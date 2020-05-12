Экономика
РБКМинсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы
В сезоне 2020/21 Россия может собрать 77 млн т пшеницы, спрогнозировало Министерство сельского хозяйства США (USDA). В этом случае урожай, собранный в стране, станет вторым по объему с 2015 года.
Читать в источнике
Оценить187
с чего всё началось
Министерство сельского хозяйства США предполагает, что в 2020-2021 годах Россия сможет собрать один из крупнейших за последние пять лет урожаев пшеницы - около 77 млн тонн.Газета.Ru00:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Американские аналитики сообщили, что Россию ждет рекордный урожай зерна
Московский Комсомолецвчера в 17:22
Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 12:20, Ашберн
Общество
Рособрнадзор изучит возможность проведения ЕГЭ во второй половине июня
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки изучает возможность проведения кампании по Единому государственному экзамену (ЕГЭ) во второй половине июня.
Вечерняя Москва 07:08
Общество
В пенсионном фонде объяснили, каким семьям положены выплаты
Что касается второго вида единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей, она распространяется на юных пензенцев в возрасте от 3 до 15 лет включительно.
ПензаИнформ 11:48
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян следили за обращением Путина 11 мая
Большинство жителей России (70%) следили за выступлением президента страны Владимира Путина 11 мая, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) со ссылкой на результаты опроса, проведенного 12 мая.
Rambler News Service 08:02
Здоровье
Врачи просят у пациентов справки об отсутствии коронавируса
Требование у пациентов справки об отсутствии коронавируса незаконно, пояснили в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования.
ToDay News Ufa 08:28
Общество
Власти Москвы опровергли данные о занижении смертности от коронавируса
Власти Москвы официально опровергают заявления СМИ о занижении показателей смертности от коронавируса, сообщается на сайте департамента здравоохранения.
РИА Новости 09:35
Игры
2K анонсировали переиздание трилогии Mafia
КМВ Новости 10:41
Шоу-бизнес
Ксения Бородина разрешила дочерям покрасить волосы в яркий цвет
Ксения Бородина разрешила дочерям покрасить волосы в яркий цвет Дочери Ксении Бородиной покрасили волосы.
Экспресс газета 05:36
Общество
100-летняя россиянка вылечилась от коронавируса
Интерфакс 07:26
Энергетика
ОПЕК ухудшила прогноз падения спроса на нефть
ОПЕК ухудшила прогноз снижения мирового спроса на нефть из-за пандемии коронавируса: по итогам 2020 года ожидается падение спроса на 9,07 млн баррелей в сутки, что на 2,23 млн баррелей превышает предыдущий прогноз, следует из майского отчета организации.
ТАСС 08:43
Общество
В Свердловской области с 19 мая возобновят работу магазины и ТЦ
Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил в среду, 13 мая, глава региона Евгений Куйвашев.
Известия 09:53
Политика
Госдума приняла закон о дистанционном голосовании
Госдума на пленарном заседании в среду приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект о возможности дистанционного сбора подписей избирателей, а также дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
ТАСС 08:40
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
Общество
Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса
После коронавируса мир столкнется с еще более страшной пандемией, заявил главврач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью "Комсомольской правде".
РИА Новости 11:06
Политика
Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»
Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
Фигурное катание
Тренер Волков: Руководство «Хрустального» не хотело брать Трусову
Напомним, Трусова тренировалась под руководством Волкова до 2016 года, затем перешла в группу Этери Тутберидзе.
Нева Спорт вчера в 16:29
Игры
Дракманн сделал из The Last of Us 2 трибуну для политических заявлений
Вице-президент Naughty Dog Нил Дракманн неоднозначно отреагировал на скандал и претензии фанатов касательно The Last of Us 2.
NewInform вчера в 06:33
Общество
На сайт «Бессмертного полка» загрузили фото нацистов
Благодаря работе волонтеров удалось предотвратить публикацию сотен изображений нацистов и связанных с ними картинок, но некоторые фото на сайт «Бессмертного полка» всё же просочились.
МордовМедиа вчера в 15:27
Экономика
Глава ТПП предложил снизить НДФЛ до 6,5%
Катырин, основываясь на анализе обращений малого и среднего бизнеса, назвал еще несколько мер, которые, по мнению предпринимателей, могут дополнить предложения главы государства и помогут несколько стабилизировать рынок труда.
РИА Новости вчера в 20:26
Гаджеты
Главу Xiaomi поймали на использовании iPhone
NewInform 04:19
Кино
Акива Голдсман о своём «Бэтмене против Супермена»: «Фильм был мрачнее некуда»
По словам Голдсмана, идеи, которые удачно ложились в формат сценария, не всегда срабатывали в итоге, а видение студии и авторов могло не сочетаться.
Игромания.ру 11:55
Общество
Глава Минтруда прокомментировал ситуацию с безработицей в России
Глава Минтруда РФ Антон Котяков считает преждевременным называть ситуацию с безработицей в России угрожающей.
Росбалт 11:40
Общество
Депутат Оксана Пушкина заразилась коронавирусом
РИА Новости 09:21
Общество
Собянин объявил о доплатах соцработникам и врачам интернатов
В Москве из-за угрозы коронавируса дополнительные выплаты получат социальные работники, которые взаимодействуют непосредственно с людьми, и врачи психоневрологических интернатов, домов престарелых, стационарных учреждений семьи и детства.
РБК 11:20
Общество
Минкомсвязь ввела новые мощности для стабилизации портала госуслуг
"В настоящее время работа портала стабилизируется, введены дополнительные мощности, осуществляется оптимизация работы приложений, время недоступности сервисов существенным образом сокращено", – заявили в пресс-службе Минкомсвязи.
Москва 24 09:01
Экономика
ФРС отвергла требование Трампа об отрицательной ставке
ФРС США не собирается вводить отрицательную ставку и не планирует рассматривать этот вопрос по требованию американского президента Дональда Трампа, заявил председатель Федеральной резервной системы, выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл.
Взгляд.ру 10:58
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53