Поставки подсолнечного масла и сахара во все торговые сети идут в соответствии с соглашениями, подписанными между производителями и ритейлерами РФ, сообщает Минсельхоз. Министерство не отмечает перебоев в поставках подсолнечного масла и сахара со стороны производителей.

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С чего всё началось Попытка регулировать стоимость продуктов вызвала проблемы с поставками В середине декабря 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и сетей подписали соглашения, по которым предельная отпускная цена подсолнечного масла установлена в 95 руб. за 1 л, розничная — в 110 руб. за 1 л. Стоимость сахара зафиксирована на уровнях 36 руб. и 46 руб. за 1 кг соответственно. Коммерсантъ 17:40