Представители регионов доложили о мерах по развитию экспорта и достижению ориентиров федерального проекта. Министр отметил положительную динамику по данному направлению в Московской области, но заметил, что ряд регионов "системно не выполняет плановые показатели".

Минсельхоз: Ряд регионов не выполняет планы по экспорту продукции АПК

Экономика Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным Банки будут вынуждены взимать с клиентов деньги за некоторые услуги и сервисы, если сохранится административное регулирование и ограничение комиссий за прием карт (эквайринг), пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) в правительство. 445

Здоровье В Забайкалье зафиксировано максимальное число заразившихся коронавирусом за сутки Врачи в Забайкальском крае за сутки выявили 93 человека с коронавирусом, это рекордный показатель для региона, сообщили журналистам в пресс-службе краевого правительства.

Происшествия Мосгорсуд огласит приговор обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану Мосгорсуд в понедельник огласит приговор обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану, в суде будут заслушаны лишь вводная и резолютивная части приговора, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. 1

Политика Путин ответил на критику поправок к Конституции Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре. 7K

Происшествия На Алтае сгорела часовня, возведенная в память о погибших спасателях Часовня у подножия горы Белуха в Алтайском крае, возведенная в память о погибших в Горном Алтае спасателях, альпинистах и туристах, полностью сгорела, причины пожара устанавливаются, сообщается на сайте Горноалтайской епархии. 9

Авто Российских водителей с 1 июля ждет три нововведения Если правительство подтвердит вступление поправок в силу, то с 1 июля 2020 года на территории Российской Федерации начнет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза. 206

Политика Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной. 1,4K

Политика Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира. 2,9K

Шоу-бизнес Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine. 532

Политика Олег Царев: ЛНР и США работают в унисон Бывший глава парламента Новороссии, экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев в своем микроблоге Twitter с сарказмом прокомментировал блокировку постов в соцсетях со стороны властей США и ЛНР.

Общество Макрон заявил о «первой победе» над коронавирусом Президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении к нации в воскресенье заявил, что борьба с эпидемией коронавируса не закончена, но уже одержана первая победа. 19

Шоу-бизнес Барбара Стрейзанд подарила дочери Джорджа Флойда акции Disney Американская певица Барбара Стрейзанд подарила шестилетней дочери Джорджа Флойда Джианне акции студии Disney.

Происшествия Во время землетрясения в Турции пострадали три человека В провинции Бингель на востоке Турции произошло землятресения магнитудой 5,7. Глава МВД республики Сулейман Сойлу заявил, что в результате произошедшего пострадали три человека, сообщает РИА «Новости».

Наука Обнаружили ходившего на двух лапах древнего крокодила Согласно исследованию, опубликованному учеными из Квинслендского университета, некоторые из представителей древних крокодилов ходили на двух лапах, сообщает ToDay News Ufa. 98

Общество Составлен рейтинг городов России по качеству жизни Финансовый университет при правительстве РФ на основании исследования, проведённого в первом квартале 2020 года составил рейтинг городов с самым низким качеством жизни населения. 1

Происшествия Пассажир забыл в вагоне поезда мешок с золотом В Швейцарии власти разыскивают человека, который забыл в поезде трехкилограммовый мешок золота стоимостью 152 тысячи фунтов стерлингов (13,3 миллиона рублей). 3