Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинсельхоз назвал стабильной ситуацию с ценами на гречку

Минсельхоз назвал ситуацию на рынке гречки стабильной, незначительное повышение оптовых цен в сентябре 2019 года восстановило стоимость крупы до уровня предыдущих лет, говорится в сообщении ведомства.
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Минсельхоз назвал стабильной ситуацию с ценами на гречку

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Минсельхоз назвал ситуацию с ценами на гречку стабильной

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