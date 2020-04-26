Общество
Российская газетаМинсельхоз: Экспорт зерна из России приостановлен
Ограничения были установлены с 1 апреля 2020 года, но уже 26 апреля квота выбрана в полном объеме, сообщили в Минсельхозе. Таким образом, после вывоза всего задекларированного в рамках квоты зерна экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы за пределы ЕЭАС останавливается до 1 июля 2020 года.
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Происшествия
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О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
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Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое рассматривали как один из вариантов завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», указало курс на Находку.
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Происшествия
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В интернете появилось эмоциональное видео от, предположительно, одной из сотрудниц петербургского института травматологии и ортопедии имени Вредена.
КП - Санкт-Петербург 15:00
Общество
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Отца Хабиба Нурмагомедова госпитализировали с пневмонией
ФедералПресс вчера в 18:48
Спорт
Марат Сафин: «Некоторых футболистов „Спартак“ будто бы набрал с улицы»
Евро-футбол.ру 13:46
Политика
Рогозин объяснил, почему не может объединиться с Маском
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что не хочет объединять усилия российской госкорпорации с деятельностью американской компании SpaceX Илона Маска, потому что тот работает на Минобороны США, а разворачиваемая им спутниковая группировка связи Starlink будет использоваться в военных целях.
RT на русском 12:59
Происшествия
Экс-главу Пятигорска Травнева заподозрили в превышении полномочий
На Ставрополье завели уголовное дело в отношении бывшего главы Пятигорска Льва Травнева, который подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Интерфакс вчера в 09:45
Общество
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Здоровье
Объяснено скачкообразное распространение новой инфекции в России
Скачки в приросте заболеваемости новым коронавирусом могут свидетельствовать о выходе на плато, заявил глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
Вести.Ru вчера в 07:13
Общество
В России подготовят поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте правительства.
РИА Новости вчера в 21:37
Общество
В Нидерландах норки заразились коронавирусом
В Нидерландах на двух фермах по разведению норок у животных подтвердился коронавирус.
Вести ФМ 14:24
Политика
Украина возобновит эвакуацию своих граждан
Власти Украины возобновят авиарейсы для эвакуации граждан страны, находящихся за рубежом, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, 26 апреля сообщает пресс-служба министерства.
ИА Красная Весна 12:37
Экономика
Белоруссия назвала размер желаемой помощи для борьбы с COVID-19
Белоруссия видит возможность поддержки от международных финансовых организаций для борьбы в стране с последствиями пандемии коронавируса в размере до $2,5 млрд, заявил первый заместитель премьер-министра республики Дмитрий Крутой.
Интерфакс 15:33
Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
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Общество
Советник Трампа предрек США безработицу уровня Великой депрессии
Безработица в США может дойти до уровня Великой депрессии, предположил старший советник Белого дома Кевин Хассетт.
РИА Новости 10:43
Экономика
Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии
Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.
Российская газета 15:06
Общество
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РИА Новости 15:29
Здоровье
Врач назвал смертельно опасные места во время пандемии коронавируса
Палата интенсивной терапии может считаться наиболее опасным местом во время пандемии, написал врач Евгений Комаровский в инстаграме.
РИА Новости 10:20
Армия и оружие
Минобороны России получило два модернизированных в Казани Ту-160
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Татар-информ 23 апреля в 13:50