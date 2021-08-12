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Минсельхоз США резко снизил прогноз сбора пшеницы в РФ

Минсельхоз США резко, с 85 млн до 72,5 млн тонн, снизил прогноз сбора пшеницы в РФ в этом году, следует из августовского обзора ведомства.
Интерфакс
Прогноз экспорта пшеницы в этом сельхозгоду снижен до 35 млн тонн с прежних 40 млн тонн.
Интерфакс
-> Оценка Минсельхоза США по экспорту пшеницы из Соединенных Штатов - 24,5 миллиона тонн (прогноз сохранен), из стран Евросоюза - 35 миллионов тонн (оценка повышена с 34 миллионов тонн).
Finam.Ru
Потенциал экспорта всего зерна в этом сезоне Минсельхоз РФ оценивает в 51 млн тонн.
Коммерсантъ

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