Экономика
КоммерсантъМинсельхоз назвал стабильной ситуацию с ценами на гречку
Минсельхоз назвал ситуацию на рынке гречки стабильной, незначительное повышение оптовых цен в сентябре 2019 года восстановило стоимость крупы до уровня предыдущих лет, говорится в сообщении ведомства.
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Подорожание гречки назвали предвестником кризиса: когда ждать очередного катаклизма
Московский Комсомолецвчера в 10:11
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Армия и оружие
Военная полиция РФ начала патрулировать позиции армии САР у Манбиджа
Армия и оружие
Украина признала бесполезность своих бронекатеров «Гюрза-М»
Общество
Бюджет образования Москвы на 2020 год увеличился на 25%
В проекте бюджета столицы на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов на сферу образования предусмотрено на четверть больше средств по сравнению с показателем текущего года, сообщил заместитель руководителя департамента образования и науки города Москвы Антон Молев, передает Агентство "Москва".
Происшествия
Появилось видео смертельной перестрелки фермеров под Ростовом
Общество
В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» предупредила о похолодании в центральных регионах страны.
Кино
Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов
На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
Футбол
«Ювентус» обыграл «Локомотив» в Лиге чемпионов
Футболисты итальянского «Ювентуса» победили российский «Локомотив» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Общество
Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала
Верховный суд не нашел нарушений законодательства в изъятии ФСБ декларации об амнистии капитала при расследовании дела совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита.
Армия и оружие
Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал готовность американского лидера Дональда Трампа к войне с Турцией, отметив, что еще не было такого, чтобы США угрожали ударами союзнику по НАТО.
Политика
WP узнала о показаниях посла США на Украине против Трампа
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривал предоставление финансовой помощи Украине в зависимости от публичных заявлений Киева о проведении расследования в отношении Джозефа Байдена и его сына.
Происшествия
Опубликовано видео смертельного боя росгвардейца за краповый берет
Издание DVhab.ru опубликовало видео поединка, после которого сдававший экзамен на краповый берет боец Росгвардии впал в кому и скончался.
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Ранее в Центробанке сообщили, что банковские мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
Футбол
Занятие футболом может повлиять на развитие серьезного заболевания
Эксперты университета Глазго провели исследование, в ходе которого пришли к выводу, что бывшие профессиональные футболисты в три с половиной раза чаще, по сравнению с представителями других профессий, страдают в пожилом возрасте от деменции.
Политика
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Происшествия
В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие
В центре Киева произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на Пушкинской улице.
Происшествия
На Урале по дороге в школу пропала 14-летняя девочка
Футбол
«Милан» предложит 25 млн евро за футболиста ЦСКА
Согласно информации источника, представители «россонери» следят за 22-летним исполнителем уже больше года и собираются предложить за него 25 миллионов евро в грядущее зимнее трансферное окно.
Шоу-бизнес
Бузова купила квартиру за 120 миллионов
Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Экономика
Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России
Поставщики гречневой крупы информируют розничные сети о повышении цен на свою продукцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных ретейлеров.
Общество
Диетолог рассказала, с чем нельзя пить чай
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе чая и объяснила, как его следует пить. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Спорт
«Женщина-паук» установила рекорд в скалолазании
Индонезийская спортсменка Арьес Сусанти установила мировой рекорд в скалолазании, сообщает "Чемпионат.com".
Кино
Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем
Экономика
Счетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа
Северный Кавказ неэффективно расходует выделяемые на господдержку региона средства, выяснили аудиторы Счетной палаты.
Политика
Лукашенко заявил об усилении напряженности у границ Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что обстановка вблизи границ страны постоянно обостряется.
Армия и оружие
Шойгу заявил о необходимости дополнительной техники в Сирии
Для патрулирования территории Сирии, согласно новым договоренностям между Россией и Турцией, потребуется дополнительная техника.
Экономика
В резком росте доходов россиян усомнились
Экономисты усомнились в оценке Росстата, заявившего о взрывном росте реальных располагаемых доходов населения.
Общество
Православный телеканал «Спас» запустит реалити-шоу в монастыре
Кино
Новый «Терминатор» привел в восторг первых зрителей
Первые зрители уже посмотрели фильм «Терминатор: темные судьбы», который выйдет в России 31 октября.
Происшествия
Адвокат заявил об отмене уголовного дела экс-губернатора Дубровского
Следственный департамент МВД отменил постановление о возбуждении дела против экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
Шоу-бизнес
Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье
В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.