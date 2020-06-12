Экономика
Российская газетаМинсельхоз: Ряд регионов не выполняет планы по экспорту продукции АПК
Представители регионов доложили о мерах по развитию экспорта и достижению ориентиров федерального проекта. Министр отметил положительную динамику по данному направлению в Московской области, но заметил, что ряд регионов "системно не выполняет плановые показатели".
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Минсельхоз: ряд регионов РФ системно не выполняет показатели экспорта АПК
Будущее России. Национальные проекты12 июня в 11:46
Минсельхоз: Ряд регионов не выполняет планы по экспорту продукции АПК
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