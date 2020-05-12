Экономика
РБКМинсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы
Урожай пшеницы в 2019 году составил 74,4 млн т. В конце апреля Минсельхоз сообщил о том, что Россия прекратила вывоз зерна за границу, так как выбрала нетарифную квоту на экспорт. Квоту ранее установило само министерство — она ограничивала объем экспорта на уровне 7 млн т до 30 июня.
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Американские аналитики сообщили, что Россию ждет рекордный урожай зерна
Московский Комсомолецвчера в 17:22
Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 00:28, Ашберн
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В России запустили сервис по оформлению выплат на детей
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
Общество
Вирусолог назвал срок создания эффективного лекарства от коронавируса
Эффективное лекарство для лечения COVID-19 может появиться уже в начале осени 2020 года.
BFM.ru 00:16
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Юрий Стоянов рассказал о своей большой пенсии
KM.ru вчера в 08:14
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В Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие
Вести.Ru вчера в 23:02
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Губернатор Петербурга назвал предварительную причину пожара в больнице
Российская газета вчера в 23:57
Путешествия
Условия открытия туристического сезона озвучили в Греции
Власти Греции планируют начать туристический сезон уже в июне.
Live24 вчера в 08:25
Общество
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих
В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости вчера в 13:15
Шоу-бизнес
Магомед Исмаилов: «Вопрос с Коляном из „Реальных пацанов“ решен»
Ранее между бойцом и актером возник конфликт в социальных сетях. Наумов назвал Исмаилова «шоуменом».
Sports.ru вчера в 12:28
Происшествия
Во Владивостоке в лесу нашли схрон с гранатами и патронами
РИА Новости вчера в 23:16
Происшествия
США приостановили развертывание российских аппаратов ИВЛ
Власти США примут решение об использовании аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", предоставленных Россией, после выяснения причин возгорания в больнице Санкт-Петербурга, сообщила пресс-секретарь Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Джанет Монтези.
Интерфакс вчера в 21:18
Общество
Кондратьев озвучил план постепенного выхода Кубани из карантина
12 мая на заседании краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о сроках выхода из карантина.
Свободные Медиа вчера в 06:15
Общество
Доктор Мясников развеял миф о коронавирусе и «смертельных инъекциях»
Информация о "смертельных инъекциях" и "чипировании" под видом тестов на коронавирус является "полным бредом", заявил врач Александр Мясников.
РИА Новости вчера в 20:21
Политика
Чехия рассчитывает на консультации с Россией на уровне глав МИД
Чешская сторона рассчитывает на консультации с РФ на уровне глав МИД на основе договора об отношениях между странами, заявил руководитель чешского дипведомства Томаш Петршичек.
РИА Новости вчера в 22:32
Общество
В Приморье сообщили, когда могут принять решение о снятии ограничений
Решение о поэтапном снятии ограничений из-за коронавируса в Приморье может быть принято на следующей неделе, это зависит от соблюдения мер самими местными жителями, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 21:40
Политика
Украина пригрозила Турции лишением туристов из-за песни «Катюша»
Газета.Ru вчера в 23:46
Экономика
Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ вчера в 08:01
Политика
Премьер-министр Украины допустил продление карантина на новый срок
Ранее Шмыгаль уже допускал, что карантин будет продлен и после 22 мая с последующим поэтапным снятием ограничений.
РБК вчера в 04:30
Общество
СК проверит граждан, приславших фото нацистов в «Бессмертный полк»
ИА Красная Весна вчера в 13:55
Общество
NASA договорилось с «Роскосмосом» о покупке места на «Союзе»
«Сегодня был подписан контракт на доставку одного американского астронавта на МКС на российском пилотируемом корабле «Союз МС» осенью 2020 года», — сообщили в пресс-службе.
РБК вчера в 17:15
Кино
Певцов ответил на критику фильма «На Париж»
Piter.tv вчера в 08:27
Общество
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Коммерсантъ вчера в 13:21
Общество
Татьяна Навка и Дмитрий Песков заболели коронавирусом
Знаменитая российская фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка заболела коронавирусом и оказалась в больнице вместе со своим супругом - пресс-секретарем президента России Владимира Путина Дмитрием Песковым, у которого также диагностировали COVID-19.
Газета.Ru вчера в 12:54
Общество
Инфекционист назвал хороший признак в эпидемии коронавируса в России
В эпидемии коронавирусной инфекции в России прослеживается хороший признак, заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в эфире НСН.
РИА Новости вчера в 18:02
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют неоднородное лето
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что предстоящее лето в целом будет тёплым, с периодами потепления и потепления, передаёт «Российская газета».
Мой Брянск вчера в 06:27
Шоу-бизнес
24-летняя Анастасия Решетова показала, как выглядела пять лет назад
Фото Анастасии Решетовой в 2015 году Напомним, Ратмир появился на свет в конце 2019 года.
Вокруг ТВ 11 мая в 12:26
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru вчера в 06:59
Общество
Вильфанд рассказал об аномальном потеплении на азиатской части России
Ранее научный руководитель Гидрометцентра пообещал россиянам неоднородное лето с периодами похолодания и потепления на всей территории России.
Известия 00:14
Политика
Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой
Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM 11 мая в 20:26
Общество
ВТБ выявил мошенническую схему с ваучерами за отмененный авиарейс
«С учетом широкого освещения инициативы о введении ваучеров можно ожидать увеличения количества мошеннических действий с применением нового сценария социнженерии», — прогнозирует эксперт.
РБК 00:00