Экономика
КоммерсантъМинсельхоз назвал стабильной ситуацию с ценами на гречку
Минсельхоз назвал ситуацию на рынке гречки стабильной, незначительное повышение оптовых цен в сентябре 2019 года восстановило стоимость крупы до уровня предыдущих лет, говорится в сообщении ведомства.
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Музыка
Фанатка Киркорова станцевала с ним в Сыктывкаре
NewInform 02:43
Общество
Хуже ядерной войны: названа угроза существованию США
Мощный электромагнитный импульс, способный вывести из строя глобальные системы жизнеобеспечения и управления, представляет для Америки гораздо большую угрозу, чем ядерное оружие или природные катаклизмы.
Российская газета 04:03
Общество
Суд в Польше разрешил выдать РФ экс-главу НПО «Космос» Чернякова
В Польше окружной суд Варшавы разрешил выдать России бывшего главу НПО «Космос» Андрея Чернякова, сообщает РИА Новости.
REGNUM 08:43
Общество
Большинство россиян считают, что не влияют на происходящее в стране
Согласно результатам социологического исследования «Левада-центра», большинство россиян (58%) полагают, что не имеют никакого влияния на происходящее в стране, сообщает «Интерфакс».
Коммерсантъ вчера в 23:08
Политика
В Сочи проходят переговоры Путина и Эрдогана
Президент России Владимир Путин и лидер Турции Тайип Эрдоган проводят переговоры в узком составе в сочинской резиденции Бочаров Ручей.
РИА Новости 06:34
Общество
Экс-президента США Джимми Картера госпитализировали с переломом таза
Бывший президент США Джимми Картер госпитализирован с переломом костей таза, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости 07:43
Происшествия
Три человека погибли при аварии на руднике «Таймырский»
Три человека погибли в результате аварии на руднике "Таймырский". Об этом сообщает пресс-служба "Норникеля".
Газета.Ru 08:56
Кино
Вышел трейлер «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Девятый эпизод «звёздной» саги выйдет в мировой прокат 19 декабря.
Территория новостей 09:32
Общество
Великобритания сняла запрет на полеты в Шарм-эль-Шейх
Великобритания возобновляет полеты в египетский город Шарм-эль-Шейх спустя четыре года после крушения российского авиалайнера.
ТурДом 09:12
Политика
Лукашенко заявил об усилении напряженности у границ Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что обстановка вблизи границ страны постоянно обостряется.
Газета.Ru 07:38
Шоу-бизнес
Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа
Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа Наталья Подольская сделала неожиданное признание.
Экспресс газета 06:23
Общество
Мурманская чиновница извинилась за фото с банками икры
Замглавы Общественной палаты Мурманской области, руководитель местного совета сторонников "Единой России" Юлия Величко извинилась за фото холодильника, набитого красной икрой.
Газета.Ru 08:37
Происшествия
На постояльцев хостела в Новой Москве напал заместитель администратора
На постояльцев хостела в Новой Москве с ножом напал заместитель администратора.
RT на русском 03:41
Наука
Открыта причина неизлечимого и агрессивного рака
Хотя существуют препараты, нацеленные на GPX4, большинство видов рака остаются устойчивыми к химиотерапии.
Lenta.ru 07:59
Армия и оружие
Помпео заявил о готовности США применить военную силу против Турции
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты готовы к применению военной силы против Турции, однако не указал, при каком условии.
Life.ru вчера в 16:58
Шоу-бизнес
Мать Тимати сделала татуировку в честь рождения внука
Мать Тимура Юнусова, известного как рэпер Тимати, Симона сделала татуировку по случаю недавнего рождения внука.
News.ru 07:11
Кино
Первые зрители оценили продолжение «Терминатора»
В Сети появились первые отзывы на фильм "Терминатор: Темные судьбы". Новую часть франшизы "Терминатор" называют отличной перезагрузкой.
Газета.Ru 03:26
Происшествия
В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся
Сотрудники полиции в Ангарске ищут водителя, сбившего женщину на тротуаре и скрывшегося с места ДТП.
REGNUM 06:13
Происшествия
В Осло вооруженный человек угнал машину скорой и сбил людей
Неизвестный на угнанной скорой помощи сбил несколько человек, в том числе задел коляску с двумя детьми, один ребенок получил легкие травмы.
Газета.Ru 09:33
Общество
80% пиратских киносайтов прекратили работу из-за отключения одного плеера
Сервера плеера Moonwalk, используемого в 80% российских пиратских стриминговых сайтах, были отключены в Голландии, передает портал TorrentFreak.
Газета.Ru 08:40
Авто
Опубликованы изображения футуристичного концепта Toyota Supra 3000GT
В этом году на SEMA Show появятся несколько диких Toyota Supras, но концепция TRD GR Supra 3000GT вполне может стать самой дикой вариацией поколения A90 на сегодняшний день.
SpeedMe вчера в 14:54
Политика
СБУ задержала экс-замминистра экономразвития по подозрению в госизмене
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего заместителя министра экономического развития страны, которого подозревают в государственной измене из-за нанесения значительного ущерба обороноспособности государства.
RT на русском 09:34
Происшествия
Суд отменил приговор водителю автобуса, въехавшему в переход в Москве
Московский городской суд отменил приговор водителю автобуса Виктору Тихонову, который в декабре 2017 года въехал в переход станции московского метро «Славянский бульвар».
Коммерсантъ 09:01
Политика
Россия, Евросоюз и Украина провели технические консультации по газу
Россия, Украина и ЕС провели технические консультации 21 октября в Брюсселе в рамках подготовки к трехсторонней встрече на министерском уровне, которая намечена на 28 октября.
ТАСС 04:31
Общество
Российских семей с низкими доходами стало меньше
Почти половина российских семей могут позволить себе покупку еды и одежды, но испытывают трудности при покупке товаров длительного пользования (например, компьютера, холодильника или мебели).
Lenta.ru вчера в 18:16