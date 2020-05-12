Экономика
РБКМинсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы
В сезоне 2020/21 Россия может собрать 77 млн т пшеницы, спрогнозировало Министерство сельского хозяйства США (USDA). В этом случае урожай, собранный в стране, станет вторым по объему с 2015 года.
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Американские аналитики сообщили, что Россию ждет рекордный урожай зерна
Московский Комсомолецвчера в 17:22
Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 06:12, Ашберн
Происшествия
В России приостанавливается обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Москва, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM На территории России приостанавливается обращение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом 13 мая сообщили в Росздравнадзоре.
REGNUM 04:02
Общество
Саратовскую чиновницу уволили за комментарий в соцсети
Лидию Бузовчук, исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельского района Саратовской области, уволили с поста после комментария о материальной помощи для семей с детьми, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:53
Общество
В Свердловской области отменили ОГЭ-2020
Сдачу основного государственного экзамена для девятиклассников Свердловской области отменили для снижения рисков распространения коронавируса.
ТАСС 05:43
Общество
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
Армия и оружие
Последние испытания вертолета Ми-28НМ пройдут до конца года
До конца года российский ударный вертолет пройдет государственные испытания, в ходе которых ему предстоит подтвердить свои летно-технические характеристики, а также провести стрельбы всем набором авиационных средств поражения.
Что происходит вчера в 13:26
Экономика
Россиянам стало сложнее получить кредит
Россиянам стало сложнее получить кредит после того, как банки ужесточили требования к потенциальным заемщикам на фоне развернувшегося экономического кризиса.
Lenta.ru 04:53
Общество
В Госдуму внесли законопроект о расширении прав полицейских
В Государственную думу внесен правительственный законопроект, расширяющий права полицейских.
Коммерсантъ 04:16
Здоровье
В США объяснен процесс формирования иммунитета к коронавирусу
Как сообщает ToDay News Ufa, профессор американской Школы системной биологии GMU Анча Баранова объяснила, что иммунитет на коронавирусную инфекцию вырабатывается в основном у людей старшего возраста, переболевших в тяжелой форме.
ToDay News Ufa 11 мая в 22:40
Общество
Россиянам предрекли разрушительные природные катаклизмы летом
Киселев пояснил, что природные катаклизмы могут затронуть все регионы, однако предсказать, где они окажутся наиболее разрушительными, в настоящее время невозможно.
Lenta.ru вчера в 19:40
Происшествия
Уральский производитель ИВЛ прокомментировал возгорания в больницах
Известия вчера в 07:13
Шоу-бизнес
Джиган рассказал Тимати о лечении в рехабе: «Меня спасла жена»
Джиган вышел в прямой эфир в инстаграме с Тимати.
ОК! вчера в 15:59
Общество
В Крыму 30 человек заразились коронавирусом
В Крыму за сутки 30 человек заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов на заседании оперативного штаба.
SM News 03:09
Общество
Путин рассказал о доплатах для сотрудников соцучреждений
Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам поручил установить доплаты для работников социальных учреждений сроком на три месяца — с 15 апреля по 15 июля.
RT на русском 11 мая в 09:40
Общество
Володин сообщил о пяти депутатах с коронавирусом
У пяти депутатов Госдумы выявлен коронавирус. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.
Российская газета 05:35
Общество
Школьные экзамены в России могут приравнять к ЕГЭ и ОГЭ
ЕГЭ и ОГЭ не отменят, но Правительство России может приравнять к ним итоги школьных экзаменов.
Регион online 04:30
Шоу-бизнес
Екатерина Климова описала момент, когда узнала об обмане Петренко
Климова вспомнила, что переломным моментом для неё стал обман супруга, который якобы уехал в Санкт-Петербург, где потерял сознание, а на самом деле тайно встречался со своими друзьями.
Bimru.ru 04:28
Общество
Польша продлила закрытие границ из-за коронавируса
Польша продлила закрытие своих границ в связи с эпидемией коронавируса до 12 июня, говорится в сообщении МВД страны.
РИА Новости 05:19
Происшествия
В Омской области скончались ещё два пациента с коронавирусом
Омск, 13 мая 2020, 09:42 — REGNUM За последние сутки в Омской области подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 13 мая в минздраве региона.
REGNUM 02:42
Общество
«Победа» заявила о поэтапном возобновлении программы полётов по России
Лоукостер «Победа» поэтапно возобновляет программу полётов по России с 1 июня, сообщили в пресс-службе компании.
RT на русском 04:10
Общество
Регионы смогут пустить на антисептики конфискованный алкоголь
Министерство финансов предложило бесплатно распределить между российскими регионами 21 миллион литров конфискованного нелегального алкоголя для производства антисептиков.
РИА Новости 05:39
Наука
Молодые стволовые клетки лучше всего подошли для лечения сердца
Российские биофизики из Московского физико-технического института (МФТИ) выяснили, что для восстановления ткани сердца лучше всего подходят молодые стволовые клетки возрастом в 15-28 дней.
МонаВиста вчера в 12:03
Киберспорт
Virtus.pro проиграла Team Liquid и вылетела с WePlay Pushka League
Metaratings 11 мая в 13:19
Здоровье
Ираклий Китиашвили: коронавирус «отнимает» кислород у пациентов
Астраханские новости 03:44
Политика
Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»
Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
Шоу-бизнес
Михаил Ширвиндт за один месяц стал отцом и дедом
StarHit.ru 05:05
Общество
Мурашко назвал число находящихся в стационарах пациентов с COVID-19
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что более 100 тыс. инфицированных коронавирусом пациентов находятся в стационарах.
Известия 05:44
Общество
В сети выставили на продажу базу клиентов курьерской службы
В сети выставили на продажу базу клиентов курьерской службы Данные, якобы принадлежащие 9 млн клиентов службы экспресс-перевозки СДЭК, выставили на продажу в интернете за 70 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 17:49