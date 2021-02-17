Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РИА Новости
РИА Новости

Минсельхоз допустил рост цен на яйца и мясо птицы в пределах инфляции

В Минсельхозе считают, что предпосылок для заметного подорожания мяса птицы и яиц нет, но допускают рост цен в пределах инфляции.В источнике
С чего всё началось

Цены вкрутую: ритейл предупредил о подорожании яиц и курицы

Торговые сети сообщили Минпромторгу о том, что производители яиц и мяса птицы предлагают пересмотреть условия договоров — повысить закупочные цены на величину до 10%.
Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии

Эксперт назвал четыре причины подорожания мяса птицы

ПРАЙМвчера в 09:09

Минсельхоз допустил рост цен на яйца и мясо птицы в пределах инфляции

РИА Новостивчера в 04:49
Официальный комментарий
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Таким образом, в 2021 году отсутствуют предпосылки для существенного роста цен на мясо птицы и яйца, который в целом, по прогнозу, останется в рамках продовольственной инфляции
ТАССвчера в 01:36

Минсельхоз не видит предпосылок для существенного роста цен на яйца и мясо птицы

ТАССвчера в 00:52

Минсельхоз намерен предотвратить необоснованный рост цен на яйца и птицу

Коммерсантъвчера в 01:48

Минсельхоз прокомментировал возможный рост цен на яйца и мясо птицы

Известиявчера в 02:17

Минсельхоз допустил рост цен на яйца и мясо птицы в рамках инфляции

Интерфаксвчера в 01:16

Российские власти не поверили в рост цен на мясо птицы и яйца

Lenta.ruвчера в 02:32
Интересное

Генсек НАТО предложил увеличить военные расходы для усиления деятельности у границ РФ

По словам Столтенберга, увеличение военных расходов позволит поддержать развертывание сил союзников в восточной части, патрулирование воздушного пространства, а также морские учения.
NewInform16 февраля в 08:07

Süddeutsche Zeitung (Германия): разоренная земля (Süddeutsche Zeitung)

В середине декабря в телевизионном обращении вождь организованной Россией псевдореспублики на востоке Украины пообещал наступление благодатных времен в 2021 году: экономика и зарплаты вырастут, возникнут тысячи новых рабочих мест.
ИноСМИ16:53

Путин: противники «Северного потока-2» пытаются заставить платить за их проект на Украине

Противники строительства газопровода "Северный поток – 2" стремятся заставить Россию заплатить за события на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций, которую транслирует ТК "Россия 24".
Вести.Ruвчера в 03:46

Танцоры из Коммунара стали обладателями Гран-при областного конкурса

Жюри фестиваля высоко оценило выступление юных танцоров из Гатчинского района: ансамбль танца "Славяночка" награжден дипломами лауреата 1 степени в номинациях "Эстрадный танец" и "Народная стилизация".
Гатчинская служба новостей16 февраля в 07:40

«ВТБ» прогнозирует замедление роста цен на жилую недвижимость

Рост цен на первичном рынке жилой недвижимости в России продолжится и в 2021 году, однако он будет незначительно и не превысит уровень инфляции в 4%. Об этом сообщают официальные представители «ВТБ Банка» в среду, 17 февраля, ссылаясь на аналитиков экосистемы «Метр квадратный».
ГЛАС.RUвчера в 06:07

Девятилетнюю девочку застрелили во время ссоры соседей в Чите

"Прокуратура Железнодорожного района Читы проводит проверку по факту совершения жителем краевого центра выстрела в дверь соседей, в результате которого погибла девятилетняя девочка", - говорится в сообщении.
Интерфаксвчера в 07:17