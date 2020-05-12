Экономика
РБКМинсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы
В сезоне 2020/21 Россия может собрать 77 млн т пшеницы, спрогнозировало Министерство сельского хозяйства США (USDA). В этом случае урожай, собранный в стране, станет вторым по объему с 2015 года.
Читать в источнике
Оценить28
с чего всё началось
Министерство сельского хозяйства США предполагает, что в 2020-2021 годах Россия сможет собрать один из крупнейших за последние пять лет урожаев пшеницы - около 77 млн тонн.Газета.Ru00:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Американские аналитики сообщили, что Россию ждет рекордный урожай зерна
Московский Комсомолецвчера в 17:22
Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 02:49, Ашберн
Здоровье
Сестры милосердия из Новоселицкого интерната молят о помощи
Блокнот Ставрополь вчера в 14:09
Политика
В сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса
В американский сенат был внесен проект закона "Об ответственности за COVID-19", который предусматривает введение санкционных мер против Китая из-за коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 00:25
Общество
В США отказались от аппаратов ИВЛ из России после пожаров в клиниках
Аппараты искусственной вентиляции легких, отправленные Россией в Соединенные Штаты, были той же модели, которая фигурировала в пожарах с гибелью людей в российских больницах.
Ведомости 01:01
Происшествия
В Кузбассе за сутки утонули двое детей
Сибдепо 02:10
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение
Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Ведомости вчера в 17:49
Спорт
Умер главный тренер женской сборной России по борьбе
Главный тренер женской российской сборной по борьбе Магомед Алиомаров умер в возрасте 67 лет.
Коммерсантъ 01:57
Авто
Доля займов под залог авто в РФ увеличилась в 12 раз
Почти столько же автомобилистов (13%) брали займы под залог машины для совершения покупок, еще 14% занимали деньги для неотложных нужд.
Автоновости дня вчера в 01:02
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей
Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
РБК вчера в 15:24
Экономика
Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка
Под письмом подписались представители 11 компаний, владеющих и управляющих коммерческой недвижимостью общей площадью более 4 млн кв. м. Среди них структуры миллиардеров Романа Абрамовича, Михаила Гуцериева, Александра Клячина и других бизнесменов.
РБК вчера в 06:50
Общество
Московское метро назвало закупочные цены масок
Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
Российская газета вчера в 15:06
Общество
Елена Малышева рассказала, как правильно носить и снимать перчатки
Елена Малышева в Instagram написала, что во время пандемии коронавируса нужно уметь правильно использовать перчатки, чтобы защититься от заражения.
Актуальные Новости 01:42
Общество
Начались испытания стреляющего щита для силовых структур РФ
Научно-исследовательский институт прикладной химии, входящий в структуру Ростеха, проводит испытания стреляющего щита «Легион» для внутреннего российского заказчика.
News.ru вчера в 21:40
Здоровье
В Чечне умер от коронавируса замглавврача скорой помощи
Московский Комсомолец 01:17
Общество
Санатории на Кубани начнут принимать отдыхающих с 1 июня
Кубанские санатории начнут принимать отдыхающих с 1 июня.
Вести.Ru вчера в 06:50
Происшествия
В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции
ТАСС вчера в 07:01
Экономика
В России банки могут приостановить выдачу некоторых видов кредитов
В связи с коронавирусом некоторые российские банки могут начать выдавать кредиты по-новому.
9111.ru вчера в 05:36
Здоровье
В России создали многоразовый костюм для работы с больными COVID-19
Для российских врачей, которые контактируют с больными COVID-19, специалисты Казанского химического научно-исследовательского института, который входит в дочернюю корпорацию «Ростеха» «Росхимзащита», разработали многоразовый комбинезон.
Известия вчера в 13:18
Общество
Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Павел Дуров объявил о закрытии проекта блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Ведомости вчера в 15:40
Автоспорт
Феттель покинет Ferrari в конце года
Немецкий пилот Себастьян Феттель и команда Ferrari не будут продлевать контракт после сезона-2020, сообщается на сайте «Формулы-1».
Коммерсантъ вчера в 05:03
Общество
Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом
РИА Новости вчера в 18:13
Общество
В Уфе проверят соцприют, где сотрудница сняла оскорбляющее детей видео
В социальных сетях появилось видео, на котором сотрудница соцприюта грубо комментируют действия воспитанников, оскорбляет и ругается нецензурной бранью.
Российская газета 02:36
Здоровье
Эксперт предупредила беременных о возможном влиянии коронавируса на развитие ребенка
"В первом триместре вирус, перенесенный будущей мамой, может повлиять на рост плода, во втором - вызвать замедление развития ребенка, в третьем - стать причиной преждевременных родов, со всеми сопутствующими осложнениями и даже недоношенностью", - приводит ее слова пресс-служба Роскачества.
ТАСС 01:14
Общество
В Саратовской области разрешили гулять и заниматься спортом
В Саратовской области в рамках постепенного снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции в 5 м и прогулки не более двух человек вместе.
Известия вчера в 15:57
Кино
Кристофер Нолан отказался перенести премьеру фильма из-за пандемии
Режиссер «Темного рыцаря» и «Интерстеллара» Кристофер Нолан не намерен переносить премьеру своего фильма «Довод», назначенную на 17 июля текущего года.
Известия 01:15
Общество
В сети выставили на продажу базу клиентов курьерской службы
В сети выставили на продажу базу клиентов курьерской службы Данные, якобы принадлежащие 9 млн клиентов службы экспресс-перевозки СДЭК, выставили на продажу в интернете за 70 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 17:49
Экономика
Малому бизнесу спишут налоги за второй квартал года
Малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за коронавируса, спишут налоговые и страховые взносы за второй квартал года, сообщила пресс-служба Кремля по итогам совещания Президента РФ Владимира Путина.
Агробук вчера в 05:00
Общество
СМИ: Саудовские супертанкеры испытывают проблемы с разгрузкой в США
Саудовские супертанкеры, прибывшие к побережью США, испытывают сложности с разгрузкой нефти.
RT на русском 02:19