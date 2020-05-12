Урожай пшеницы в 2019 году составил 74,4 млн т. В конце апреля Минсельхоз сообщил о том, что Россия прекратила вывоз зерна за границу, так как выбрала нетарифную квоту на экспорт. Квоту ранее установило само министерство — она ограничивала объем экспорта на уровне 7 млн т до 30 июня.

Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы

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