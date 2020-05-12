Экономика
РБКМинсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы
В сезоне 2020/21 Россия может собрать 77 млн т пшеницы, спрогнозировало Министерство сельского хозяйства США (USDA). В этом случае урожай, собранный в стране, станет вторым по объему с 2015 года.
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Министерство сельского хозяйства США предполагает, что в 2020-2021 годах Россия сможет собрать один из крупнейших за последние пять лет урожаев пшеницы - около 77 млн тонн.Газета.Ru00:52
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Американские аналитики сообщили, что Россию ждет рекордный урожай зерна
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Семьдесят четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписано из больниц рекордное количество – 66 человек, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
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Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
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У еще 8 граждан выявили признаки респираторной инфекции. На сегодняшний день в республике насчитывается 503 случая заражения коронавирусом.
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Авто
Новый Mercedes-Benz S-Class раскрыли до премьеры
Новый Mercedes-Benz S-Class серии W223, премьера которого ожидается до конца 2020 года, неожиданно разоблачили фотошпионы.
Автоновости дня вчера в 07:34
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Москва, 13 мая 2020, 08:36 — REGNUM Российские врачи с тревогой ждут середины мая, когда станет ясно, как повлияли майские праздники на развитие ситуации с коронавирусом нового типа.
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В Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие
На востоке Москвы произошло обрушение одного из перекрытий в жилом доме по адресу: шоссе Энтузиастов 22/18.
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Чемпионат Белоруссии остается единственным крупным футбольным турниром в Европе, который не был прерван из-за пандемии.
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ВВП России в 2020 году сократится на 4,5% из-за снижения цен на нефть и коронавируса, в 2021 году российская экономика вырастет на 4%, следует из весеннего отчета Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) "Региональные экономические перспективы" (Regional Economic Prospects).
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