Минсельхоз США прогнозирует в РФ рекордный сбор пшеницы в 86 млн т в этом году
Как прогнозирует Минсельхоз США, мировой сбор пшеницы в новом сельхозгоду составит 794,4 млн тонн (788,98 млн тонн по майской оценке), фуражного зерна - 1 млрд 496,6 млн тонн (1 млрд 495,94 млн тонн), кукурузы - 1 млрд 189,85 млн тонн (прогноз не изменился).В источнике
Минсельхоз США улучшил прогноз по урожаю пшеницы в РФ до почти 86 миллионов тонн в 2021 году
РИА Новостивчера в 13:25
Минсельхоз США прогнозирует в РФ рекордный сбор пшеницы в 86 млн т в этом году
Интерфаксвчера в 13:37