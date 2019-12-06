Экономика
Российская газетаМинсельхоз: Россия собрала 120 миллионов тонн зерна
Урожай зерна в России, по предварительным данным Минсельхоза, составил около 120 миллионов тонн, сообщила замминистра сельского хозяйства Елена Фастова на конференции "Агрохолдинги России-2019".
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Политика
Порошенко предложил властям Украины строить стену на границе с Россией
Украине следует строить стену на границе с Россией, а не Донбассом.
Футбол
Евгений Калешин рассказал, что ушёл из «Урожая» из-за панических атак
Футбольный тренер Евгений Калешин рассказал со страниц издания Sports.ru о том, что причиной его ухода из ФК «Урожай» стали психологические проблемы.
Экономика
Saudi Aramco провела самое крупное в истории IPO
Нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, являющаяся крупнейшей в мире по объемам добычи и экспорта нефти, подвела итоги сделки по первичному размещению акций - IPO.
Технологии
Group-IB сообщила о попытках взлома переписки в Telegram
Компания Group-IB, которая занимается расследованием киберпреступлений, сообщила, что мошенники попытались получить доступ к перепискам пользователей в мессенджере Telegram.
Спорт
Российская гимнастка получила тяжелые травмы после падения с 8 метров
Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила тяжелые травмы после падения с восьмиметровой высоты во время выступления на международном турнире в Риге.
Общество
Сбербанк назвал популярные схемы кражи денег с карт
В Сбербанке рассказали о самых популярных схемах кражи денег с карт.
Музыка
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года
Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн.
Культура
Боярский раскритиковал артистов, нелестно высказавшихся о россиянах
Народный артист России Михаил Борский подверг критике исполнителей Максима Покровского и Лайму Вайкуле, которые нелестно отзывались о россиянах.
Общество
Раймонд Паулс объяснил слова о «навязчивой» российской публике
Композитор Раймонд Паулс заявил РБК, что российская публика отзывчивее, чем латышская.
Политика
Бывший президент Боливии Моралес вылетел на Кубу
Бывший президент Боливии Эво Моралес вылетел из Мексики на Кубу.
Космос
Adidas первой протестирует обувь в космосе
Adidas может использовать полученные данные для изменения покрытия мяча или текстуры материалов, из которых он сделан, отмечает CNN.
Наука
Названа ранее неизвестная причина рака
Специалисты считают, что их исследование проливает новый свет на причины развития рака.
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
Автоспорт
FIA определила гонщика 2019 года
Политика
СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ
Как пишет «Новая газета», несмотря на наличие «троих явных подозреваемых», — позднее арестованного в Германии Вадима Красикова, а также неких Владимира Ф. и Олега И. — дело дошло до суда только в 2014 году.
Технологии
Android может унаследовать худший недостаток iPhone
В операционной системе Android вскоре может появиться недостаток, как у её главного конкурента — iOS.
Политика
Матвиенко потребовала наказать Новака за задержку закона о счетчиках
В Совфеде раскритиковали Минэнерго за задержку проекта по установке в домах "умных" счетчиков.
Общество
Присяжные сочли необоснованным иск дайвера против Маска за твит
Жюри присяжных федерального суда Центрального округа Калифорнии посчитали необоснованным иск британского дайвера Вернона Ансворт к основателю Tesla Илону Маску.
Политика
МИД: новые санкции США против России не останутся без ответа
В МИД подчеркнули, что такие действия США "не останутся без ответа". Ранее американская сторона ввела новые санкции против России.
Хоккей
Гол Малкина помог «Питтсбургу» дома обыграть «Аризону»
«Питтсбург Пингвинз» победил «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Происшествия
СК предъявил обвинения по делу об убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Следственный комитет России предъявил обвинение Хасану Полонкоеву и его родственнику по делу об убийстве главы центра «Э» по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
Происшествия
В Приморье ФСБшники и спецназ скрутили полицейских
В Приморье задержали полицейских, подозреваемых в получении взятки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по ПК.
Шоу-бизнес
Влад Топалов трогательно поздравил сына с первым днем рождения
Заметим, в ожидании сына Регина Тодоренко и Влад Топалов на протяжении долгого времени скрывали грядущее пополнение.
Политика
Зеленский сравнил Украину с «блюдом для больших боссов»
«Вы знаете, когда за столом сидят большие боссы, представители империй, я очень не хочу, чтобы мы (Украина) были тем блюдом, которое подают на стол этим большим боссам», — цитирует Зеленского РБК.
Наука
Частое окрашивание и выпрямление волос могут привести к раку груди
Частое окрашивание и выпрямление волос из-за содержания в красителях и химических средствах канцерогенных веществ, могут привести к раку груди, сообщили американские ученые.
Экономика
Госдума одобрила законопроект о реформе системы страхования вкладов
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект о реформе системы страхования вкладов.