Будьте в Плюсе

Минсельхоз РФ может пересмотреть планы по экспорту зерна и видит риски для сбора 130 млн т

Минсельхоз РФ может пересмотреть планы по экспорту зерна в этом сезоне (июль 2022-июнь 2023 гг.), видит риски для сбора запланированных 130 млн тонн, сообщает Минсельхоз со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Патрушева.
Интерфакс
Выступая в пятницу на выездном заседании оперштаба Минсельхоза Башкирии, министр заявил, что объемы убранного зерна ниже, чем в прошлом году, уборочную кампанию сдерживают дожди в ряде регионов.
Интерфакс
Объем собранного урожая зерновых сейчас заметно меньше, чем год назад.
РЕН ТВ
Министр сообщил, что в настоящее время уборочные работы интенсивно идут во всех федеральных округах.
Финмаркет

Подробнее о событии

Глава Минсельхоза Патрушев допустил пересмотр планов по экспорту зерна в текущем сезоне
Известия07:31
Минсельхоз может снизить планы по экспорту зерна на мировые рынки
РЕН ТВ05:48
Минсельхоз допустил пересмотр планов экспорта зерна из-за рисков снижения урожая
Говорит Москва05:18
Минсельхоз может пересмотреть планы по экспорту зерна в этом сезоне
Финмаркет05:21
Минсельхоз РФ не исключил пересмотра планов по экспорту зерна
BFM.ru05:20
Минсельхоз РФ в этом сезоне может пересмотреть планы по экспорту зерна
НТВ05:37
Минсельхоз РФ может пересмотреть планы по экспорту зерна и видит риски для сбора 130 млн т
Интерфакс05:12

Интересное

Директора института СО РАН Александра Шиплюка арестовали по делу о госизмене

Директор Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александр Шиплюк арестован по делу о госизмене.
ТАСС08:02

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о пожаре в здании железнодорожного вокзала после обстрела

Здание железнодорожного вокзала станции "Донецк" горит в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает мэр города Алексей Кулемзин.
РИА Новости06:53

Сергей Шнуров посетил город Ирмино в ЛНР

Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров посетил город Ирмино в Луганской Народной Республике.
REGNUM07:53

Путин запретил иностранным инвесторам участие в сделках по добыче нефти на «Сахалине-1»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который до конца года запрещает инвесторам из недружественных стран участвовать в сделках по добыче нефти в рамках проекта "Сахалин-1" и Харьягинском месторождении.
Газета.Ru08:06

Глава Турции Эрдоган прибыл в Сочи на встречу с Путиным

"Президент Турции Эрдоган прибыл в Сочи для переговоров с российским коллегой Путиным по двусторонним связям, региональным и международным вопросам", — говорится в сообщении.
РИА Новости07:33

Квентин Тарантино назвал кинематографическим шедевром фильм «Топ Ган: Мэверик»

Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино остался в восторге от сиквела культовой ленты «Топ Ган: Мэверик» (Top Gun: Maverick) с Томом Крузом в главной роли.
Центральная Служба Новостей06:30

Глава Минсельхоза Патрушев допустил снижение плана по экспорту зерна

Россия может в этом году сократить план по поставкам зерна за рубеж, но внутренний рынок обеспечит полностью, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.
РИА Новости05:24

Президент Зеленский осудил Amnesty International за доклад о преступлениях ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский осудил правозащитную организацию Amnesty International за доклад о преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Lenta.ru05:56

На южном направлении ликвидирован полковник ГУР Минобороны Украины

Как сообщили его "побратимы", Руслан Попов был "разведчиком спецназначения" в структуре Главного управления разведки Минобороны Украины, последнее звание - полковник.
Военное обозрение07:54

Главу херсонской администрации Сальдо госпитализировали из-за осложнений после COVID-19

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что причиной ухудшения его самочувствия, предварительно, стали осложнения после перенесенного COVID-19, врачи говорят о позитивной динамике.
РИА Новости06:30