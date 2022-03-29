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Минсельхоз РФ считает важным сохранить минимальные наценки на социально значимые товары

В Минсельхозе России заявили, что считают необходимым сдерживать наценки на социально значимые товары, включая сахар.
Газета.Ru
"Минсельхоз считает необходимым сохранить минимальные торговые наценки на социально значимые продовольственные товары, включая сахар, как минимум до начала нового сельскохозяйственного сезона", - отмечается в сообщении.
ТАСС
«Обеспечение доступности основных продуктов питания должно являться безусловным приоритетом для всех участников производственно-сбытовой цепи», — поясняет Минсельхоз.
РБК
В Минпромторге напомнили, что крупные ретейлеры зафиксировали уровень наценки на сахар в 5% как на социально значимый товар.
ТАСС

Подробнее о событии

Минсельхоз РФ считает важным сохранить минимальные наценки на социально значимые товары
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Минсельхоз считает нужным сохранить минимальные наценки на социально значимые продукты
ТАСС14:01
Минсельхоз счел необходимым сохранить минимальную наценку на сахар
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Минсельхоз РФ: наценки на продукты первой необходимости должны быть минимальными
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В Минсельхозе рассказали о минимальных наценках на социально значимые продукты
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Минсельхоз считает нужным сохранить минимальные наценки на соцзначимые продукты, в том числе на сахар, как минимум до нового сельхозсезона
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