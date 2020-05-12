Россию ждет один из самых высоких урожаев зерна за последние годы. Четвертый год подряд она станет мировым лидером по экспорту пшеницы.

Россию ждет один из рекордных урожаев зерна

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