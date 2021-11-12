В Дагестане возбудили уголовное дело из-за убийства имама и ранения его сына и брата

Уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия возбуждено в Дагестане по факту убийства имама, а также ранения его сына и брата, сообщает пресс-служба СК РФ.