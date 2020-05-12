Экономика

РБКРБКМинсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы

В сезоне 2020/21 Россия может собрать 77 млн т пшеницы, спрогнозировало Министерство сельского хозяйства США (USDA). В этом случае урожай, собранный в стране, станет вторым по объему с 2015 года.
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с чего всё началось
Министерство сельского хозяйства США предполагает
, что в 2020-2021 годах Россия сможет собрать один из крупнейших за последние пять лет урожаев пшеницы - около 77 млн тонн.
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