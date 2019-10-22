Экономика
КоммерсантъМинсельхоз назвал стабильной ситуацию с ценами на гречку
Минсельхоз назвал ситуацию на рынке гречки стабильной, незначительное повышение оптовых цен в сентябре 2019 года восстановило стоимость крупы до уровня предыдущих лет, говорится в сообщении ведомства.
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Здоровье
О смертельной опасности аспирина для детей рассказала врач
Врачом-терапевтом и иммунологом Ириной Ярцевой дано разъяснение, почему именно прием таблеток аспирина противопоказан малолетним пациентам с любыми заболеваниями, сообщает информационный сайт российского телеканала «Звезда».
Ugpressa.ru вчера в 13:32
Политика
Борис Джонсон призвал парламент принять сделку по Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал парламент принять сделку по Brexit — для «исцеления и объединения», 22 октября передает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 10:30
Армия и оружие
Турция прекратила военную операцию в Сирии
Турецкая военная операция на севере Сирии прекращается Такое решение было достигнуто по итогам встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.
Lenta.ru вчера в 17:20
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Происшествия
Появилось видео смертельной перестрелки фермеров под Ростовом
Газета.Ru вчера в 21:56
Авто
АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Vesta CNG и Largus CNG
1 октября 2019 года «АвтоВАЗ» приостановил производство способных ездить на метане битопливных LADA Vesta CNG и LADA Largus CNG из-за прекращения госпрограммы EcoGAZ.
Автоновости дня 21 октября в 06:33
Экономика
В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса
Алгоритм определен давно Минэкономразвития (МЭР) в начале октября опубликовало проект приказа об установлении на 2020 год ежегодных коэффициентов индексации ЕНВД, а также налогового патента и московского торгового сбора; приказ должен быть утвержден в ноябре.
РБК вчера в 10:28
Экономика
В резком росте доходов россиян усомнились
Экономисты усомнились в оценке Росстата, заявившего о взрывном росте реальных располагаемых доходов населения.
Lenta.ru вчера в 23:10
Происшествия
В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся
Сотрудники полиции в Ангарске ищут водителя, сбившего женщину на тротуаре и скрывшегося с места ДТП.
REGNUM вчера в 06:13
Экономика
Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз
Коммерсантъ 21 октября в 15:47
Музыка
Розенбаум перепел песню Бузовой «Водица»
Piter.tv вчера в 09:56
Политика
Экс-глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Американские иммиграционные службы задержали в Майами бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:57
Кино
Небула может заменить Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря»
Moi-portal.ru вчера в 10:40
Футбол
Левандовски вошёл в топ-5 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов
Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски оформил дубль в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом» (3:2) и вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира.
Чемпионат вчера в 17:57
Происшествия
Временные дамбы возвели на месте прорыва дамбы в Красноярском крае
Пресс-служба главка МЧС Красноярского края сообщила, что в месте прорыва дамб золотодобывающей артели для понижения уровня реки Сисим были возведены временные дамбы.
Народные новости вчера в 23:28
Происшествия
В центре Киева два человека погибли в результате взрыва гранаты
Российская газета вчера в 18:23
Политика
Как Украина пытается добиться признания голодомора геноцидом
МИД Германии выступает против принятия бундестагом петиции о признании голодомора на Украине в начале 1930-х годов актом геноцида.
RT на русском вчера в 15:33
Футбол
«Ювентус» одержал волевую победу над «Локомотивом» в Лиге чемпионов
Известия вчера в 17:05
Армия и оружие
Турция заявила об окончании военной операции в Сирии
Курдские вооруженные формирования подтвердили вывод своих подразделений в письме вице-премьеру США Майклу Пенсу .
Новостной фронт вчера в 22:34
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Ранее в Центробанке сообщили, что банковские мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Общество
Диетолог рассказала, с чем нельзя пить чай
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе чая и объяснила, как его следует пить. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
РИА Новости вчера в 08:00
Шоу-бизнес
Бузова купила квартиру за 120 миллионов
Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета вчера в 06:55
Происшествия
Житель Камчатки укусил за ухо инспектора ДПС
Инспектор ДПС ГИБДД стал оформлять административное правонарушение, посадил мужчину в служебную машину, но тот не прекратил дебоширить и укусил представителя закона за ухо.
Российская газета вчера в 23:37
Общество
В Кремле назвали необъяснимыми данные Росстата о нищете россиян
Непонятно, откуда Росстат взял данные о бедности россиян — такое заявление сделали в Кремле в ответ на отчет статистиков о том, что половине граждан России хватает денег только на еду и одежду.
SakhalinMedia.ru вчера в 08:05
Общество
Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше
Люди предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного - в случае, если у них не получится найти работу.
Газета.Ru 20 октября в 05:58
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова впервые показала своего мужчину
В последнее время в Инстаграм Евгении Феофилактовой всё чаще появлялись фотографии огромных букетов роз.
Paparazzi.ru вчера в 04:34
Кино
Новый «Терминатор» привел в восторг первых зрителей
Первые зрители уже посмотрели фильм «Терминатор: темные судьбы», который выйдет в России 31 октября.
Sibnet Новости вчера в 01:16
Происшествия
Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии
РИА Новости вчера в 03:22
Политика
Посол РФ в США рассказал о возвращении Марии Бутиной в Россию
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что формальных препятствий для возвращения Марии Бутиной в Россию из США, где она отбывает наказание, нет, но могут возникнуть некоторые сложности.
Вести.Ru вчера в 19:58
Экономика
Долларовых миллиардеров в России стало больше
В России за год возросло число долларовых миллиардеров.
Газета.Ru 21 октября в 10:09