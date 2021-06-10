С Кубком Америки происходит что-то странное. Его перенесли в Бразилию вопреки логике

Изначально замысел по Кубку Америки был такой: 10 сборных (было 12, но Австралия и Катар отказались от участия из-за наложения на отборочные матчи ЧМ и Кубка Азии) разделили на две группы, первая играет в Колумбии, вторая — в Аргентине.