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Минсельхоз РФ намерен исключить квартиры из программы сельской ипотеки в 2022 году

Минсельхоз России выступил с инициативой исключить квартиры из программы сельской ипотеки в 2022 году, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
Комсомольская правда
В текущем году банки приняли более 200 тыс. заявок на сельскую ипотеку на сумму 485,5 млрд рублей.
ФАН
Программа "Сельская ипотека" является одним из механизмов госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", разработанной Минсельхозом России и направленной на повышение качества жизни на селе.
ТАСС
Льготная ипотека выдается по ставке от 0,1% до 3% годовых на приобретение или строительство жилья в сельской местности.
ТАСС

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Власти РФ планируют изменить условия льготной ипотеки
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