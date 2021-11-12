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Минсельхоз РФ предложил меры по стабилизации цен на «борщевой набор»

В России хотят ввести меры по стабилизации цен на овощи из "борщевого набора" (картофель, капуста, лук, свекла, морковь).
Газета.Ru
Также будут построены новые овощехранилища, которые позволят дополнительно размещать 313,9 тыс. т продукции.
Известия
Для создания и модернизации хранилищ компаниям предоставляются меры господдержки — возмещение части прямых понесенных затрат, компенсация может составлять 20% от фактической стоимости, говорится в письме Минсельхоза.
Известия
Подешевел только лук: примерно на 1 руб., до 37 руб. за кг.
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