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Минсельхоз и ФАС поддержали изменения закона о торговле

Союз участников рынка картофеля и овощей предлагает расширить печень товаров, за которые запрещается взимание бонусов, овощами борщевого набора (картофель, капуста, лук, свекла, морковь), говорит руководитель аппарата союза Татьяна Губина.
Коммерсантъ
По словам собеседника “Ъ” среди поставщиков, нужно закрепить обязательное планирование и исполнение заказа, запрет необоснованных штрафов, в том числе за предыдущие периоды, а также оперативное согласование изменения цен при объективной конъюнктуре.
Коммерсантъ
В Минпромторге считают преждевременным внесение изменений в закон о торговле, передал “Ъ” замглавы министерства Виктор Евтухов.
Коммерсантъ
Минпромторг примет участие в разборе отдельных претензий производителей к торговым сетям, чтобы вынести решения, устраивающие все стороны, добавил господин Евтухов.
Milknews.ru

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Минсельхоз и ФАС поддержали изменения в закон о торговле
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Минсельхоз и ФАС поддержали изменения закона о торговле
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