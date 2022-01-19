Союз участников рынка картофеля и овощей предлагает расширить печень товаров, за которые запрещается взимание бонусов, овощами борщевого набора (картофель, капуста, лук, свекла, морковь), говорит руководитель аппарата союза Татьяна Губина.
По словам собеседника “Ъ” среди поставщиков, нужно закрепить обязательное планирование и исполнение заказа, запрет необоснованных штрафов, в том числе за предыдущие периоды, а также оперативное согласование изменения цен при объективной конъюнктуре.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина согласилась поддержать полный запрет криптовалют на территории страны под влиянием Федеральной службы безопасности, пишет Bloomberg со ссылкой на два осведомленных источника.
В России планируют ввести учет и обязательную маркировку домашних животных, рассказал в беседе с "Известиями" первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
"По итогам января - ноября 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт России составил $170,5 млрд, а по результатам целого года мы оцениваем рост ННЭ в 36% - до более чем $191 млрд, что стало новым историческим максимумом", - сообщила журналистам глава РЭЦ Вероника Никишина, слова которой передала пресс-служба.