Минсельхоз допустил рост цен на яйца и мясо птицы в пределах инфляции
В Минсельхозе считают, что предпосылок для заметного подорожания мяса птицы и яиц нет, но допускают рост цен в пределах инфляции.В источнике
С чего всё началось
Цены вкрутую: ритейл предупредил о подорожании яиц и курицы
Торговые сети сообщили Минпромторгу о том, что производители яиц и мяса птицы предлагают пересмотреть условия договоров — повысить закупочные цены на величину до 10%.
Известиявчера в 16:01
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Официальный комментарийМинистерство сельского хозяйства Российской Федерации
Таким образом, в 2021 году отсутствуют предпосылки для существенного роста цен на мясо птицы и яйца, который в целом, по прогнозу, останется в рамках продовольственной инфляцииТАССвчера в 01:36