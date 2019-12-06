Экономика
Российская газетаМинсельхоз: Россия собрала 120 миллионов тонн зерна
Урожай зерна в России, по предварительным данным Минсельхоза, составил около 120 миллионов тонн, сообщила замминистра сельского хозяйства Елена Фастова на конференции "Агрохолдинги России-2019".
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Авто
Российский авторынок в ноябре снизился на 6%
Происшествия
В Липецке школьник упал с балкона 16-го этажа
В Липецке устанавливаются обстоятельства смерти 12-летнего школьника, упавшего с 16-го этажа дома на улице Зои Космодемьянской.
Общество
Украина поставила России условие по газовым спорам
Витренко отметил, что Еврокомиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего судебных споров, поскольку «Газпром» включает это в пакет для переговоров по транзиту.
Политика
Парубий объяснил, почему оппозиция собирает людей на Майдане
Депутат «Европейской солидарности» Андрей Парубий заявил, что людей на Майдане накануне саммита «нормандской четверки» собирают, поскольку перед переговорами в Париже не посоветовались с оппозицией.
Кино
Режиссер «Дау» попросил Минкульт разрешить прокат всех частей фильма
Режиссер фильма "Дау" Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям кинокартины.
Армия и оружие
National Interest: ВВС США хотят опять наступить на те же грабли
Идея состоит в том, что ВВС США в конечном итоге купят новые самолёты, заполнив образовавшийся краткосрочный пробел, возникший в результате списания старых самолётов, пишет военный корреспондент Дэвид Акс в статье для издания The National Interest.
Авто
Первый российский электрокар Zetta скоро появится в продаже
По словам Дениса Мантурова, серийная сборка Zetta будет налажена уже в первом квартале 2020 года.
Политика
На Украине объявили о подготовке «марша на Крым»
Участники запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым.
Политика
В правительстве прокомментировали «расследование» про жену Медведева
Пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов назвал "расследования" про супругу главы кабмина Дмитрия Медведева "очередным манипулированием неподтвержденной информацией".
Футбол
«Вильярреал» и «Атлетико» голов не забили
«Вильярреал» сыграл вничью с «Атлетико» в матче 16-го тура чемпионата Испании — 0:0. Мадридцы набрали 26 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.
Экономика
Госдума одобрила повышение МРОТ
Госдума одобрила повышение минимального размера оплаты труда до 12 тыс. 130 рублей, передаёт ОТР.
Гаджеты
В продажу поступили смарт-часы Xiaomi Mi Watch с активной eSIM
В Китае начались продажи умных-часов Xiaomi Mi Watch с поддержкой активной eSIM.
Фигурное катание
Российская фигуристка побила свой мировой рекорд в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место по итогам короткой программы в финале Гран-при в итальянском Турине.
Общество
Прокурор попросил четыре года колонии студенту Егору Жукову
Космос
Китай собирается построить космическую солнечную электростанцию
Китай планирует построить космическую солнечную электростанцию мощностью 200 тонн мегаватт к 2035 году.
Происшествия
В Москве росгвардейцы задержали проникшего в детский сад мужчину
Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находящегося в состоянии наркотического опьянения, который проник в детский сад в Москве.
Фигурное катание
Туктамышева завоевала золото на турнире серии «Челленджер» в Загребе
Общество
Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"
Максим Покровский, уехавший жить в США, рассказал в интервью порталу 66.ru о переезде, отношении к россиянам и концертам на родине.
Политика
Путин и Лукашенко обсудят интеграцию в рамках Союзного государства
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудят 7 декабря в Сочи перспективы углубления интеграции в рамках Союзного государства, сообщает пресс-служба Кремля.
Шоу-бизнес
36-летняя певица МакSим выходит замуж
Сегодня же стало известно, что Марина действительно выходит замуж.
Общество
Крупнейший в мире водопад Виктория высох
Человечество лишилось крупнейшего в мире водопада Виктория.
Единоборства
Руис и Джошуа провели взвешивание накануне боя в Саудовской Аравии
Накануне поединка спортсмены провели взвешивание. Вес Джожуа превысил 128 килограмм, масса Руиса составил 107,501 килограмма.
Гаджеты
«Умный» 75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S подешевел вдвое
«Умный» 75-дюймовый телевизор китайской марки Xiaomi Mi TV 4S подешевел вдвое спустя год после официального запуска линейки.
Политика
Медведев объяснил, зачем в России подняли пенсионный возраст
Медведеву задали вопрос о самом сложном решении в его работе. Он ответил, что это было конечно же повышение пенсионного возраста.
Экономика
Допфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей
Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.
Экономика
МЭР хочет найти владельцев 25 млн объектов недвижимости
Минэкономразвития РФ подготовило законопроект, который направлен на то, чтобы определить налогоплательщиков по 25 миллионам объектов недвижимости в России и заставить их платить налоги, сообщил замминистра экономического развития РФ Савва Шипов.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Шоу-бизнес
Сосо Павлиашвили посоветовал Паулсу поблагодарить Бога за фанатов
«Если человек приходит и высказывает тебе свою любовь, свое уважение, за это нужно благодарить Бога», — сказал Павлиашвили.