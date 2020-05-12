с чего всё началось

В сезоне 2020/21 Россия может собрать 77 млн т пшеницы, спрогнозировало Министерство сельского хозяйства США (USDA). В этом случае урожай, собранный в стране, станет вторым по объему с 2015 года.

Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы

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Политика Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша» Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter. 763

Фигурное катание Тренер Волков: Руководство «Хрустального» не хотело брать Трусову Напомним, Трусова тренировалась под руководством Волкова до 2016 года, затем перешла в группу Этери Тутберидзе.

Игры Дракманн сделал из The Last of Us 2 трибуну для политических заявлений Вице-президент Naughty Dog Нил Дракманн неоднозначно отреагировал на скандал и претензии фанатов касательно The Last of Us 2.

Общество На сайт «Бессмертного полка» загрузили фото нацистов Благодаря работе волонтеров удалось предотвратить публикацию сотен изображений нацистов и связанных с ними картинок, но некоторые фото на сайт «Бессмертного полка» всё же просочились. 351

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Кино Акива Голдсман о своём «Бэтмене против Супермена»: «Фильм был мрачнее некуда» По словам Голдсмана, идеи, которые удачно ложились в формат сценария, не всегда срабатывали в итоге, а видение студии и авторов могло не сочетаться.

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Общество Минкомсвязь ввела новые мощности для стабилизации портала госуслуг "В настоящее время работа портала стабилизируется, введены дополнительные мощности, осуществляется оптимизация работы приложений, время недоступности сервисов существенным образом сокращено", – заявили в пресс-службе Минкомсвязи. 6