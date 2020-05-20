Общество
Общественное телевидение РоссииМинсельхоз допустил рост цен на продовольствие
Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев допускает рост цен на продовольствие из-за увеличения затрат сельскохозяйственных предприятий. Об этом министр заявил на совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности с участием президента Владимира Путина, пишет Газета.ру.
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Следует понимать, что в связи со сложившейся ситуацией производственные затраты у аграриев возросли, а работать в убыток они не могут, поэтому мы допускаем определенные корректировки цен.
— Дмитрий Патрушев, российский политикГазета.Ru 08:11
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