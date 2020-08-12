Минсельхоз США повысил для России прогноз по урожаю пшеницы
Наибольшее сокращение урожая USDA прогнозирует для ЕС (минус 4 млн тонн). Также на 1 млн тонн меньше соберут в Казахстане и Турции. В течение последних нескольких недель российские эксперты также пересматривали свои прогнозы по урожаю зерновых в сторону увеличения.В источнике
С чего всё началось
Минсельхоз США повысил для России прогноз по урожаю пшеницы
Минсельхоз США (USDA) в своем августовском прогнозе спроса и предложения на сельскохозяйственную продукцию повысил для России оценку по сбору пшеницы на 1,5 млн тонн - с 76,5 млн тонн в июле до 78 млн тонн (без учета Крыма).
Российская газетавчера в 15:03
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