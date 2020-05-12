с чего всё началось

В сезоне 2020/21 Россия может собрать 77 млн т пшеницы, спрогнозировало Министерство сельского хозяйства США (USDA). В этом случае урожай, собранный в стране, станет вторым по объему с 2015 года.

Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы

Общество Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района. 3,1K

Происшествия В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса Семьдесят четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписано из больниц рекордное количество – 66 человек, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 3

Общество Петербургским пенсионерам предоставят выплаты на покупку масок "Денежная выплата в размере 800 рублей предоставляется петербургским пенсионерам, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении. 281

Происшествия В Хакасии зарегистрировано 37 новых случаев заражения коронавирусом У еще 8 граждан выявили признаки респираторной инфекции. На сегодняшний день в республике насчитывается 503 случая заражения коронавирусом. 14

Общество Россиянам предрекли разрушительные природные катаклизмы летом Киселев пояснил, что природные катаклизмы могут затронуть все регионы, однако предсказать, где они окажутся наиболее разрушительными, в настоящее время невозможно. 194

Происшествия США приостановили развертывание российских аппаратов ИВЛ Власти США примут решение об использовании аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", предоставленных Россией, после выяснения причин возгорания в больнице Санкт-Петербурга, сообщила пресс-секретарь Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Джанет Монтези. 1,1K

Здоровье Врачей тревожит ситуация с коронавирусом после майских праздников Москва, 13 мая 2020, 08:36 — REGNUM Российские врачи с тревогой ждут середины мая, когда станет ясно, как повлияли майские праздники на развитие ситуации с коронавирусом нового типа. 33

Общество Татьяна Навка и Дмитрий Песков заболели коронавирусом Знаменитая российская фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка заболела коронавирусом и оказалась в больнице вместе со своим супругом - пресс-секретарем президента России Владимира Путина Дмитрием Песковым, у которого также диагностировали COVID-19. 1,1K

Политика Лукашенко заявил о «значительном» снижении случаев пневмонии в Минске Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что у него была настороженность по эпидемиологической ситуации на фоне проведения военного парада в Минске по случаю 75-летия Победы, однако число случаев пневмонии в белорусской столице снизилось. 2

Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК. 139

Экономика Роман Абрамович выходит из леса RFP Group — крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке и один из лидеров по экспорту леса из России в страны Азии. 8

Общество В Кузбассе за сутки выявили девять заразившихся коронавирусом По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 269 случаев заболевания коронавирусом. Семь человек скончались, 78 выздоровели.

Общество Правительство назвало условия открытия российских курортов этим летом Летний туристический сезон в России может состояться в случае снижения заболеваемости коронавирусом COVID-19 в регионах, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24». 1,4K

Экономика ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП в 2020 году на 4,5% ВВП России в 2020 году сократится на 4,5% из-за снижения цен на нефть и коронавируса, в 2021 году российская экономика вырастет на 4%, следует из весеннего отчета Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) "Региональные экономические перспективы" (Regional Economic Prospects).

Общество Москвичи снова могут оформить цифровой пропуск по СМС Москвичи снова могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу, отправив СМС на номер 7377, пишет ТАСС со ссылкой на указ мэра. 285

Общество Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.

Политика Украина пригрозила Турции лишением туристов из-за песни «Катюша» Украинский посол в Турции Андрей Сибиха пригрозил, что страна может остаться без туристов из Украины после исполнения песни на курорте в Аланье в День Победы. 296