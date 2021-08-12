ИнтерфаксМинсельхоз США резко снизил прогноз сбора пшеницы в РФМинсельхоз США резко, с 85 млн до 72,5 млн тонн, снизил прогноз сбора пшеницы в РФ в этом году, следует из августовского обзора ведомства.ИнтерфаксПрогноз экспорта пшеницы в этом сельхозгоду снижен до 35 млн тонн с прежних 40 млн тонн.Интерфакс-> Оценка Минсельхоза США по экспорту пшеницы из Соединенных Штатов - 24,5 миллиона тонн (прогноз сохранен), из стран Евросоюза - 35 миллионов тонн (оценка повышена с 34 миллионов тонн).Finam.RuПотенциал экспорта всего зерна в этом сезоне Минсельхоз РФ оценивает в 51 млн тонн.КоммерсантъЧитать далееСвернутьПодробнее о событииМинсельхоз США резко снизил прогнозы по урожаю и экспорту пшеницы РФ в 2021 годуПРАЙМ15:06Минсельхоз США резко снизил оценку российского урожаяКоммерсантъ14:42Минсельхоз США резко снизил прогнозы по урожаю и экспорту пшеницы РФ в 2021 годуFinam.Ru13:22Минсельхоз США резко снизил прогноз сбора пшеницы в РФИнтерфакс14:05Минсельхоз США понизил прогноз экспорта пшеницы из РоссииТАСС14:00Минсельхоз США резко снизил прогноз по урожаю пшеницы в РоссииРоссийская газета14:23Минсельхоз США резко уменьшил прогноз сбора пшеницы в РоссииОбщественная служба новостей13:17Показать ещёОценить16Поделиться