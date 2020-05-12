Экономика
РБКМинсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы
В сезоне 2020/21 Россия может собрать 77 млн т пшеницы, спрогнозировало Министерство сельского хозяйства США (USDA). В этом случае урожай, собранный в стране, станет вторым по объему с 2015 года.
Читать в источнике
Оценить133
Подробнее о событии
Показать все источники
Американские аналитики сообщили, что Россию ждет рекордный урожай зерна
Московский Комсомолецвчера в 17:22
Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 07:20, Ашберн
Общество
Хакеры пытались сорвать акцию «Бессмертный полк онлайн»
REGNUM вчера в 07:54
Общество
Минпросвещения перенесло сроки ЕГЭ
Минпросвещения решило перенести сдачу Единого госэкзамена в России с 8 июня на более поздний срок.
BFM.ru 06:21
Кино
Певцов ответил на критику фильма «На Париж»
Piter.tv вчера в 08:27
Общество
Володин предложил Мурашко снять маску во время выступления в Госдуме
На правительственном часе председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил главе Минздрава Михаилу Мурашко выступить без медицинской маски, так как трибуна находится далеко от других участников.
News.ru 06:52
Футбол
Месси сменил имидж, полностью сбрив бороду
Metaratings вчера в 13:59
Общество
В Уфе стали известны первые результаты проверки в социальном приюте
Уфа, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM Руководителя социального приюта в Уфе подозревают в некачественном подборе сотрудников учреждения, в котором был заснят оскорбляющий воспитанников ролик.
REGNUM 06:55
Общество
Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса
По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
Общество
Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости 04:51
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили из-за комментария о выплатах на детей
RT на русском вчера в 16:57
Общество
В Дептрансе Москвы опровергли информацию о продаже масок с наценкой
"Сегодня BBC опубликовали информацию о закупке масок и перчаток Московским метрополитеном и Мосгортрансом, которая не является корректной", – говорится в сообщении.
Москва 24 вчера в 12:51
Общество
В Госдуму внесли законопроект о расширении прав полицейских
В Государственную думу внесен правительственный законопроект, расширяющий права полицейских.
Коммерсантъ 04:16
Политика
Исполнительный директор «Нафтогаза» заявил о своем скором увольнении
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что его уволят из компании.
Известия 05:44
Здоровье
Более 10 тысяч новых случаев коронавируса выявили в РФ за сутки
Более 10 тысяч новых случаев коронавируса выявили в 83 регионах России за минувшие сутки.
ФАН 03:59
Политика
Лавров: США пытаются навязать свой миропорядок на фоне пандемии
На Смоленской площади полагают, что США используют пандемию, чтобы навязать свое видение глобального миропорядка, "основанного на правилах", которые устанавливаются самими американцами.
Российская газета 06:52
Общество
Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом
Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 года может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионов засуха.
REGNUM 03:40
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
Политика
Аккаунт Кадырова в Instagram снова заблокировали
Интерфакс 05:10
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Спорт
Главный тренер женской сборной России по борьбе умер от коронавируса
Наставник женской сборной России Магомед Алиомаров скончался в возрасте 68-лет.
Vprognoze.ru 05:01
Общество
Запущен сервис по оформлению выплаты на детей в 10 тысяч рублей
На сайте госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 15:39
Общество
Вице-премьер Голикова надеется, что летом жизнь наладится
Москва, 12 мая 2020, 17:34 — REGNUM Правительство Российской Федерации рассчитывает, что эпидемическая ситуация в стране наладится летом 2020 года.
REGNUM вчера в 10:34
Технологии
Sony продала 110 миллионов PlayStation 4 с 2013 года
За четвертый квартал этого года было продано 13,6 миллиона консолей PlayStation 4 и PS4 Pro, что довело общие показатели продаж с 2013 года до 110,4 миллиона.
Матч ТВ 05:48
Происшествия
Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян
Следственный комитет завершил дополнительное расследование дела сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, и отказался переквалифицировать их действия на необходимую оборону, на чем настаивала генеральная прокуратура.
Интерфакс 06:07
Экономика
Ростуризм подготовит план поэтапного выхода отрасли из карантина
Ростуризм подготовит план по поэтапному выходу туристической отрасли из карантинных мер.
Газета.Ru 05:08
Общество
Россияне стали чаще умирать от употребления алкоголя
Число смертей от употребления алкоголя в РФ начало расти, можно подумать о повышении возраста продажи спиртного до 21 года, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости 07:08
Здоровье
89 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 10 мая, за сутки в регионе еще у 89 человек лабораторно подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 10 мая в 06:08
Общество
ФБР случайно раскрыло имя фигуранта дела о терактах 11 сентября
Федеральное бюро расследований США, которое поддерживает контакты с семьями американцев, погибших в терактах 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, из-за случайной оплошности раскрыло "один из самых чувствительных правительственных секретов", сообщает в эксклюзивном материале портал Yahoo News.
Российская газета 06:00
Происшествия
В Красноярске жертв изнасилования обвинили в нарушении самоизоляции
Российская газета 06:06