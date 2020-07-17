Для нас очень важной является отрасль молочного животноводства. Для региона это традиционная отрасль, которая, к сожалению, была практически потеряна в 90-е годы. Но в 2000-х годах, в 2010-х начала возрождаться. И сейчас мы видим следующий большой шаг.

Россия в этом году увеличит производство молока до 32 миллионов тонн. Господдержка в этой сфере в 2020 году выросла в полтора раза – до 12 миллиардов рублей. Об этом заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

Минсельхоз: Россия увеличит производство молока до 32 миллионов тонн

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