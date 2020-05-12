Экономика
РБКМинсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы
В сезоне 2020/21 Россия может собрать 77 млн т пшеницы, спрогнозировало Министерство сельского хозяйства США (USDA). В этом случае урожай, собранный в стране, станет вторым по объему с 2015 года.
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Американские аналитики сообщили, что Россию ждет рекордный урожай зерна
Московский Комсомолецвчера в 17:22
Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 06:05, Ашберн
Происшествия
В России приостанавливается обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Москва, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM На территории России приостанавливается обращение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом 13 мая сообщили в Росздравнадзоре.
REGNUM 04:02
Шоу-бизнес
Наталья Еприкян из Comedy Woman сообщила о пополнении в семье
Создатель и продюсер шоу Comedy Woman Наталья Еприкян рассказала своим поклонникам об увеличении своей семьи.
Discover24 04:19
Автоспорт
Феттель покинет Ferrari в конце года
Немецкий пилот Себастьян Феттель и команда Ferrari не будут продлевать контракт после сезона-2020, сообщается на сайте «Формулы-1».
Коммерсантъ вчера в 05:03
Общество
Супруга Пескова Татьяна Навка заразилась коронавирусом
Супруга Дмитрия Пескова Татьяна Навка сообщила, что тоже заразилась COVID-19 и находится в больнице, как и муж.
НТВ вчера в 09:16
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение
Ведомости вчера в 17:49
Общество
Польша продлила закрытие границ из-за коронавируса
Польша продлила закрытие своих границ в связи с эпидемией коронавируса до 12 июня, говорится в сообщении МВД страны.
РИА Новости 05:19
Общество
Володин сообщил о пяти депутатах с коронавирусом
У пяти депутатов Госдумы выявлен коронавирус. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.
Российская газета 05:35
Интернет
Instagram позволит удалять сразу большое число негативных комментариев
Социальная сеть Instagram объявила о введении новых функций для борьбы с травлей в интернете — теперь пользователи смогут удалять сразу много нежелательных комментариев и блокировать несколько человек одновременно.
Коммерсантъ вчера в 15:11
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Общество
В Свердловской области отменили ОГЭ-2020
Сдачу основного государственного экзамена для девятиклассников Свердловской области отменили для снижения рисков распространения коронавируса.
ТАСС 05:43
Общество
Саратовскую чиновницу уволили за комментарий в соцсети
Лидию Бузовчук, исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельского района Саратовской области, уволили с поста после комментария о материальной помощи для семей с детьми, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:53
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ 11 мая в 11:02
Общество
В Госдуму внесут законопроект о штрафах для чиновников за оскорбления
В Госдуму внесут законопроект о штрафах и дисквалификации чиновников за хамское и оскорбительное поведение по инициативе парламентариев от «Единой России».
Аргументы и Факты вчера в 02:31
Общество
Мишустин оценил новый пакет поддержки граждан и экономики
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что новый пакет мер поддержки экономики и граждан, анонсированный президентом Путиным 11 мая, станет самым дорогим из принятых на данный момент.
Известия 05:12
Космос
Ученый не исключает попадания коронавируса на Землю с Марса
Вирусы инопланетного происхождения могут попасть на Землю через привезенные образцы марсианских пород, предостерег профессор Стэнфордского университета Скотт Хаббард.
Народные новости 10 мая в 03:35
Авто
Lada Vesta получила новые опции комфорта
Седан LADA Vesta в комплектации Comfort/Multimedia получил подогрев и обивку руля из эко-кожи.
Автоновости дня вчера в 08:41
Общество
В Тульской области еще 89 жителей заразились коронавирусом
Сегодня региональный штаб по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции сообщил о новых случаях заболевания COVID-19.
Тульские Известия 03:47
Музыка
Little Big представит на «Евровидении» альтернативную версию песни Uno
Российская рейв-группа Little Big представит на онлайн-концерте "Евровидение-2020" альтернативную версию песни Uno.
Piter.tv 01:37
Общество
В Госдуму внесли законопроект о расширении прав полицейских
В Государственную думу внесен правительственный законопроект, расширяющий права полицейских.
Коммерсантъ 04:16
Экономика
Предприниматели могут заявиться на безвозмездную субсидию
С 1 мая 2020 года налоговые органы начали принимать заявления от предпринимателей на получение безвозмездной субсидии из федерального бюджета.
Пункт А вчера в 06:21
Политика
Одесский губернатор испугался вопроса журналистки и вызвал Нацгвардию
Губернатор Одесской области Максим Куцый испугался вопроса журналистки о закупках машин скорой помощи и вызвал на помощь Национальную гвардию.
Lenta.ru 04:16
Здоровье
В Госдуме допустили посткарантинные проблемы с психикой у россиян
Россияне, проведя полтора месяца в самоизоляции, могут массово испытывать стрессовые, панические и другие расстройства психики, предположил в беседе с РИА «Новости» член думского комитета по здравоохранению, психиатр Борис Менделевич.
Newvz.ru 04:18
Общество
Мишустин потребовал сделать всё возможное для выплат надбавок медикам
Москва, 13 мая 2020, 12:42 — REGNUM В России остаётся актуально проблема своевременных выплат надбавок медикам, сообщил 13 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по социально-экономическим вопросам.
REGNUM 05:42
Общество
В России выявлено 10 028 случаев коронавируса за сутки
Всего за время пандемии в стране зафиксирован 242 271 случай, 2 212 пациентов умерли, 48 003 выздоровели.
Московский Комсомолец 03:44
Общество
«Победа» заявила о поэтапном возобновлении программы полётов по России
Лоукостер «Победа» поэтапно возобновляет программу полётов по России с 1 июня, сообщили в пресс-службе компании.
RT на русском 04:10
Политика
Украина отдаст американцам завод по производству самолетов «Антонов»
Экспресс газета 03:22
Путешествия
Обязательное тестирование на коронавирус введут в турецких аэропортах
Ни один путешественник не сможет въехать в страну без справки об отсутствии коронавируса.
Русская Планета вчера в 03:30
Происшествия
Верховный суд Крыма возобновил дело о преступлениях нацистов
Верховный суд Республики Крым возобновил расследование дела о массовом уничтожении советских граждан нацистами на полуострове в период Великой Отечественной войны.
Известия 05:19