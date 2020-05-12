с чего всё началось

В сезоне 2020/21 Россия может собрать 77 млн т пшеницы, спрогнозировало Министерство сельского хозяйства США (USDA). В этом случае урожай, собранный в стране, станет вторым по объему с 2015 года.

Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК. 297

Спорт Умер главный тренер женской сборной России по борьбе Главный тренер женской российской сборной по борьбе Магомед Алиомаров умер в возрасте 67 лет.

Общество Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района. 3,5K

Экономика Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка Под письмом подписались представители 11 компаний, владеющих и управляющих коммерческой недвижимостью общей площадью более 4 млн кв. м. Среди них структуры миллиардеров Романа Абрамовича, Михаила Гуцериева, Александра Клячина и других бизнесменов. 176

Общество Московское метро назвало закупочные цены масок Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях. 2,1K

Общество Начались испытания стреляющего щита для силовых структур РФ Научно-исследовательский институт прикладной химии, входящий в структуру Ростеха, проводит испытания стреляющего щита «Легион» для внутреннего российского заказчика.

Общество Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON Павел Дуров объявил о закрытии проекта блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram. Об этом он написал в своем Telegram-канале. 388

Автоспорт Феттель покинет Ferrari в конце года Немецкий пилот Себастьян Феттель и команда Ferrari не будут продлевать контракт после сезона-2020, сообщается на сайте «Формулы-1».

Здоровье Эксперт предупредила беременных о возможном влиянии коронавируса на развитие ребенка "В первом триместре вирус, перенесенный будущей мамой, может повлиять на рост плода, во втором - вызвать замедление развития ребенка, в третьем - стать причиной преждевременных родов, со всеми сопутствующими осложнениями и даже недоношенностью", - приводит ее слова пресс-служба Роскачества.

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Кино Кристофер Нолан отказался перенести премьеру фильма из-за пандемии Режиссер «Темного рыцаря» и «Интерстеллара» Кристофер Нолан не намерен переносить премьеру своего фильма «Довод», назначенную на 17 июля текущего года.

Общество В сети выставили на продажу базу клиентов курьерской службы В сети выставили на продажу базу клиентов курьерской службы Данные, якобы принадлежащие 9 млн клиентов службы экспресс-перевозки СДЭК, выставили на продажу в интернете за 70 тыс. руб.