Экономика
КоммерсантъМинсельхоз назвал стабильной ситуацию с ценами на гречку
Минсельхоз назвал ситуацию на рынке гречки стабильной, незначительное повышение оптовых цен в сентябре 2019 года восстановило стоимость крупы до уровня предыдущих лет, говорится в сообщении ведомства.
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Общество
Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей
Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».
Общество
Почему не работает HDRezka. Серверы Moonwalk ушли в офлайн навсегда
Расположенный в Нидерландах стриминговый сервис Moonwalk, плеер которого использовался на множестве популярных российских сайтов с кино, мультфильмами и сериалами, был отключен по инициативе голландской организации по защите авторских прав BREIN, которая работала совместно с другими аналогичными организациями.
Политика
Гусман прокомментировал назначение экс-члена КВН в СНБО Украины
Постоянный член жюри КВН Юлий Гусман высказался о назначении звезды Клуба веселых и находчивых Сергея Сивохо на должность секретаря СНБО Украины по реинтеграции и восстановлению Донбасса.
Общество
Мурманская чиновница извинилась за фото с банками икры
Замглавы Общественной палаты Мурманской области, руководитель местного совета сторонников "Единой России" Юлия Величко извинилась за фото холодильника, набитого красной икрой.
Киберспорт
Forbes впервые составил рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта
Forbes впервые составил рейтинг 15 самых влиятельных киберспортсменов и участников этого рынка, сообщается на сайте издания.
Экономика
«Денег не дадим»: Россия может отказать Белоруссии в кредите
Минск рассчитывает занять у Москвы 600 миллионов долларов. Эти деньги нужны для погашения уже имеющихся долгов.
Политика
Путин начал переговоры с Эрдоганом в Сочи
В Сочи стартовали переговоры президентов России и Турции. Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Россию с рабочим визитом.
Общество
Брайденстайн: НАСА не допустит отсутствия астронавтов США на МКС
Происшествия
Три человека погибли при аварии на таймырском руднике «Норникеля»
Три человека, по предварительным данным, погибли в результате аварии на таймырском руднике «Норникеля», ещё несколько пострадали.
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать автомобили
Сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям купить автомобили из своего парка, пишет РБК.
Культура
Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»
Дмитрий Нагиев встал перед Екатериной Осипенко на колени.
Политика
В МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России
Если Киев признает Крым российской территорией, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и РФ.
Армия и оружие
ЛНР обвинила Киев в укреплении позиций на участке разведения сил
В Луганской народной республике (ЛНР) зафиксировали укрепление украинской стороной существующих позиций и размещение техники в районе населённого пункта Золотое.
Здоровье
Медики назвали причины появления камней в почках
Российские медики объяснили, по какой причине в почках образуются камни. По их словам, ряд продуктов провоцирует рост камней.
Происшествия
Убийцу 12-летней школьницы в Чите осудили пожизненно
Общество
Суд в Польше разрешил выдать РФ экс-главу НПО «Космос» Чернякова
В Польше окружной суд Варшавы разрешил выдать России бывшего главу НПО «Космос» Андрея Чернякова, сообщает РИА Новости.
Происшествия
В Испании расследуют предполагаемое убийство россиянки
Национальная полиция Испании начала расследование предполагаемого убийства гражданки России в городе Дения (автономное сообщество Валенсия).
Экономика
Счетная палата сочла неэффективной господдержку Северного Кавказа
Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки, которые в 2017-2019 году были выделены на социально-экономическое развитие регионов Северного Кавказа.
Политика
СБУ задержала экс-замминистра экономразвития по подозрению в госизмене
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего заместителя министра экономического развития страны, которого подозревают в государственной измене из-за нанесения значительного ущерба обороноспособности государства.
Происшествия
В Осло вооруженный человек угнал машину скорой и сбил людей
Неизвестный на угнанной скорой помощи сбил несколько человек, в том числе задел коляску с двумя детьми, один ребенок получил легкие травмы.
Политика
Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США
Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».
Футбол
Точилин: Ротенберг говорит полушёпотом, но его очень хорошо слышно
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин рассказал о вовлечённости президента клуба Бориса Ротенберга-старшего в дела команды.
Здоровье
Детское хирургическое отделение больницы № 40 переедет в Сормово
Детское хирургическое отделение больницы № 40 в Автозаводском районе откроется на базе многопрофильного детского стационара больницы № 27 Сормовского района.
Политика
Путин и Эрдоган не обсуждали поставки Су-35 и Су-57 в Турцию
Российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Сочи не поднимали тему поставок в Турцию российских истребителей Су-35 и Су-57.
Общество
Госкомиссия отложила выделение радиочастот для школ и Росгвардии
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, является основным органом в России, который распределяет этот ресурс) на заседании во вторник, 22 октября, перенесла рассмотрение вопроса о выделении «Ростелекому» полосы частот 2300–2400 МГц в 83 регионах, а компании «Миранда-медиа» (оказывает услуги доступа в интернет в Крыму, 20% принадлежит «Ростелекому») — в Крыму и Севастополе.