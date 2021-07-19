Господдержка хлебопеков в виде субсидий не помогла производителям удержать цены на свою продукцию, как задумывали власти. Хлебозаводы предупредили ритейлеров о повышении цен на 7–12% с августа из-за роста стоимости сырья. Так, маргарин подорожал на 38%, а упаковочный материал — на 40%.

Коммерсантъ 17:35