В сезоне 2020/21 Россия может собрать 77 млн т пшеницы, спрогнозировало Министерство сельского хозяйства США (USDA). В этом случае урожай, собранный в стране, станет вторым по объему с 2015 года.

Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы

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