Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМинсельхоз: Россия собрала 120 миллионов тонн зерна

Урожай зерна в России, по предварительным данным Минсельхоза, составил около 120 миллионов тонн, сообщила замминистра сельского хозяйства Елена Фастова на конференции "Агрохолдинги России-2019".
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