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Российская газета
Российская газета

Минсельхоз США повысил для России прогноз по урожаю пшеницы

Наибольшее сокращение урожая USDA прогнозирует для ЕС (минус 4 млн тонн). Также на 1 млн тонн меньше соберут в Казахстане и Турции. В течение последних нескольких недель российские эксперты также пересматривали свои прогнозы по урожаю зерновых в сторону увеличения.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Минсельхоз США повысил для России прогноз по урожаю пшеницы

Минсельхоз США (USDA) в своем августовском прогнозе спроса и предложения на сельскохозяйственную продукцию повысил для России оценку по сбору пшеницы на 1,5 млн тонн - с 76,5 млн тонн в июле до 78 млн тонн (без учета Крыма).
Российская газетавчера в 15:03
Подробнее о событии
Экономика сегодня

Минсельхоз США ожидает увеличения урожая пшеницы в России

Экономика сегодня08:08
Независимая газета

Агросектор будет единственным островком стабильности в РФ

Независимая газета13:21
Российская газета

Зерно сомнения

Российская газета11:50
Народные новости

Минсельхоз США спрогнозировал крупнейший урожай пшеницы в России

Народные новости13:26
Зерно Он-Лайн

Минсельхоз США повысил прогноз мирового урожая сои. Но не для России

Зерно Он-Лайн09:30
Агробук

Минсельхоз США повысил прогноз по сбору пшеницы в России

Агробук03:35
Национальное Аграрное Агентство

США повысили прогноз производства и экспорта российской пшеницы

Национальное Аграрное Агентство03:24

Профсоюз журналистов заявил о нарушении трудовых прав в «Ведомостях»

Руководство Профсоюза журналистов и работников СМИ вместе с главой профсоюза «Ведомостей», редактором отдела расследований газеты Бэлой Ляув обратилось в трудовую инспекцию и прокуратуру Москвы с просьбой провести проверку по факту нарушения трудовых прав работников издания.
РБК13:00

Мэр Жодино отказался отвечать протестующим на вопрос о своей отставке

Один из протестующих спросил господина Заблоцкого, знал ли тот о тех жестоких задержаниях случайных прохожих, которые проводят в городе силовик в дни после объявления результатов президентских выборов.
Коммерсантъ14:59
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Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение

Премьер-министр России Михаил Мишустин подшутил над министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Минфина Антоном Силуановым, предложив им проверить зрение во время визита в больницу в Чукотском автономном округе 13 августа.
Известия07:27
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Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru03:24
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Гинцбург: свойства вакцины от COVID-19 сохраняются не менее двух лет

Вакцина, созданная в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, обеспечит защиту от коронавируса минимум на два года, заявил директор научного центра Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости13:08
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В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ru10:21
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