Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинсельхоз назвал стабильной ситуацию с ценами на гречку

Минсельхоз назвал ситуацию на рынке гречки стабильной, незначительное повышение оптовых цен в сентябре 2019 года восстановило стоимость крупы до уровня предыдущих лет, говорится в сообщении ведомства.
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Минсельхоз оценил ситуацию на рынке гречки в России

RT на русскомвчера в 07:43

Минсельхоз отреагировал на сообщение о росте цен на гречку

РБКвчера в 08:26

Минсельхоз назвал стабильной ситуацию с ценами на гречку

Ведомостивчера в 08:03

Минсельхоз назвал стабильной ситуацию с ценами на гречку

Коммерсантъвчера в 07:46

Подорожание гречки назвали предвестником кризиса: когда ждать очередного катаклизма

Московский Комсомолецвчера в 10:11

Минсельхоз назвал ситуацию с ценами на гречку стабильной

Rambler News Serviceвчера в 07:08

Минсельхоз назвал стабильной ценовую ситуацию на российском рынке гречневой крупы

ТАССвчера в 07:06
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Армия и оружие

Военная полиция РФ начала патрулировать позиции армии САР у Манбиджа

РЕН ТВ вчера в 22:14
Армия и оружие

Украина признала бесполезность своих бронекатеров «Гюрза-М»

Life.ru вчера в 19:24
Общество

Бюджет образования Москвы на 2020 год увеличился на 25%

В проекте бюджета столицы на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов на сферу образования предусмотрено на четверть больше средств по сравнению с показателем текущего года, сообщил заместитель руководителя департамента образования и науки города Москвы Антон Молев, передает Агентство "Москва".
Москва 24 вчера в 08:07
Происшествия

Появилось видео смертельной перестрелки фермеров под Ростовом

Газета.Ru вчера в 21:56
Общество

В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» предупредила о похолодании в центральных регионах страны.
RT на русском вчера в 06:33
Кино

Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов

На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
КиноПоиск вчера в 11:11
Футбол

«Ювентус» обыграл «Локомотив» в Лиге чемпионов

Футболисты итальянского «Ювентуса» победили российский «Локомотив» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Коммерсантъ вчера в 16:57
Общество

Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала

Верховный суд не нашел нарушений законодательства в изъятии ФСБ декларации об амнистии капитала при расследовании дела совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита.
РБК вчера в 20:35
Армия и оружие

Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал готовность американского лидера Дональда Трампа к войне с Турцией, отметив, что еще не было такого, чтобы США угрожали ударами союзнику по НАТО.
РИА Новости 21 октября в 17:52
Политика

WP узнала о показаниях посла США на Украине против Трампа

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривал предоставление финансовой помощи Украине в зависимости от публичных заявлений Киева о проведении расследования в отношении Джозефа Байдена и его сына.
РБК вчера в 17:56
Происшествия

Опубликовано видео смертельного боя росгвардейца за краповый берет

Издание DVhab.ru опубликовало видео поединка, после которого сдававший экзамен на краповый берет боец Росгвардии впал в кому и скончался.
Газета.Ru вчера в 09:33
Общество

Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег

Ранее в Центробанке сообщили, что банковские мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Футбол

Занятие футболом может повлиять на развитие серьезного заболевания

Эксперты университета Глазго провели исследование, в ходе которого пришли к выводу, что бывшие профессиональные футболисты в три с половиной раза чаще, по сравнению с представителями других профессий, страдают в пожилом возрасте от деменции.
53 новости 21 октября в 17:15
Политика

Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США

Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru вчера в 19:17
Происшествия

В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие

В центре Киева произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на Пушкинской улице.
Газета.Ru вчера в 17:29
Происшествия

На Урале по дороге в школу пропала 14-летняя девочка

Вестник вчера в 23:10
Футбол

«Милан» предложит 25 млн евро за футболиста ЦСКА

Согласно информации источника, представители «россонери» следят за 22-летним исполнителем уже больше года и собираются предложить за него 25 миллионов евро в грядущее зимнее трансферное окно.
Евро-футбол.ру вчера в 06:34
Шоу-бизнес

Бузова купила квартиру за 120 миллионов

Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета вчера в 06:55
Экономика

Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России

Поставщики гречневой крупы информируют розничные сети о повышении цен на свою продукцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных ретейлеров.
РБК 21 октября в 19:33
Общество

Диетолог рассказала, с чем нельзя пить чай

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе чая и объяснила, как его следует пить. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
РИА Новости вчера в 08:00
Спорт

«Женщина-паук» установила рекорд в скалолазании

Индонезийская спортсменка Арьес Сусанти установила мировой рекорд в скалолазании, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 16:14
Кино

Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем

Газета.Ru 21 октября в 05:36
Экономика

Счетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа

Северный Кавказ неэффективно расходует выделяемые на господдержку региона средства, выяснили аудиторы Счетной палаты.
Газета.Ru вчера в 10:10
Политика

Лукашенко заявил об усилении напряженности у границ Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что обстановка вблизи границ страны постоянно обостряется.
Газета.Ru вчера в 07:38
Армия и оружие

Шойгу заявил о необходимости дополнительной техники в Сирии

Для патрулирования территории Сирии, согласно новым договоренностям между Россией и Турцией, потребуется дополнительная техника.
РБК вчера в 15:44
Экономика

В резком росте доходов россиян усомнились

Экономисты усомнились в оценке Росстата, заявившего о взрывном росте реальных располагаемых доходов населения.
Lenta.ru вчера в 23:10
Общество

Православный телеканал «Спас» запустит реалити-шоу в монастыре

Коммерсантъ вчера в 15:51
Кино

Новый «Терминатор» привел в восторг первых зрителей

Первые зрители уже посмотрели фильм «Терминатор: темные судьбы», который выйдет в России 31 октября.
Sibnet Новости вчера в 01:16
Происшествия

Адвокат заявил об отмене уголовного дела экс-губернатора Дубровского

Следственный департамент МВД отменил постановление о возбуждении дела против экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
РБК вчера в 14:50
Шоу-бизнес

Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье

В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Srnsk вчера в 02:27
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