Экономика
КоммерсантъМинсельхоз назвал стабильной ситуацию с ценами на гречку
Минсельхоз назвал ситуацию на рынке гречки стабильной, незначительное повышение оптовых цен в сентябре 2019 года восстановило стоимость крупы до уровня предыдущих лет, говорится в сообщении ведомства.
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Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 16:23, Ашберн
Армия и оружие
Президент Сирии Асад назвал Эрдогана вором
Во время посещения сирийских войск на одном из участков фронта в провинции Идлиб президент Сирии Башар Асад заявил, что президент Турции украл у Сирии ее нефть и пшеницу.
Военное дело 11:12
Политика
Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте после того, как депутаты отказались рассмотреть документ в трехдневный срок.
РИА Новости 14:40
Общество
Адвокат заявил об отмене уголовного дела экс-губернатора Дубровского
Следственный департамент МВД отменил постановление о возбуждении дела против экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
РБК 14:50
Общество
В Москве женщины отомстили «рассевшимся» в метро мужчинам
В 2018 году петербургские феминистки облили смесью отбеливателя с водой мужчин, сидевших в метро с широко расставленными ногами.
Известия 10:13
Армия и оружие
Лавров объявил о прекращении военной операции Турции в Сирии
Глава МИД России сообщил, что операция турецкой армии "Источник мира" на северо-востоке Сирии прекращается, дальнейшее развитие событий зависит от того, насколько успешно удастся осуществить отвод курдских военизированных формирований.
ТАСС 14:56
Общество
Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:17
Футбол
Еськов рассудит «Локомотив» и «Спартак», Карасев — ЦСКА и Динамо
Спорт-Экспресс 08:02
Экономика
Чубайс назвал уровень российской экономики мечтой для других стран
В российской экономике немало достижений, о которых другие страны могли бы только мечтать.
Lenta.ru 13:20
Происшествия
В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне
По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.
Российская газета 13:29
Политика
Эрдоган заявил о гибели двух россиян при строительстве АЭС в Турции
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели двух российских граждан во время строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.
RT на русском 13:12
Единоборства
В Токио нокаутировали разнимавшего бойцов судью
21 октября в Токио (Япония) нокаутировали судью, разнимавшего бойцов по летвею. Инцидент произошел на турнире Lethwei 14 in Japan.
Актуальные Новости 05:19
Футбол
Гулачи: «Лейпциг» обязан победить «Зенит» в матче ЛЧ
Голкипер немецкого «Лейпцига» Петер Гулачи поделился ожиданиями от матча с российским «Зенитом» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском 11:53
Единоборства
Рой Джонс принял вызов Бернарда Хопкинса
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев во вторник на своей странице в Instagram разместил видеообращение 54-летнего американца Бернарда Хопкинса, который вызвал на поединок 50-летнего боксера из США Роя Джонса-младшего.
Спорт-Экспресс 13:11
Армия и оружие
Лукашенко поручил проработать ответ на размещение танков США в Литве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и представить план по реагированию на размещение американских танков в непосредственной близости у границы государства.
Известия 14:27
Экономика
McKinsey: более половины банков могут не пережить спад в экономике
Более половины мировых банков не смогут пережить спад в экономике.
Газета.Ru 14:17
Кино
Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов
На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
КиноПоиск 11:11
Футбол
Каррера заявил, что готов снова поработать в России
RT на русском 15:51
Гаджеты
Realme с 1 ноября начнет продажи топовой версии Realme X2 Pro
Новинка для китайских покупателей станет доступна с 1 ноября, а ее стоимость составит 450 долларов.
Astera 15:04
Общество
Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда
Премьер России Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации — 2019», заявил, что в мире происходит роботизация труда, в связи с чем необходимо готовиться к серьёзной переквалификации.
RT на русском 07:34
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным
В ведомстве пояснили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений «Гром-2019», так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.
РБК вчера в 06:11
Политика
СБУ задержала подозреваемого в госизмене экс-замминистра экономики
«22 октября контрразведка СБУ во исполнение решения следственного судьи задержала в аэропорту Борисполь бывшего заместителя министра экономического развития и торговли Украины», — говорится в сообщении.
РБК 11:13
Политика
Шойгу попросил журналиста не топтать меморандум России и Турции
Шойгу - журналисту, наступившему на лист с текстом Меморандума: Вы, кстати, зря топчетесь по меморандуму pic.twitter.com / sYyFHLjmVa — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) October 22, 2019 Во вторник президенты России и Турции договорились, что курдам отводится 150 часов, начиная с 23 октября, чтобы покинуть 30-километровую зону от границы Турции и Сирии.
Взгляд.ру 14:55
Происшествия
В сейфе на месте прорыва дамбы в Красноярском крае обнаружили золото
В сейфе, который был обнаружен не месте прорыва дамбы в Красноярском крае, нашли золото.
REGNUM 04:31