Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМинсельхоз США предсказал России лидерство в экспорте пшеницы

Министерство сельского хозяйства США включило Россию в число лидеров по объемам производства и экспорта пшеницы в предстоящем аграрном году (с начала июля 2020-го по конец июня 2021-го).
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Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы

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Минсельхоз США оценил лидерство России по экспорту пшеницы

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США предсказали один из крупнейших урожаев пшеницы в России

Коммерсантъ01:44

США предсказали лидерство России по экспорту пшеницы

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Американские аналитики сообщили, что Россию ждет рекордный урожай зерна

Московский Комсомолецвчера в 17:22

Россию ждет один из рекордных урожаев зерна

Ведомостивчера в 16:48

Минсельхоз США ожидает экспорт пшеницы из РФ в следующем сельхозгоду в размере 35 млн тонн

ТАССвчера в 13:37
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Общество

Следственный комитет расследует хакерские атаки на «Бессмертный полк»

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Происшествия

В «Ленэнерго» в Петербурге проходят обыски

Информированный источник сообщил агентству, что обыски проходят еще по нескольким адресам в Петербурге, а также в Москве.
BFM.ru 08:15
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Авто

Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72%

Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России в апреле 2020 года снизились на 72,4% по сравнению с апрелем 2019 года и составили 38 922 единиц.
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Здоровье

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В Крыму за сутки 30 человек заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов на заседании оперативного штаба.
SM News 03:09
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Общество

Школьникам предстоит сдать лишь два предмета по ЕГЭ

В свою очередь, замминистра просвещения Виктор Басюк на заседании Российского союза ректоров заявил, что министерство может отменить обязательные экзамены по русскому языку и базовой математике для поступающих в вузы в этом году.
РИА Новости 10:15
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Общество

Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом

Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 года может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионов засуха.
REGNUM 03:40
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Игры

2K анонсировали переиздание трилогии Mafia

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Эмин Агаларов расстается с женой

Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru 12:32
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Кино

Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру

Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2", актрисой Марией Ароновой.
Экономика сегодня 13:38
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Транспорт

ЕС расширил список аэропортов России с риском заражения COVID-19

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) включило в список аэропортов, расположенных в зонах с высоким риском передачи коронавирусной инфекции COVID-19, еще две воздушные гавани в России.
РБК 13:08
Экономика

Оценены перспективы рубля после выхода из самоизоляции

Снижение под отметку 72,5 могло бы стать важным сигналом уверенности инвесторов в перспективах рубля.
Рамблер 08:40
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Политика

МИД потребует от NYT и FT опровергнуть статьи о коронавирусе в России

Министерство иностранных дел России направит в редакции The New York Times и Financial Times запросы с требованием опровергнуть опубликованные ими недостоверные данные о статистике смертности от коронавируса в России.
RT на русском 13:47
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Единоборства

Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

Российская газета 13:53
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Происшествия

Супруги прожили вместе 61 год и умерли от коронавируса в один день

Пожилые супруги из Сент-Луиса заразились коронавирусом и умерли в один день. Об этом сообщает St. Louis Post-Dispatch.
Газета.Ru 12:31
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Финансы

Нерезиденты в три раза сократили покупки валюты в апреле

На рынке валютных свопов в апреле нерезиденты продолжили наращивать длинную позицию по валюте.
РБК 12:31
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Украинская супермодель Снежана Онопко рассказала о побоях мужа

Украинская супермодель Снежана Онопко, единственная украинская модель, публиковавшаяся в итальянском Vogue, в новом интервью рассказала, что ее муж, бизнесмен Николай Щур, избивал и насиловал ее на протяжении 10 лет.
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Общество

В Свердловской области с 19 мая возобновят работу магазины и ТЦ

Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил в среду, 13 мая, глава региона Евгений Куйвашев.
Известия 09:53
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Общество

Госдума приняла закон о реформе ОСАГО

Государственная дума приняла в третьем чтении закон об индивидуализации тарифов ОСАГО.
Коммерсантъ 09:27
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Авто

Новый Mercedes-Benz S-класса раскрыли снаружи и внутри до премьеры

Компания Mercedes-Benz вовсю готовится к дебюту седана S-класса нового поколения с индексом W223, однако внешность флагмана оказалась раскрыта раньше времени: снимки новинки опубликовал пользователь инстаграма CocheSpias.
Журнал Авто.ру вчера в 04:32
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Футбол

Журналист сообщил об уходе Семина из «Локомотива» в ближайшие дни

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян заявил, что главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин покинет команду в ближайшие дни.
РБК 10:25
Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
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Общество

Генпрокуратура потребовала заблокировать фейки о «чипизации» людей

Генпрокуратура потребовала заблокировать публикации в соцсетях о связи коронавируса, вакцинации, чипизации, Билла Гейтса и технологии 5G, передает «Интерфакс».
BFM.ru 13:15
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Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
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Авто

Volkswagen тестирует купеобразный Tiguan под видом другой модели

Автоновости дня вчера в 10:40
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В Уфе стали известны первые результаты проверки в социальном приюте

Уфа, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM Руководителя социального приюта в Уфе подозревают в некачественном подборе сотрудников учреждения, в котором был заснят оскорбляющий воспитанников ролик.
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Названа стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta

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Армия и оружие

Последние испытания вертолета Ми-28НМ пройдут до конца года

До конца года российский ударный вертолет пройдет государственные испытания, в ходе которых ему предстоит подтвердить свои летно-технические характеристики, а также провести стрельбы всем набором авиационных средств поражения.
Что происходит вчера в 13:26
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Екатерина Климова считает, что они с Гелой Месхи могут воссоединиться

Актриса Екатерина Климова откровенно рассказала о себе в программе «Судьба человека». В ее жизни были встречи, расставания и потери.
Городовой 07:48
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Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

РБК 09:14
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