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Минсельхоз: от санкций страдают сфера защиты растений, семеноводство и поставки запчастей

В российском Минсельхозе назвали три сегмента в агропромышленного комплекса (АПК), наиболее пострадавших от санкций.
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«Средства защиты растений, семена, запасные части – вот три самые проблемные позиции, на которых сказалась внешнеполитическая и внешнеэкономическая ситуация», – сказал Некрасов (цитата РИА Новости).
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Нивелировать рост цен для производителей власти стараются за счет программ господдержки.
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Некрасов добавил, что подготовка к посевной в России в текущем сезоне в значительном объеме была проведена заранее, но говорить о перспективах пока сложно.
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Минсельхоз назвал отрасли, пострадавшие от санкций
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Минсельхоз: от санкций страдают сфера защиты растений, семеноводство и поставки запчастей
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