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МИР 24
МИР 24

Минсельхоз России объяснил рост цен на яблоки

Министерство сельского хозяйства (Минсельхоз) России назвало причиной роста цен на яблоки поздний сбор урожая в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. По данным Росстата, цены на яблоки в июле выросли на 7,4%.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В Минсельхозе объяснили причины подорожания яблок в России

Министерство сельского хозяйства РФ связывает подорожание яблок с поздним сбором урожая в Южном (ЮФО) и Северо-Кавказском (СКФО) федеральных округах. Об этом говорится в сообщении министерства. Согласно данным Росстата, в июле яблоки в России подорожали на 7,4%.
ТАССвчера в 16:22
Подробнее о событии
ТАСС

В Минсельхозе объяснили причины подорожания яблок в России

ТАССвчера в 16:22
Газета.Ru

Резкое подорожание яблок в России объяснили поздним сбора урожая

Газета.Ruвчера в 16:52
Национальная служба новостей

В Минсельхозе объяснили причины роста цен на яблоки

Национальная служба новостейвчера в 16:32
RT на русском

Минсельхоз объяснил подорожание яблок в России

RT на русскомвчера в 16:22
Известия

В Минсельхозе объяснили рост цен на яблоки

Известия20:49
Эхо Москвы

В министерстве сельского хозяйства России связали рост цен на яблоки в стране с поздним началом сбора урожая

Эхо Москвывчера в 16:04
Интерфакс

Минсельхоз объяснил рост цен на яблоки поздним началом сбора урожая

Интерфаксвчера в 13:52

В Генштабе ВС РФ раскрыли условия применения ядерного оружия

Первое условие - ядерный удар будет нанесен в качестве ответной реакции, если система предупреждения о ракетном нападении предупредит военных, что территорию России или ее союзников атаковали баллистическими ракетами.
Газета.Ru02:43
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В Ингушетии ликвидировали готовивших теракты боевиков

Оперативники в ходе контртеррористической операции в Ингушетии ликвидировали двух боевиков, готовивших теракт в республике, еще один задержан, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета.
Ведомости03:10
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В МВД уточнили порядок получения новых госзнаков на автомобили

"Установка государственных регистрационных знаков транспортных средств новых размеров и формы не является обязательной процедурой для автовладельцев, и может выполняться гражданами исключительно по их желанию или необходимости", - сказал собеседник агентства.
ТАСС02:01
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Киану Ривз снимется в четвертой и пятой частях «Джона Уика»

Как передает THR, генеральный директор студии Lionsgate Джон Фелтхаймер заявил, что у серии про неубиваемого киллера-мстителя Джона Уика действительно появится не только анонсированная четвертая часть, но и пятая.
Российская газета03:41
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