Минсельхоз России объяснил рост цен на яблоки

Министерство сельского хозяйства (Минсельхоз) России назвало причиной роста цен на яблоки поздний сбор урожая в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. По данным Росстата, цены на яблоки в июле выросли на 7,4%.