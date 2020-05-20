Следует понимать, что в связи со сложившейся ситуацией производственные затраты у аграриев возросли, а работать в убыток они не могут, поэтому мы допускаем определенные корректировки цен.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев допускает рост цен на продовольствие из-за увеличения затрат сельскохозяйственных предприятий. Об этом министр заявил на совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности с участием президента Владимира Путина, пишет Газета.ру.

Энергетика Цена нефти Brent превысила $36 за баррель Отметку в $36 за баррель цена Brent последний раз превышала 9 апреля. Нефть марки WTI тоже подорожала - на 4,3% до $33,33 за баррель.

Общество Путин поручил подготовить меры поддержки фермеров Президент России Владимир Путин поручил подготовить дополнительные меры поддержки фермеров в условиях ограничительных мер, введенных для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.

Космос Загадка лун Юпитера: как далекие экзопланеты помогают ее решать В своей работе команда под руководством Константина Батыгина предположила, что спутники Юпитера образовались из частиц ледяной пыли размерами от 0,1 до 10 миллиметров.

Общество «Роснефть» подала в суд на РБК В компании отмечают, что утверждение РБК ввело в заблуждение общественность, регуляторов и представителей рынка, а также «намеренно исказило истинную суть сделки» по продаже венесуэльских активов «Роснефти». 159

Общество Увеличенную копию пирамиды Хеопса обнаружили на Урале Туристы обнаружили напоминающую египетскую пирамиду Хеопса гору на Приполярном Урале. Об это сообщает портал «Екатеринбург онлайн». 227

Политика Жириновский предложил ликвидировать Совфед Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил обсудить идею ликвидации в России Совета Федерации. 2,1K

Культура Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон» Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова. 379

Политика Зеленский назвал Украину серьезной, но бедной страной Ранее детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обнародовал данные прогноза, свидетельствующие о том, что экономический кризис на Украине приведет к резкому росту числа бедных в стране, а за чертой бедности окажутся свыше 6 млн человек. 4

Общество Собянин предупредил о значительном росте смертности от коронавируса Уровень смертности среди пациентов с коронавирусом в мае ожидается выше, чем в апреле, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. 893

Шоу-бизнес Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь. 227

Здоровье В Китае заявили об осложнении борьбы с COVID-19 у вернувшихся из России Новая вспышка случаев заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 на северо-востоке Китая может быть следствием прибытия в страну граждан КНР, возвращающихся из России, сообщает Bloomberg со ссылкой на выводы китайских властей.

Общество Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю. 4,7K

Автоспорт Mercedes vs Феттель. Немецкая команда не готова подписать немца Нынешний руководитель формулического проекта одного из крупнейших в мире концернов по производству автомобилей Тото Вольфф не хочет приглашать в команду Феттеля.

Общество Радий Хабиров рассказал, когда ослабит режим самоизоляции в Башкирии Во время встречи с волонтёрами глава республики рассказал, что первые серьёзные послабления режима самоизоляции в республике могут начаться уже 1 июня. 11

Экономика ФНС подготовила систему освобождения от налогов пострадавшего бизнеса Федеральная налоговая служба (ФНС) подготовила информационную систему, которая позволит обеспечить освобождение от уплаты налогов за второй квартал текущего года компаний, пострадавших от последствий пандемии коронавируса. 9

Общество В Петербурге начали выплаты на покупку масок и перчаток Ранее сообщалось, что власти Петербурга предоставят единовременную денежную выплату в размере 800 рублей пенсионерам, малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, а также семьям с приемными детьми и семьям, имеющим ребенка-инвалида, на приобретение масок и перчаток. 20