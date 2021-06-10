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Минсельхоз США прогнозирует в РФ рекордный сбор пшеницы в 86 млн т в этом году

Как прогнозирует Минсельхоз США, мировой сбор пшеницы в новом сельхозгоду составит 794,4 млн тонн (788,98 млн тонн по майской оценке), фуражного зерна - 1 млрд 496,6 млн тонн (1 млрд 495,94 млн тонн), кукурузы - 1 млрд 189,85 млн тонн (прогноз не изменился).В источнике

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Минсельхоз США спрогнозировал для России рекордный урожай пшеницы

Российская газетавчера в 16:43

Минсельхоз США скорректировал свой прогноз по урожаю пшеницы в России

ИА Красная Веснавчера в 15:20

Минсельхоз США улучшил прогноз по урожаю пшеницы в РФ до почти 86 миллионов тонн в 2021 году

РИА Новостивчера в 13:25

Минсельхоз США прогнозирует в РФ рекордный сбор пшеницы в 86 млн т в этом году

Интерфаксвчера в 13:37

ИКАР повысил прогноз урожая пшеницы в РФ в 2021 году до 80 млн тонн

Finam.Ru7 июня в 04:48
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