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Экономика

Минсельхоз РФ не ожидает существенного повышения цен на хлеб

Хлебозаводы предупредили ретейлеров о повышении с августа цен на их продукцию на 7-12%.
ТАСС
Рост цен объясняется подорожанием сырья, упаковочного материала и транспортировки.
Lenta.ru
По словам президента Российского союза пекарей Алексея Лялина, все виды сырья для производства хлеба подорожали в несколько раз, хотя сам хлеб — всего на 1 рубль год к году.
Forbes
Минсельхоз при этом утверждает, что дальнейшего роста цен на хлеб в России не ожидается.
Эхо Москвы

С чего всё началось

Хлебопеки жалуются на поставщиков

Господдержка хлебопеков в виде субсидий не помогла производителям удержать цены на свою продукцию, как задумывали власти. Хлебозаводы предупредили ритейлеров о повышении цен на 7–12% с августа из-за роста стоимости сырья. Так, маргарин подорожал на 38%, а упаковочный материал — на 40%.
Коммерсантъ17:35

Подробнее о событии

Минсельхоз не ожидает существенного роста цен на хлеб в России

РИА Новости03:08

Вице-президент Российского зернового союза Корбут не считает рост цен на сырье причиной подорожания хлеба

Эхо Москвы03:40
Официальный комментарий
Минсельхоз России
Минсельхоз не ожидает существенного повышения цен на хлеб в дальнейшем, что обусловлено снижением стоимости сырья, а также действием мер господдержки производителей хлебобулочных изделий и муки
ТАСС02:05

Минсельхоз ответил на данные о росте цен на хлеб

РБК01:19

Минсельхоз не ожидает существенного роста цен на хлеб в России

ПРАЙМ01:01

Минсельхоз не ожидает существенного повышения цен на хлеб

Коммерсантъ02:24

Минсельхоз успокоил россиян по поводу роста цен на хлеб из-за повышения стоимости сырья

Lenta.ru02:07

Минсельхоз не ожидает существенного повышения цен на хлеб

ТАСС01:07
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