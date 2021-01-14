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Интерфакс
Интерфакс

Минсельхоз РФ не зафиксировал сбоев в поставках масла и сахара в сети

Поставки подсолнечного масла и сахара во все торговые сети идут в соответствии с соглашениями, подписанными между производителями и ритейлерами РФ, сообщает Минсельхоз. Министерство не отмечает перебоев в поставках подсолнечного масла и сахара со стороны производителей.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Попытка регулировать стоимость продуктов вызвала проблемы с поставками

В середине декабря 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и сетей подписали соглашения, по которым предельная отпускная цена подсолнечного масла установлена в 95 руб. за 1 л, розничная — в 110 руб. за 1 л. Стоимость сахара зафиксирована на уровнях 36 руб. и 46 руб. за 1 кг соответственно.
Коммерсантъ17:40
Официальный комментарий
Минпромторг РФ
В Минпромторг России официально не поступала информация от региональных торговых сетей о сложностях с закупкой масла и сахара
ТАСС03:53
Минсельхоз России
Министерство не отмечает перебоев в поставках подсолнечного масла и сахара со стороны производителей
ТАСС05:37
Подробнее о событии
Lenta.ru

Власти отреагировали на сообщения о дефиците сахара и масла в магазинах

Lenta.ru05:32
РБК

Минпромторг не получал жалоб сетей на проблемы с поставками сахара

РБК04:57
ТАСС

Крупнейшие торговые сети не ожидают дефицита сахара и масла на рынке России

ТАСС06:20
Коммерсантъ

Минпромторг не получал жалоб от сетей на проблемы с закупкой сахара и масла

Коммерсантъ04:26
RT на русском

В Минпромторге прокомментировали ситуацию с закупкой масла и сахара

RT на русском03:13
РИА Новости

Производители исключили дефицит подсолнечного масла и сахара в России

РИА Новости05:32
REGNUM

Минсельхоз РФ заявил об отсутствии перебоев в поставках масла и сахара

REGNUM05:24

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