Экономика

Парламентская газетаПарламентская газетаМинсельхоз: Россия полностью обеспечивает себя продуктами питания

Россия полностью обеспечивает себя продуктами питания, введение эмбарго лишь дало импульс развитию сельского хозяйства, и сейчас оно активно развивается, рассказали в Минсельхозе. Об этом сообщает РИА «Новости».
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