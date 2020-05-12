В сезоне 2020/21 Россия может собрать 77 млн т пшеницы, спрогнозировало Министерство сельского хозяйства США (USDA). В этом случае урожай, собранный в стране, станет вторым по объему с 2015 года.

Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы

Происшествия В России приостанавливается обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М» Москва, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM На территории России приостанавливается обращение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом 13 мая сообщили в Росздравнадзоре. 563

Автоспорт Феттель покинет Ferrari в конце года Немецкий пилот Себастьян Феттель и команда Ferrari не будут продлевать контракт после сезона-2020, сообщается на сайте «Формулы-1».

Общество Супруга Пескова Татьяна Навка заразилась коронавирусом Супруга Дмитрия Пескова Татьяна Навка сообщила, что тоже заразилась COVID-19 и находится в больнице, как и муж. 1,3K

Общество Польша продлила закрытие границ из-за коронавируса Польша продлила закрытие своих границ в связи с эпидемией коронавируса до 12 июня, говорится в сообщении МВД страны.

Общество Володин сообщил о пяти депутатах с коронавирусом У пяти депутатов Госдумы выявлен коронавирус. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании. 145

Интернет Instagram позволит удалять сразу большое число негативных комментариев Социальная сеть Instagram объявила о введении новых функций для борьбы с травлей в интернете — теперь пользователи смогут удалять сразу много нежелательных комментариев и блокировать несколько человек одновременно.

Общество В Свердловской области отменили ОГЭ-2020 Сдачу основного государственного экзамена для девятиклассников Свердловской области отменили для снижения рисков распространения коронавируса. 6

Общество Саратовскую чиновницу уволили за комментарий в соцсети Лидию Бузовчук, исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельского района Саратовской области, уволили с поста после комментария о материальной помощи для семей с детьми, сообщает ТАСС. 4,9K

Общество Мишустин оценил новый пакет поддержки граждан и экономики Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что новый пакет мер поддержки экономики и граждан, анонсированный президентом Путиным 11 мая, станет самым дорогим из принятых на данный момент.

Авто Lada Vesta получила новые опции комфорта Седан LADA Vesta в комплектации Comfort/Multimedia получил подогрев и обивку руля из эко-кожи. 7

Экономика Предприниматели могут заявиться на безвозмездную субсидию С 1 мая 2020 года налоговые органы начали принимать заявления от предпринимателей на получение безвозмездной субсидии из федерального бюджета. 6

Политика Одесский губернатор испугался вопроса журналистки и вызвал Нацгвардию Губернатор Одесской области Максим Куцый испугался вопроса журналистки о закупках машин скорой помощи и вызвал на помощь Национальную гвардию. 1

Здоровье В Госдуме допустили посткарантинные проблемы с психикой у россиян Россияне, проведя полтора месяца в самоизоляции, могут массово испытывать стрессовые, панические и другие расстройства психики, предположил в беседе с РИА «Новости» член думского комитета по здравоохранению, психиатр Борис Менделевич. 54

Общество Мишустин потребовал сделать всё возможное для выплат надбавок медикам Москва, 13 мая 2020, 12:42 — REGNUM В России остаётся актуально проблема своевременных выплат надбавок медикам, сообщил 13 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по социально-экономическим вопросам.

Общество В России выявлено 10 028 случаев коронавируса за сутки Всего за время пандемии в стране зафиксирован 242 271 случай, 2 212 пациентов умерли, 48 003 выздоровели.