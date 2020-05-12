Экономика
Российская газетаМинсельхоз США предсказал России лидерство в экспорте пшеницы
Министерство сельского хозяйства США включило Россию в число лидеров по объемам производства и экспорта пшеницы в предстоящем аграрном году (с начала июля 2020-го по конец июня 2021-го).
Читать в источнике
Оценить234
Подробнее о событии
Показать все источники
Американские аналитики сообщили, что Россию ждет рекордный урожай зерна
Московский Комсомолец12 мая в 17:22
Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 00:06, Ашберн
Футбол
Дзюба назвал лучшего нападающего в истории
По мнению Дзюбы, лучшим является бразилец Роналдо.
ГЛАС.RU вчера в 21:45
Политика
Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ
Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:40
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Политика
МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT
МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости вчера в 15:27
Футбол
Деле Алли — об ограблении: это был ужасный опыт, но сейчас мы все в порядке
Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли поблагодарил болельщиков за поддержку после ограбления, которое он пережил в собственном доме.
Чемпионат вчера в 19:30
Общество
Выпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ
Выпускники российских школ в 2020 году смогут сдать столько экзаменов, сколько им необходимо для поступления в выбранное высшее учебное заведение.
Известия вчера в 15:51
Здоровье
Врач предупредил о быстром ухудшении состояния пациентов с COVID-19
Переход от лёгкой формы течения болезни к тяжёлой у пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 может занять менее суток.
RT на русском вчера в 20:23
Кино
Второсортным назвали кинокритики фильм «Лицо со шрамом» с Томом Харди
Главную роль в фильме сыграл Том Харди, но, судя по первым 35 рецензиям, которые уже даны на эту кинокартину, его игра не спасла от провала киноленту.
Shraibikus News вчера в 06:28
Происшествия
Жителя Алтая задержали за призывы к свержению власти
Как сообщают в пресс-группе УФСБ России по Республике Алтай, сотрудники ведомства задержали мужчину, который в ходе своего выступления на общественном мероприятии публично высказывал призывы к насильственным действиям, направленным на захват власти в Российской Федерации.
АМИТЕЛ вчера в 22:43
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета вчера в 13:53
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов расстается с женой
Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru вчера в 12:32
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости вчера в 07:55
Происшествия
В Хакасии за сутки выявили восемь носителей коронавируса
Абакан, 14 мая 2020, 06:39 — REGNUM Восемь новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за сутки в Хакасии.
REGNUM вчера в 23:39
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Происшествия
Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми
Известия вчера в 22:24
Происшествия
В Якутии выходец из Киргизии осужден за укрывательство террориста
Якутским городским судом выходец из Киргизии признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.6 УК РФ (Несообщение о преступлении террористической направленности) и приговорен к крупному денежному штрафу, сообщили ЯСИА в пресс-службе УФСБ республики.
ИА ЯСИА вчера в 21:14
Здоровье
Число заболевших коронавирусом иркутян резко выросло
95 новых случаев коронавируса подтверждено в Иркутской области за сутки, сообщил оперативный штаб региона 14 мая.
Тайга.инфо вчера в 22:51
Общество
Артисты из Турции ответили послу Украину на угрозы
Российские артисты, выступающие в Аланье, ответили на угрозы послу Украины в Турции Андрею Сибиге.
Телеканал 360° вчера в 11:17
Общество
Саудовские супертанкеры испытывают проблемы с разгрузкой в США
RuNews24.ru вчера в 08:32
Наука
Преодолевать препятствия муравьям помогает коллективная сплоченность
Есть группа лидирующих насекомых, которые координируют действия остальных, и группа муравьев-разведчиков, которые сообщают информацию главным.
Rusargument вчера в 15:24
Общество
Выплаты на детей не получат россияне, проживающие за рубежом
У семей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться за единовременной выплатой на детей в размере 10 000 рублей.
Забайкальский рабочий вчера в 18:21
Общество
В США отказались от российских аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах
Власти американских штатов начали отказываться от поставленных российских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после пожаров в больницах России.
Znak.com вчера в 01:58
Армия и оружие
В Россию вернулся десятый самолёт с помогавшими в Италии военными
RT на русском вчера в 20:06
Общество
Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
ГЛАС.RU вчера в 09:15
Шоу-бизнес
Украинская супермодель Снежана Онопко рассказала о побоях мужа
Украинская супермодель Снежана Онопко, единственная украинская модель, публиковавшаяся в итальянском Vogue, в новом интервью рассказала, что ее муж, бизнесмен Николай Щур, избивал и насиловал ее на протяжении 10 лет.
iReactor вчера в 12:05
Кино
Международный фестиваль «Меридианы Тихого» перенесли на октябрь
Ранее планировалось, что XVIII Международный кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" пройдет во Владивостоке с 12 по 18 сентября.
ТАСС вчера в 23:11
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ
Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM вчера в 01:14
Экономика
Брокеры настаивают на компенсации потерь по фьючерсам
Брокеры настаивают на компенсации потерь по фьючерсам НАУФОР направила письмо на Московскую биржу с просьбой принять участие в реструктуризации убытков клиентов, полученных в результате исполнения апрельского фьючерса на нефть по отрицательной цене.
Коммерсантъ вчера в 13:59
Экономика
Коронавирус обвалил рынок аренды жилья. Для россиян жизнь в съемной квартире станет еще дешевле
Динамика ставок в целом по стране пока не отражает всей глубины падения рынка аренды жилья: согласно исследованию, проведенному порталом «Мир квартир» (имеется в распоряжении «Ленты.ру»), по итогам первого квартала 2020-го в большинстве крупных городов (39 из 70) даже зафиксирован рост стоимости найма однокомнатных квартир.
Lenta.ru вчера в 17:03
Общество
Глава ФРС США заявил о беспрецедентности масштаба текущего кризиса
Как сообщало ИА REGNUM, в США обсуждается второй по счёту трёхтриллионный пакет помощи жителям страны, оставшимся без работы из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM вчера в 11:38