Минсельхоз РФ может пересмотреть планы по экспорту зерна в этом сезоне (июль 2022-июнь 2023 гг.), видит риски для сбора запланированных 130 млн тонн, сообщает Минсельхоз со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Патрушева.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который до конца года запрещает инвесторам из недружественных стран участвовать в сделках по добыче нефти в рамках проекта "Сахалин-1" и Харьягинском месторождении.
Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что причиной ухудшения его самочувствия, предварительно, стали осложнения после перенесенного COVID-19, врачи говорят о позитивной динамике.