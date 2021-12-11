Комсомольская правдаМинсельхоз РФ намерен исключить квартиры из программы сельской ипотеки в 2022 годуМинсельхоз России выступил с инициативой исключить квартиры из программы сельской ипотеки в 2022 году, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.Комсомольская правдаВ текущем году банки приняли более 200 тыс. заявок на сельскую ипотеку на сумму 485,5 млрд рублей.ФАНПрограмма "Сельская ипотека" является одним из механизмов госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", разработанной Минсельхозом России и направленной на повышение качества жизни на селе.ТАССЛьготная ипотека выдается по ставке от 0,1% до 3% годовых на приобретение или строительство жилья в сельской местности.ТАССЧитать далееСвернутьКомсомольская правдаКомсомольская правдаФАНПетербургский дневникVSE42.RUНародные новостиОбщественная служба новостейDeita.ruFBM.ruГазета.RuЭкономика сегодняПрофильПодробнее о событииВласти РФ планируют изменить условия льготной ипотекиURA.Ru00:35Минсельхоз планирует исключить квартиры из программы сельской ипотеки в 2022 годуТАСС00:05Самое цитируемоеМинсельхоз планирует исключить квартиры из программы сельской ипотеки в следующем годуФАН01:31Минсельхоз решил исключить квартиры из программы сельской ипотекиМосковский Комсомолец01:17Квартиры могут исключить из программы сельской ипотеки в 2022 годуЭкономика сегодня02:16Минсельхоз планирует исключить квартиры из программы сельской ипотекиГазета.Ru00:27Из программы сельской ипотеки в 2022 году планируют исключить квартирыРеальное время00:25Показать ещёОценить24Поделиться