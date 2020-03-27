Коронавирус

ВедомостиВедомостиМинсельхоз хочет ограничить экспорт зерна

Минсельхоз предложил ввести квоту на экспорт наиболее важных для российского рынка зерновых культур (пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи) в размере 7 млн т на срок с 1 апреля и до конца сезона, т. е. до 30 июня 2020 г. Министерство уже разработало соответствующий проект постановления правительства.
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Россия планирует ввести квоту на экспорт зерна

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Минсельхоз готовит меры для сохранения стабильности рынка продовольствия

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Минсельхоз подготовит предложения для стабилизации продовольственного рынка

Взгляд.рувчера в 12:05
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В РФ и Италии ответили на критику российской помощи в борьбе с вирусом

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Число жертв коронавируса в Италии за сутки достигло 969

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РБК 25 марта в 16:15
Общество

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Палата представителей Конгресса США одобрила пакет стимулирующих мер для экономики в размере 2 трлн долларов.
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РИА Новости 13:50
Общество

Врач-реаниматолог из Италии обратилась к россиянам: «Это война»

Врач-реаниматолог Ирина Шлычкова, которая больше 20 лет работает в Италии, обратилась к россиянам в преддверии нерабочей недели.
Московский Комсомолец 09:37
Общество

В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
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В Москве умерла пациентка с коронавирусом

ТАСС 13:19
Общество

Стал известен диагноз Игоря Николаева

"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Газета.Ru вчера в 19:41
Политика

Французы возмутились критикой российской помощи Италии

Французское издание Agoravox назвало статьи, критикующие российскую помощь Италии, агрессивными нападками дезинформационной машины.
РИА Новости 11:14
Общество

«Почта России» на три дня закроет все отделения, кроме круглосуточных

Ранее сообщалось, что «Почта России» в связи с коронавирусом вдвое снизила стоимость курьерской доставки.
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Общество

Собянин попросил москвичей остаться на нерабочей неделе дома

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан остаться дома с 28 марта по 5 апреля.
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Общество

Собянин открыл крупнейший коронавирусный стационар в ГКБ №15

Мэр Москвы Сергей Собянин 27 марта осмотрел новый коронавирусный стационар, развернутый в городской клинической больнице (ГКБ) №15 имени Филатова.
Информационный центр Правительства Москвы 11:10
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Полезен ли чеснок в борьбе против коронавируса, рассказал врач

Полезен ли чеснок в борьбе против коронавируса, сообщил врач.
Evo-rus.com 04:03
Общество

Писатель Акунин рассказал о своих симптомах коронавируса

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Происшествия

В Петербурге воспитательницу обвинили в смерти ребенка в детском саду

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Падение гривны на Украине: пробит очередной «психологический барьер»

Киев, 27 марта 2020, 12:11 — REGNUM Украинская гривна сегодня, 27 марта, возобновила падение после кратковременной стабилизации и «пробила» психологический барьер в 28 грн за доллар, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса

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Чай с куркумой препятствует поражению легких при коронавирусе

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В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

Сотрудники службы безопасности Шереметьево обнаружили на внутренней дороге два золотых слитка, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
РИА Новости вчера в 08:42
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Экономисты призвали принять в России срочные меры из-за коронавируса

Российские экономисты призвали власти страны ввести в стране жесткий карантин вместо нерабочей недели, а также срочно принять антикризисные меры.
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Северная Македония официально стала членом НАТО

Американский госсекретарь Майк Помпео объявил, что Северная Македония официально стала 30-м членом НАТО.
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Шлеменко назвал гонорар за бой с Емельяненко

Как сообщается на сайте «fighttime.ru», Александр Шлеменко назвал гонорар за бой с Александром Емельяненко.
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Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 13:10
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RT подаст апелляцию на решение суда Лондона по претензии Ofcom

Телеканал RT планирует подать апелляцию на решение суда Лондона по претензии британского регулятора Ofcom, заявили РИА Новости в пятницу в пресс-службе канала.
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В Минэнерго России оценили стоимость нефти на уровне $25 за баррель

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Госдеп США пообещал $15 миллионов за поимку Мадуро

Власти США назначили награду в $15 млн за информацию, которая поможет арестовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Газета.Ru 02:56
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