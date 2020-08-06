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МИР 24
МИР 24

Минсельхоз России объяснил рост цен на яблоки

Министерство сельского хозяйства (Минсельхоз) России назвало причиной роста цен на яблоки поздний сбор урожая в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. По данным Росстата, цены на яблоки в июле выросли на 7,4%.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В Минсельхозе объяснили причины подорожания яблок в России

Министерство сельского хозяйства РФ связывает подорожание яблок с поздним сбором урожая в Южном (ЮФО) и Северо-Кавказском (СКФО) федеральных округах. Об этом говорится в сообщении министерства. Согласно данным Росстата, в июле яблоки в России подорожали на 7,4%.
ТАССвчера в 16:22
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Известия

В Минсельхозе объяснили рост цен на яблоки

Известия20:49
Газета.Ru

Резкое подорожание яблок в России объяснили поздним сбора урожая

Газета.Ruвчера в 16:52
Интерфакс

Минсельхоз объяснил рост цен на яблоки поздним началом сбора урожая

Интерфаксвчера в 13:52
RT на русском

Минсельхоз объяснил подорожание яблок в России

RT на русскомвчера в 16:22
ТАСС

В Минсельхозе объяснили причины подорожания яблок в России

ТАССвчера в 16:22
Эхо Москвы

В министерстве сельского хозяйства России связали рост цен на яблоки в стране с поздним началом сбора урожая

Эхо Москвывчера в 16:04
Национальная служба новостей

В Минсельхозе объяснили причины роста цен на яблоки

Национальная служба новостейвчера в 16:32

В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
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Тарифы за услуги ЖКХ для россиян вырастут на 4% во втором полугодии

Во втором полугодии 2020 года тарифы за коммунальные услуги для граждан в среднем по России вырастут не более чем на 4%. Об этом заявил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев, передает информагентство ПРАЙМ.
РБК05:27
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О риске развития деменции говорит головокружение при резком вставании

Американские ученые сообщили о том, что пациенты, испытывающие головокружение во время вставания рискуют в разы чаще пополнить ряды страдающих от деменции в старости, чем те, кто не испытывает сложностей.
Live2407:00
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