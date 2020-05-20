Общество
Rambler News ServiceМинсельхоз допустил корректировку цен на продукцию аграриев
Трансляцию вел телеканал «Россия 24». «Следует понимать, что в связи со сложившейся ситуацией производственные затраты у аграриев возросли, а работать в убыток они не могут, поэтому мы допускаем определенные корректировки цен», – сказал Патрушев.
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Минсельхоз РФ допускает корректировку цен на продукты из-за роста затрат аграриев
Будущее России. Национальные проекты08:06
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Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм.
Известия вчера в 23:12
Общество
У Мосгорсуда требуют полной блокировки YouTube в России
5 июня Мосгорсуд рассмотрит иск против Google (владеет видеохостингом YouTube), поданный компанией Ontarget, разработчиком онлайн-тестов для подбора персонала.
Вести.Ru 01:20
Политика
Зеленский: Россия не хочет обсуждать вопрос Крыма
Киев, 20 мая 2020, 14:46 — REGNUM Россия не желает обсуждать вопрос «возврата» Крыма, заявил 20 мая президент Украины Владимир Зеленский в ходе итоговой пресс-конференции по случаю первой годовщины президентства.
REGNUM 07:46
Общество
На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок
В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала.
Российская газета вчера в 10:50
Авто
Названы заблуждения при покупке автомобиля с пробегом
Тарантас Ньюс 02:38
Происшествия
Истребитель F-35A разбился в США
Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II разбился на авиабазе Эглин (штат Флорида, США), летчик выжил.
ТАСС 06:49
Армия и оружие
В Польше позавидовали модернизации российских танков Т-72Б3
Бывший командующий сухопутными войсками Польши похвалил российские танки Т-72Б3. Его стране о такой модернизации не приходится даже мечтать.
Российская газета 05:04
Шоу-бизнес
Новое шоу Собчак назвали провалом
Lenta.ru 06:01
Общество
Собянин предупредил о значительном росте смертности от коронавируса
Уровень смертности среди пациентов с коронавирусом в мае ожидается выше, чем в апреле, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 07:26
Общество
Голикова: решение о проведении ЕГЭ будет принято в ближайшее время
"Решение по ЕГЭ будет принято в ближайшее время, но по информации субъектов РФ, более 70 регионов подтвердили уже сегодня готовность к оснащению пунктов проведения ЕГЭ средствами индивидуальной защиты", - сказала Голикова, выступая в Совете Федерации в среду.
Интерфакс 05:09
Экономика
Bloomberg спрогнозировал падение ВВП России на 16% во втором квартале
Во втором квартале 2020 года падение ВВП России составит 16% — это худший квартальный показатель с начала 1990-х годов.
РБК вчера в 13:55
Общество
В Петербурге начались выплаты на приобретение масок и перчаток
В Петербурге сегодня начались выплаты на приобретение средств индивидуальной защиты.
Телеканал Санкт-Петербург 08:32
Космос
Российский самолет Ан-124 доставил во Флориду ступень ракеты Atlas V
Первая ступень американской ракеты-носителя Atlas V была доставлена на мыс Канаверал, штат Флорида.
ФАН вчера в 20:55
Общество
Собянин оценил возможность скорого открытия парикмахерских в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в программе на телеканале «Россия 1» 19 мая оценил возможность скорого открытия парикмахерских и салонов красоты в столице.
Известия вчера в 17:49
Культура
Татьяна Тарасова считает фильм «Лед» «глупостью и бездарностью»
Заслуженный тренер и мастер спорта СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оказалась в числе тех немногих, кому совершенно не понравился фильм «Лед».
Городовой 03:22
Политика
Депутаты отказали экс-мэру Иркутска в должности замгубернатора
В середине марта глава Приангарья назначил Бердникова и.о. своего первого заместителя, но ЗС его не поддержало Законодательное собрание на заседании 20 мая не согласовало кандидатуру бывшего мэра города Иркутска на место первого заместителя губернатора региона.
SM News 07:01
Общество
Патрушев заявил о коррупции и нарушениях при реализации нацпроектов
Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил о многочисленных нарушениях и коррупции при реализации национальных проектов.
РИА Новости 07:17
Происшествия
Сбивший уток бизнесмен из Великого Новгорода рассказал, что случайно не заметил птиц
Новгородский бизнесмен Иван Малыш, который насмерть сбил утят на улице Державина, рассказал, что случайно переехал птиц.
FlashNord 07:27
Общество
Радий Хабиров рассказал, когда ослабит режим самоизоляции в Башкирии
Во время встречи с волонтёрами глава республики рассказал, что первые серьёзные послабления режима самоизоляции в республике могут начаться уже 1 июня.
Телеканал UTV 07:56
Экономика
ФАС: цены на маски в России стабилизировались
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила о стабилизации цен на медицинские маски и снижении ажиотажного спроса.
Коммерсантъ 08:32
Финансы
Курсы доллара и евро растут к рублю
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос к рублю на 0,1%, до 72,51 руб. Евро вырос на 0,2%, до 79,36 руб.
Газета.Ru 03:40
Общество
В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом
РИА Новости вчера в 04:59
Политика
Путин: Россия полностью обеспечивает себя продуктами питания
"Россия в полном объеме обеспечивает себя основными продуктами питания, последовательно осваивает глобальные рынки, входит в число ведущих экспортеров по ряду позиций", - констатировал глава государства.
Российская газета 08:00
Общество
Синоптики предупредили о возможном снеге в Москве 21 мая
21 мая в Москве ожидается аномальное количество осадков.
Известия 06:28
Энергетика
Польская PGNiG собирается наладить отношения с «Газпромом»
Руководитель польской энергетической компании PGNiG Ежи Квечиньский выступает за восстановление сотрудничества с российским «Газпромом».
News.ru вчера в 05:23
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали сроки болезни коронавирусной инфекцией
Сроки лечения коронавируса составляют от 2 до 5 недель в зависимости от степени тяжести заболевания.
Первый областной 07:40
Общество
В Гидрометцентре составили предварительный прогноз на июнь
Москва, 19 мая 2020, 09:07 — REGNUM Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, во многих российских регионах погода ожидается в пределах климатической нормы.
REGNUM вчера в 02:07
Общество
Шляхто и Гарюгин стали почетными гражданами Петербурга
Последние два года большинство депутатов ЗакСа отказывались выбирать почетных граждан города.
ЗакC.Ру 08:10