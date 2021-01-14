Минсельхоз РФ не зафиксировал сбоев в поставках масла и сахара в сети
Поставки подсолнечного масла и сахара во все торговые сети идут в соответствии с соглашениями, подписанными между производителями и ритейлерами РФ, сообщает Минсельхоз. Министерство не отмечает перебоев в поставках подсолнечного масла и сахара со стороны производителей.В источнике
С чего всё началось
Попытка регулировать стоимость продуктов вызвала проблемы с поставками
В середине декабря 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и сетей подписали соглашения, по которым предельная отпускная цена подсолнечного масла установлена в 95 руб. за 1 л, розничная — в 110 руб. за 1 л. Стоимость сахара зафиксирована на уровнях 36 руб. и 46 руб. за 1 кг соответственно.
Коммерсантъ17:40
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