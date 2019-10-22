Минсельхоз назвал ситуацию на рынке гречки стабильной, незначительное повышение оптовых цен в сентябре 2019 года восстановило стоимость крупы до уровня предыдущих лет, говорится в сообщении ведомства.

Минсельхоз назвал стабильной ситуацию с ценами на гречку

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