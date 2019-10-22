Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинсельхоз назвал стабильной ситуацию с ценами на гречку

Минсельхоз назвал ситуацию на рынке гречки стабильной, незначительное повышение оптовых цен в сентябре 2019 года восстановило стоимость крупы до уровня предыдущих лет, говорится в сообщении ведомства.
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Минсельхоз отреагировал на сообщение о росте цен на гречку

РБК08:26

Минсельхоз назвал стабильной ценовую ситуацию на российском рынке гречневой крупы

ТАСС07:06

Минсельхоз назвал стабильной ситуацию с ценами на гречку

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Минсельхоз оценил ситуацию на рынке гречки в России

RT на русском07:43

Минсельхоз прокомментировал сообщения о росте цен на гречку

РИА Новости07:27

Минсельхоз назвал ситуацию с ценами на гречку стабильной

Rambler News Service07:08

Минсельхоз назвал стабильной ситуацию с ценами на гречку

Ведомости08:03
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Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей

Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».
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Общество

Почему не работает HDRezka. Серверы Moonwalk ушли в офлайн навсегда

Расположенный в Нидерландах стриминговый сервис Moonwalk, плеер которого использовался на множестве популярных российских сайтов с кино, мультфильмами и сериалами, был отключен по инициативе голландской организации по защите авторских прав BREIN, которая работала совместно с другими аналогичными организациями.
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Политика

Гусман прокомментировал назначение экс-члена КВН в СНБО Украины

Постоянный член жюри КВН Юлий Гусман высказался о назначении звезды Клуба веселых и находчивых Сергея Сивохо на должность секретаря СНБО Украины по реинтеграции и восстановлению Донбасса.
Газета.Ru 07:33
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Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии

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Общество

Мурманская чиновница извинилась за фото с банками икры

Замглавы Общественной палаты Мурманской области, руководитель местного совета сторонников "Единой России" Юлия Величко извинилась за фото холодильника, набитого красной икрой.
Газета.Ru 08:37
Киберспорт

Forbes впервые составил рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта

Forbes впервые составил рейтинг 15 самых влиятельных киберспортсменов и участников этого рынка, сообщается на сайте издания.
Sostav.ru 07:35
Экономика

«Денег не дадим»: Россия может отказать Белоруссии в кредите

Минск рассчитывает занять у Москвы 600 миллионов долларов. Эти деньги нужны для погашения уже имеющихся долгов.
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Происшествия

Дочь посла Ирана нашли мертвой в Москве

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Политика

Путин начал переговоры с Эрдоганом в Сочи

В Сочи стартовали переговоры президентов России и Турции. Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Россию с рабочим визитом.
Российская газета 07:10
Общество

Брайденстайн: НАСА не допустит отсутствия астронавтов США на МКС

Российская газета вчера в 19:14
Происшествия

Три человека погибли при аварии на таймырском руднике «Норникеля»

Три человека, по предварительным данным, погибли в результате аварии на таймырском руднике «Норникеля», ещё несколько пострадали.
RT на русском 08:53
Авто

Каршеринг YouDrive начал продавать автомобили

Сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям купить автомобили из своего парка, пишет РБК.
Ведомости вчера в 02:03
Культура

Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»

Дмитрий Нагиев встал перед Екатериной Осипенко на колени.
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Политика

В МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России

Если Киев признает Крым российской территорией, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и РФ.
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Армия и оружие

ЛНР обвинила Киев в укреплении позиций на участке разведения сил

В Луганской народной республике (ЛНР) зафиксировали укрепление украинской стороной существующих позиций и размещение техники в районе населённого пункта Золотое.
News.ru 05:34
Здоровье

Медики назвали причины появления камней в почках

Российские медики объяснили, по какой причине в почках образуются камни. По их словам, ряд продуктов провоцирует рост камней.
Газета Кемерова вчера в 00:15
Происшествия

Убийцу 12-летней школьницы в Чите осудили пожизненно

Gazeta.SPb 06:04
Общество

Суд в Польше разрешил выдать РФ экс-главу НПО «Космос» Чернякова

В Польше окружной суд Варшавы разрешил выдать России бывшего главу НПО «Космос» Андрея Чернякова, сообщает РИА Новости.
REGNUM 08:43
Происшествия

В Испании расследуют предполагаемое убийство россиянки

Национальная полиция Испании начала расследование предполагаемого убийства гражданки России в городе Дения (автономное сообщество Валенсия).
ТАСС 04:26
Происшествия

Сестра погибшего футболиста Вшикова обвинила полицию в смерти брата

RT на русском 07:57
Экономика

Счетная палата сочла неэффективной господдержку Северного Кавказа

Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки, которые в 2017-2019 году были выделены на социально-экономическое развитие регионов Северного Кавказа.
Интерфакс 02:33
Политика

СБУ задержала экс-замминистра экономразвития по подозрению в госизмене

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего заместителя министра экономического развития страны, которого подозревают в государственной измене из-за нанесения значительного ущерба обороноспособности государства.
RT на русском 09:34
Происшествия

В Осло вооруженный человек угнал машину скорой и сбил людей

Неизвестный на угнанной скорой помощи сбил несколько человек, в том числе задел коляску с двумя детьми, один ребенок получил легкие травмы.
Газета.Ru 09:33
Политика

Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США

Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».
RT на русском вчера в 17:51
Происшествия

Суд отменил приговор водителю автобуса, въехавшему в переход в Москве

Коммерсантъ 09:01
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Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты

Вести.Ru 06:36
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Точилин: Ротенберг говорит полушёпотом, но его очень хорошо слышно

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин рассказал о вовлечённости президента клуба Бориса Ротенберга-старшего в дела команды.
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Здоровье

Детское хирургическое отделение больницы № 40 переедет в Сормово

Детское хирургическое отделение больницы № 40 в Автозаводском районе откроется на базе многопрофильного детского стационара больницы № 27 Сормовского района.
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Путин и Эрдоган не обсуждали поставки Су-35 и Су-57 в Турцию

Российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Сочи не поднимали тему поставок в Турцию российских истребителей Су-35 и Су-57.
RT на русском 09:59
Общество

Госкомиссия отложила выделение радиочастот для школ и Росгвардии

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, является основным органом в России, который распределяет этот ресурс) на заседании во вторник, 22 октября, перенесла рассмотрение вопроса о выделении «Ростелекому» полосы частот 2300–2400 МГц в 83 регионах, а компании «Миранда-медиа» (оказывает услуги доступа в интернет в Крыму, 20% принадлежит «Ростелекому») — в Крыму и Севастополе.
РБК 07:00
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