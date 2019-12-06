Экономика

Газета.RuГазета.RuМинсельхоз назвал причину роста цен на гречку

В Минсельхозе считают одной из самых главных причин, вызвавших рост стоимости гречки в 2019 году - сокращение посевов растений.
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Почему дорожает гречка: комментарий Минсельхоза

Вести.Ru21:06

В Минсельхозе назвали причину повышения цен на гречку

РБК14:08

Минсельхоз связал рост цен на гречку с сокращением посевов гречихи

Коммерсантъ19:48

Минсельхоз объяснил рост цен на гречку

News.ru16:37

В Минсельхозе объяснили причину повышения цен на гречку

РИА Новости19:54

Минсельхоз прокомментировал рост цен на гречку в России

REGNUM13:19

Минсельхоз связывает рост цен на гречку с неготовностью производителей увеличивать посевы

ТАСС12:46
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Политика

Меркель на саммите в Париже проведет встречи с Путиным и Зеленским

Канцлер Германии Ангела Меркель проведет переговоры с президентами России и Украины, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, на полях саммита «нормандской четверки».
РБК 08:06
Шоу-бизнес

Юлия Барановская: «Не могу претендовать на алименты»

Не могла претендовать на них, так как мы не были в законном браке.
StarHit.ru 01:00
Музыка

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года

Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн.
ТАСС 21:28
Общество

«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах

2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.
РБК 14:20
Энергетика

Украина поставила условие России по газовым спорам

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина согласна получать газ от России в счет погашения задолженности, присужденной Стокгольмским арбитражем, и на этом условии готова заключить новый транзитный договор.
РИА Новости 21:33
Культура

Amazon Prime купил сериал «Содержанки»

Российская газета 03:03
Общество

Spiegel: в Германии началось расследование дела Скрипалей

Немецкая прокуратура и Федеральное ведомство по уголовным делам начали предварительное расследование дела отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипали и его дочери Юлии в Солсбери.
Газета.Ru 13:12
Происшествия

В кафе в Москве произошла драка со стрельбой

РБК 15:51
Шоу-бизнес

36-летняя певица МакSим выходит замуж

Сегодня же стало известно, что Марина действительно выходит замуж.
Вокруг ТВ 14:57
Политика

Матвиенко потребовала наказать Новака за задержку закона о счетчиках

В Совфеде раскритиковали Минэнерго за задержку проекта по установке в домах "умных" счетчиков.
Газета.Ru 12:12
Футбол

Зенит — Динамо 3:0

Напомним, что объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» призывало фанатов команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура в связи с массовыми задержаниями поклонников красно-белых перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
RT на русском 13:12
Единоборства

Президент UFC подтвердил договоренность с Мейвезером

LiveSport.ru 06:45
Политика

Медведев предостерег россиян от бессмысленного бунта

Премьер предостерег россиян от «бессмысленного и беспощадного» бунта, как у «желтых жилетов» во Франции.
МР7.ру вчера в 05:53
Хоккей

Гол Малкина помог «Питтсбургу» дома обыграть «Аризону»

«Питтсбург Пингвинз» победил «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Чемпионат 21:38
Кино

Режиссер «Дау» попросил Минкульт разрешить прокат всех частей фильма

Режиссер фильма "Дау" Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям кинокартины.
Piter.tv 00:01
Общество

Раймонд Паулс объяснил слова о «навязчивой» российской публике

Композитор Раймонд Паулс заявил РБК, что российская публика отзывчивее, чем латышская.
РИА Новости 03:12
Единоборства

Руис и Джошуа прошли процедуру взвешивания перед поединком

Американец Энди Руиси британец Энтони Джошуа прошли процедуру взвешивания перед титульным поединком, который пройдет завтра в Эр-Рияде.
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Наука

Названа ранее неизвестная причина рака

Специалисты считают, что их исследование проливает новый свет на причины развития рака.
РИА Новости 20:40
Экономика

Минпросвещения разработало предложения по повышению зарплат учителей

Министерство просвещения направило на рассмотрение в Минтруд предложения по возможным сценариям обеспечения роста зарплат педагогов.
Российская газета 07:28
Политика

В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Известия 12:42
Футбол

Карлос Тевез: Руни пришел и подарил мне Ламборджини

Спорт день за днем 12:10
Фигурное катание

Российская фигуристка обновила мировой рекорд в короткой программе

Российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе в финале Гран-при, который проходит в Турине.
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Гаджеты

Российский проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей

Российский проект защищенного смартфона «Тайгафон» для использования корпорациями закрыт из-за убытков в 40 млн рублей.
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Названы самые популярные видео на YouTube в России

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Появились первые фотографии Kia Seltos российской сборки

Судя по фотографиям, салон кроссовера для российского рынка отличается от версии, которая уже продается в Индии: приборная панель установлена обособленно от экрана мультимедийной системы.
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На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

ТАСС 10:11
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FIA определила гонщика 2019 года

Sport.ru 18:00
Шоу-бизнес

Экс-жених Евгении Феофилактовой прокомментировал их разрыв

Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова недавно рассталась со своим женихом-иностранцем, бизнесменом из Ливана по имени Маджид.
Bimru.ru 02:00
Экономика

Глава «Ростелекома» выступил против ограничения поглощения стартапов

Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский не поддерживает идею ограничений по поглощению крупными компаниями стартапов, считает, что они, напротив, заинтересованы в поддержке крупного бизнеса.
РИА Новости 05:32
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В Екатеринбурге произошел пожар на складе

В Екатеринбурге на улице Халтурина произошел пожар в складском помещении, которое находится на территории Верх-Исетского рынка, сообщает пресс-служба областного главка МЧС.
РБК 18:42
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