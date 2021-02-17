«ВТБ» прогнозирует замедление роста цен на жилую недвижимость

Рост цен на первичном рынке жилой недвижимости в России продолжится и в 2021 году, однако он будет незначительно и не превысит уровень инфляции в 4%. Об этом сообщают официальные представители «ВТБ Банка» в среду, 17 февраля, ссылаясь на аналитиков экосистемы «Метр квадратный».