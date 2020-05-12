с чего всё началось

В сезоне 2020/21 Россия может собрать 77 млн т пшеницы, спрогнозировало Министерство сельского хозяйства США (USDA). В этом случае урожай, собранный в стране, станет вторым по объему с 2015 года.

Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы

Политика Польша назвала Россию главной угрозой своей нацбезопасности На сайте президента Польши опубликован полный текст стратегии нацбезопасности, где Россия и "неоимперская политика ее властей, проводимая в том числе с помощью военной силы" обозначены как основная угроза. 925

Общество Саратовскую чиновницу уволили после комментария о выплатах на детей Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук уволили с должности после ее комментария об оказании помощи семьям с детьми. 4,3K

Здоровье Медики советуют россиянам после самоизоляции обратиться к психологу Член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич рассказал, что после карантина жизнь россиян может усложниться рядом психических расстройств, среди которых возможны посттравматическое стрессовое расстройство, генерализированное тревожное расстройство, панические настроения, а также соматоформные расстройства. 36

Общество Число инфицированных коронавирусом в Пермском крае превысило 800 В Пермском крае выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: 23 с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 25 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни.

Происшествия В Петербурге от COVID-19 скончался первый полицейский Санкт-Петербург, 13 мая 2020, 10:53 — REGNUM В Санкт-Петербурге умер от двухсторонней пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, подполковник полиции, начальник 16-го отдела полиции УМВД России по Василеостровскому району Руслан Анисимов. 16

Экономика На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство. 352

Общество Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 гола может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионах засуха. 469

Общество Голикова: 11 регионов России могут снять ограничения по карантину Коэффициент распространения коронавируса в России в среднем равен единице, говорила вице-премьер, но в каждом регионе по отдельности он может быть разным. 713

Происшествия Штормовой ветер срывает крыши в Забайкалье Как сообщает канал газеты «Вечорка», в Читу пришёл ветер такой силы, что срывает крыши с домов, уносит плохо закреплены рекламные конструкции и остановки.

Общество СПЧ хочет перевести статью о нарушениях на митингах из УК в КоАП По мнению Фадеева, статья 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации") должна быть переведена в КоАП и предусматривать наказание только в виде штрафов.