, но это не помешало рязанцам открыть автосалон, где торгуют советскими автомобилями.
AvtoVolgograda.ru вчера в 02:53
Политика
Песков сообщил о реакции Путина на мозаику с ним в храме Минобороны
Президенту Владимиру Путину сообщили о мозаике с его портретом в строящемся храме Вооруженных сил, однако он считает, что еще рано таким образом оценивать его работу.
РБК 11:28
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
Авто
Банк ВТБ снизил ставки по автокредитам без залога
Банк ВТБ расширил действие программы «Беззалоговый автокредит», позволяющей приобрести автомобиль или мототехнику без обременения по залогу.
Автоновости дня 04:55
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
Общество
Почти все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом
Большинство священнослужителей Киево-Печерской лавры, которая уже три недели закрыта на карантин, переболели COVID-19.
РИА Новости 09:59
Здоровье
Усиление ограничительных мер коснется Улан-Удэ и Заиграевского района
Завершивший свою работу Республиканский оперативный штаб решил ввести дополнительные меры пока только в очаге распространения коронавируса, коим является Улан-Удэ и Заиграевский район.
Московский Комсомолец Улан-Удэ 07:08
Происшествия
В Петербурге 50 сотрудников больницы заразились коронавирусом
В Санкт-Петербурге около 50 сотрудников Мариинской больницы заразились коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 11:17
Общество
В Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции
На совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что режим самоизоляции в России нужно продлить еще на один инкубационный период, то есть на две недели.
Калужские новости вчера в 01:59
Здоровье
Умер заразившийся коронавирусом белгородский врач-онколог
Врач онкодиспансера Белгорода, у которого ухудшилось состояние после контакта с заболевшей коронавирусом пациенткой, скончался в больнице, сообщили в депздраве, 26 апреля.
Kursk.com 05:43
Экономика
Кудрин спрогнозировал спад экономики России до 8%
Спад российской экономики в текущем году может достичь 7-8%, однако после кризиса она восстановится и будет работать нормально.
BFM.ru 02:45
Общество
Безработица в США может дойти до уровня Великой депрессии
Старший советник Белого дома Кевин Хассетт в интервью телеканалу ABC предрек Соединенным Штатам новую Великую депрессию.
Вести.Ru 11:22
Общество
Объяснена дешевизна многоразовых ракет Илона Маска
Дешевизна многоразовых ракет американской фирмы SpaceX Илона Маска объясняется тем, что их реальную полную стоимость изначально оплачивает NASA или ВВС США, считают в российской компании "Главкосмос пусковые услуги".
Вести.Ru 09:47
Армия и оружие
Вырваться из ада: как советские пленные восстали в лагере Бадабер
Российская газета 05:12
Общество
МЧС: россияне могут покинуть место карантина в случае угрозы жизни
Покидать место изоляции находящимся на карантине из-за коронавируса COVID-19 можно только, если жизни или здоровью угрожает опасность.
Коммерсантъ 00:43
Здоровье
Губернатор рассказал почему область оказалась неготовой к эпидемии
На своей странице в инстаграм губернатор рассказал почему Свердловская область оказалась неготовой к распространению коронавирусной инфекции.
Твой Континент 10:56
Недвижимость
Правительство утвердило программу льготных ипотечных кредитов
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении гражданам льготных ипотечных кредитов по ставке 6,5%. Документ опубликован на сайте кабмина.
РБК 23 апреля в 16:59
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru вчера в 01:34
Общество
Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса
В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:27
Футбол
Де Хеа: «Надеюсь, что буду еще долго играть за „Манчестер Юнайтед“»
Ранее бывший вратарь МЮ Петр Шмейхель раскритиковал игру Де Хеа.
Soccer.ru 11:10
Хоккей
Капризову подарили овцу на день рождения. Игрок назвал ее Катей
Нападающий московского ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов получил овцу в подарок на день рождения.
Нева Спорт 10:00
Общество
В Томской области ввели ограничения на въезд и выезд
Указывается, что с понедельника, 27 апреля, водители при въезде в Томск должны будут обосновать своё передвижение, предъявив документы, подтверждающие необходимость срочного въезда или выезда из региона.
RT на русском 08:57
Происшествия
В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
RT на русском 09:36
Политика
Лавров: странам ЕС «не разрешают» просить помощь у России
Ряд стран Европы, Евросоюза и НАТО не могут попросить у России помощи в борьбе с пандемией коронавируса, потому что «старшие товарищи» выступают против, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на «Первом канале».
Коммерсантъ вчера в 11:54
Культура
Депутат пожаловался в прокуратуру на сериал «Зулейха открывает глаза»
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ) обратился в Генпрокуратуру с просьбой начать проверку сериала "Зулейха открывает глаза".
Москва 24 вчера в 22:25
Общество
Эпидемиолог назвал два сценария развития коронавируса в России
По мнению Гинцбурга, есть два пути развития ситуации с коронавирусом в России.
РИА Новости 06:51