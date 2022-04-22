Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после высказывания основателя полка «Азов» Андрея Билецкого о возможности удара украинских вооруженных формирований ракетами «Точка-У» по участникам шествия «Бессмертного полка», запланированного в Мариуполе.
Власти Украины не позволяют заблокированным на "Азовстали" покинуть предприятие, заявил Владимир Путин председателю Евросовета Шарлю Мишелю во время телефонного разговора, сообщила пресс-служба Кремля.
Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.