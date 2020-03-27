Минсельхоз предложил ввести квоту на экспорт наиболее важных для российского рынка зерновых культур (пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи) в размере 7 млн т на срок с 1 апреля и до конца сезона, т. е. до 30 июня 2020 г. Министерство уже разработало соответствующий проект постановления правительства.

Общество Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.

Общество Число жертв коронавируса в Италии за сутки достигло 969 Число погибших от коронавируса в Италии за сутки установило новый рекорд: скончались 969 человек, всего число жертв в стране достигло 9134, заявил в пятницу, 27 марта, комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.

Экономика Россияне начали закрывать вклады и снимать наличные Пояснение Минфина Накануне глава министерства финансов Антон Силуанов рассказал, что взымать налог с доходов по банковским вкладам и инвестиций в облигации начнут в 2021 году, а первые уведомления об этом граждане получат в 2022 году.

Финансы Падение гривны на Украине: пробит очередной «психологический барьер» Киев, 27 марта 2020, 12:11 — REGNUM Украинская гривна сегодня, 27 марта, возобновила падение после кратковременной стабилизации и «пробила» психологический барьер в 28 грн за доллар, сообщает корреспондент ИА REGNUM.