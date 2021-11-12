Газета.RuМинсельхоз РФ предложил меры по стабилизации цен на «борщевой набор»В России хотят ввести меры по стабилизации цен на овощи из "борщевого набора" (картофель, капуста, лук, свекла, морковь).Газета.RuТакже будут построены новые овощехранилища, которые позволят дополнительно размещать 313,9 тыс. т продукции.ИзвестияДля создания и модернизации хранилищ компаниям предоставляются меры господдержки — возмещение части прямых понесенных затрат, компенсация может составлять 20% от фактической стоимости, говорится в письме Минсельхоза.ИзвестияПодешевел только лук: примерно на 1 руб., до 37 руб. за кг.ВедомостиЧитать далееСвернутьНТВНТВПятый каналГазета.RuАгротаймИзвестияРамблерВерсия-СаратовLife.ruНациональная служба новостейОбщественная служба новостейАлтапрессКомсомольская правдаЦентральная Служба НовостейНаш Брянск.RuНовые ВедомостиNashGorod.ruSIA.ruИА Красная ВеснаVSE42.RUПсковская Лента НовостейUfaTime.ruПодробнее о событииМинсельхоз предложил меры по снижению цен на «борщевой набор»РБК00:25Предложены новые меры для стабилизации цен на продуктыLife.ru17:16Известия: в Минсельхозе предложили меры по сдерживанию цен на борщевой набор овощейТелеканал 360°19:10Минсельхоз берется за цены на овощи из «борщевого набора»URA.Ru18:13Известия: Минсельхоз предложил меры по стабилизации цен на овощи из «борщевого набора»Lenta.ru17:20Минсельхоз предложил меры для снижения цен на «борщевой набор»Известия19:17Минсельхоз предложил меры для уменьшения стоимости овощей из «борщевого набора»ФАН16:36Показать ещёОценить269Поделиться