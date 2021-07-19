Господдержка хлебопеков в виде субсидий не помогла производителям удержать цены на свою продукцию, как задумывали власти. Хлебозаводы предупредили ритейлеров о повышении цен на 7–12% с августа из-за роста стоимости сырья. Так, маргарин подорожал на 38%, а упаковочный материал — на 40%.
С сегодняшнего дня в стране возобновят работу все предприятия, ночные клубы и бары, снимаются ограничения на собрания людей, частично отменяется требование о соблюдении социальной дистанции и разрешается не носить маски - власти просят британцев "проявить личную ответственность и сделать выбор самостоятельно".
Врач – иммунолог-аллерголог, доктор медицинских наук Андрей Продеус рассказал россиянам, как правильно подготовиться к ревакцинации от CoViD-19 и какие рекомендации нужно соблюдать после повторной прививки.
Сегодня в Саратовском областном суде прошло рассмотрение апелляционного представления прокуратуры на оправдательный приговор бывшему председателю комитета по управлению имуществом администрации Саратова Елены Салеевой и ее коллеге Андрею Краснову.