Минсельхоз России объяснил рост цен на яблоки
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Министерство сельского хозяйства (Минсельхоз) России назвало причиной роста цен на яблоки поздний сбор урожая в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. По данным Росстата, цены на яблоки в июле выросли на 7,4%.В источнике
С чего всё началось
В Минсельхозе объяснили причины подорожания яблок в России
Министерство сельского хозяйства РФ связывает подорожание яблок с поздним сбором урожая в Южном (ЮФО) и Северо-Кавказском (СКФО) федеральных округах. Об этом говорится в сообщении министерства. Согласно данным Росстата, в июле яблоки в России подорожали на 7,4%.
ТАССвчера в 16:22
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