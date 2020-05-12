Экономика
Российская газетаМинсельхоз США предсказал России лидерство в экспорте пшеницы
Министерство сельского хозяйства США включило Россию в число лидеров по объемам производства и экспорта пшеницы в предстоящем аграрном году (с начала июля 2020-го по конец июня 2021-го).
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Американские аналитики сообщили, что Россию ждет рекордный урожай зерна
Московский Комсомолецвчера в 17:22
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Общество
Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом
Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 года может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионов засуха.
REGNUM 03:40
Армия и оружие
Мураховский объяснил превосходство Су-57 над другими истребителями
Виктор Мураховский, главред издания «Арсенал отечества», рассказал, почему у Су-57 нет аналогов на планете, добавив, что совсем скоро эти истребители будут приняты на вооружение российскими ВКС.
Discover24 11 мая в 03:04
Общество
В 2020 году ОГЭ не будет, ЕГЭ снова перенесут
Экзамены смогут сдать выпускники, планирующие в этом году поступать в вузы. ЕГЭ решено перенести с 8 июня на более поздний период.
Омскрегион 06:37
Происшествия
Ураганный ветер снес крышу с нескольких домов в Чите
В марте вертолет Ми-35 случайно дал залп из авиационной пушки по жилому дому в Чите.
Известия 10:32
Общество
Песков рассказал, как заразился коронавирусом
РИА Новости 16:59
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ
Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM 01:14
Политика
Академик РАН рассказал о вакцинации от коронавируса по «военному» пути
В России вакцинация от коронавируса может начать проводиться по так называемому «военному» пути, заявил академик РАН Сергей Колесников.
Известия 21:25
Общество
Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости 04:51
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета 13:53
Кино
Риз Уизерспун сыграет в двух ромкомах Netflix
ИА InterMedia 06:18
Наука
Создан прототип квантового радара
Ученые создали прототип квантового микроволнового радара.
ТАСС Наука вчера в 09:04
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции
В начале марта увеличилось число просмотров картин «28 дней спустя» и «Эпидемия», а в прошлом месяце после вспышки коронавирусной пандемии в России на 1-е место вышел фильм «Заражение», появившийся на экранах в 2011 году.
Замана 19:21
Наука
Найден ген, при мутации которого уменьшается рост на 2,2 см
Ученые открыли ген при мутации которого уменьшается рост на 2,2 см, сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Nature.
ToDay News Ufa 12:58
Здоровье
Правительство выделило 4,8 млрд рублей медикам Минобороны, ФМБА и ФСИН
Правительство России выделило более 4,8 млрд рублей подведомственным медучреждениям Минобороны, Росгвардии, Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), ФСБ, ФСИН и Управделами президента на стимулирующие выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом.
Известия 18:14
Экономика
Госдума приняла закон о расширении страхования вкладов
Москва, 13 мая 2020, 14:53 — REGNUM Госдума в итоговом третьем чтении приняла закон, расширяющий систему страхования вкладов, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.
REGNUM 07:53
Путешествия
Власти могут разрешить открытие санаториев в Сочи с июня
Пляжный сезон на Черном море может состояться: в Сочи с 1 июня отменят пропуска и начнут работу санатории, имеющие медицинскую лицензию.
Газета.Ru вчера в 16:39
Футбол
Владельцы «Манчестер Сити» хотят купить клуб в России
Компания City Football Group, владеющая «Манчестер Сити» и ещё восемью клубами по всему миру, планирует приобрести футбольный клуб в России, сообщает Рейтинг Букмекеров.
Евро-футбол.ру 12:27
Общество
В Петербурге объяснили отказ от бесплатной раздачи масок
Решение выдавать жителям Санкт-Петербурга деньги вместо бесплатной раздачи средств индивидуальной защиты обусловлено тем, что в городе находится много приезжих.
РИА Новости 18:34
Общество
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 21:12
Общество
На сайт «Бессмертного полка» загрузили фото нацистов
МордовМедиа вчера в 15:27
Здоровье
962 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки
За все время в Подмосковье было выявлено 2996 случев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Красное знамя (Руза) 07:00
Хоккей
Одна из команд Западной конференции КХЛ перейдет в Восточную
Одна команда Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), возможно, будет переведена в Восточную.
МК-Спорт 03:46
Политика
В США сообщили о состоянии Путина после госпитализации Пескова
Соединенные Штаты поделились данными о состоянии российского президента Владимира Путина после госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Свободная Пресса 00:32
Общество
Сахалинцам разъяснили, как получить новые федеральные выплаты
Сахалинские чиновники в прямом эфире губернатора дали разъяснения по новым выплатам, назначенным президентом России Владимиром Путиным.
Сахалин.Инфо 04:14
Политика
В NYT уверены в точности информации в статье о коронавирусе в России
Ранее сообщалось, что МИД России направит в редакции The New York Times и Financial Times запросы с требованием опровергнуть опубликованные ими недостоверные данные о статистике смертности от коронавируса в России.
RT на русском 19:27
Здоровье
Часть ограничений в Алтайском крае могут снять до конца недели
Вчера, 13 мая, в алтайском правительстве прошло заседание Оперативного штаба по коронавирусу, на котором было решение снять часть ограничений на территории региона.
КП - Барнаул 21:37
Общество
Комаровский назвал продукт для профилактики коронавируса
Врач подчеркнул, что слезы — это мощный фактор неспецифической иммунной защиты.
URA.Ru 20:50
Космос
Российские ученые обнаружили источник нейтрино высоких энергий
Российские астрофизики приблизились к определению происхождения нейтрино высоких энергий из космоса.
V-kosmose.com 10:39
Единоборства
Глава UFC рассказал, когда пройдет бой Хабиба Нурмагомедова с Гэтжи
Президент UFC Дэйна Уайт рассказал о планах чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
Bookmaker-ratings.ru 07:17
Общество
Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая
Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия 08:13