с чего всё началось

В сезоне 2020/21 Россия может собрать 77 млн т пшеницы, спрогнозировало Министерство сельского хозяйства США (USDA). В этом случае урожай, собранный в стране, станет вторым по объему с 2015 года.

Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы

Здоровье На Кубани у шестимесячного ребенка выявлен коронавирус По данным Оперативного штаба Краснодарского края, за последние сутки на Кубани было зафиксировано 96 новых случаев коронавируса, в том числе у 56 женщин и 40 мужчин. 565

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Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК. 668

Хоккей Глава КХЛ рассказал о санкциях за нарушение потолка зарплат Глава Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил, что нарушителей потолка зарплат будут ждать суровые санкции.

Происшествия В Омской области скончались ещё два пациента с коронавирусом Омск, 13 мая 2020, 09:42 — REGNUM За последние сутки в Омской области подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 13 мая в минздраве региона. 12

Здоровье Роман Старовойт продлил ограничения в Курской области По словам губернатора, в ближайшее время в курской БСМП откроется 260 новых коек, а затем там же еще 325. 3

Общество Власти Москвы вернули возможность оформления цифровых пропусков по СМС Ранее глава департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Эдуард Лысенко сообщил о приостановке с 12 мая заказа цифровых пропусков через СМС-сообщения. 332

Политика Россия предложила провести встречу московского формата по Афганистану Как подчеркнул министр, выход Афганистана на траекторию мирного развития невозможен без участия государств региона, в том числе в рамках московского формата консультаций по Афганистану и других инклюзивных механизмов.

Авто Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72% Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России в апреле 2020 года снизились на 72,4% по сравнению с апрелем 2019 года и составили 38 922 единиц. 164