Минсельхоз назвал ситуацию на рынке гречки стабильной, незначительное повышение оптовых цен в сентябре 2019 года восстановило стоимость крупы до уровня предыдущих лет, говорится в сообщении ведомства.

Минсельхоз назвал стабильной ситуацию с ценами на гречку

Общество Почему не работает HDRezka. Серверы Moonwalk ушли в офлайн навсегда Расположенный в Нидерландах стриминговый сервис Moonwalk, плеер которого использовался на множестве популярных российских сайтов с кино, мультфильмами и сериалами, был отключен по инициативе голландской организации по защите авторских прав BREIN, которая работала совместно с другими аналогичными организациями.

Политика Гусман прокомментировал назначение экс-члена КВН в СНБО Украины Постоянный член жюри КВН Юлий Гусман высказался о назначении звезды Клуба веселых и находчивых Сергея Сивохо на должность секретаря СНБО Украины по реинтеграции и восстановлению Донбасса.

Политика Путин начал переговоры с Эрдоганом в Сочи В Сочи стартовали переговоры президентов России и Турции. Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Россию с рабочим визитом.

Авто Каршеринг YouDrive начал продавать автомобили Сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям купить автомобили из своего парка, пишет РБК.

Здоровье Медики назвали причины появления камней в почках Российские медики объяснили, по какой причине в почках образуются камни. По их словам, ряд продуктов провоцирует рост камней.

Происшествия В Испании расследуют предполагаемое убийство россиянки Национальная полиция Испании начала расследование предполагаемого убийства гражданки России в городе Дения (автономное сообщество Валенсия).

Экономика Счетная палата сочла неэффективной господдержку Северного Кавказа Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки, которые в 2017-2019 году были выделены на социально-экономическое развитие регионов Северного Кавказа.

Политика СБУ задержала экс-замминистра экономразвития по подозрению в госизмене Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего заместителя министра экономического развития страны, которого подозревают в государственной измене из-за нанесения значительного ущерба обороноспособности государства.

Политика Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».

Политика Путин и Эрдоган не обсуждали поставки Су-35 и Су-57 в Турцию Российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Сочи не поднимали тему поставок в Турцию российских истребителей Су-35 и Су-57.