Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинсельхоз назвал стабильной ситуацию с ценами на гречку

Минсельхоз назвал ситуацию на рынке гречки стабильной, незначительное повышение оптовых цен в сентябре 2019 года восстановило стоимость крупы до уровня предыдущих лет, говорится в сообщении ведомства.
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Минсельхоз отреагировал на сообщение о росте цен на гречку

РБК08:26

Минсельхоз оценил ситуацию на рынке гречки в России

RT на русском07:43

Минсельхоз назвал стабильной ситуацию с ценами на гречку

Коммерсантъ07:46

Минсельхоз назвал стабильной ситуацию с ценами на гречку

Ведомости08:03

Минсельхоз прокомментировал сообщения о росте цен на гречку

РИА Новости07:27

Минсельхоз назвал ситуацию с ценами на гречку стабильной

Rambler News Service07:08

Минсельхоз назвал стабильной ценовую ситуацию на российском рынке гречневой крупы

ТАСС07:06
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Происшествия

Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области

В Ростовской области произошла перестрелка, пять человек погибли, еще двое ранены, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
РБК 11:00
Происшествия

Три человека погибли в результате аварии на руднике «Таймырский»

В результате ЧП на руднике "Таймырский", принадлежащем горно-металлургической компании "Норильский никель", погибли трое человек.
РИА Новости 09:25
Общество

Медведев сообщил о перспективе поступать в российские вузы онлайн

В ближайшем будущем в России станет возможным поступить в вуз онлайн.
Национальная служба новостей 08:45
Футбол

Турецкий голкипер был удален с поля на 11-й секунде матча

Metaratings 07:03
Кино

Треть получивших господдержку фильмов не окупились в прокате

Рифей-Пермь 06:43
Происшествия

В Москве на улице нашли шестимесячную девочку

Известия 04:28
Общество

Синоптики предупредили о скором похолодании в Центральной России

В центральных регионах России с середины недели ожидается похолодание, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
РИА Новости 05:42
Армия и оружие

Российские вертолеты сели на бывшей базе США в Сирии

Вертолеты Воздушно-космических сил России приземлились на аэродроме Табка, где ранее находилась американская военная база.
Lenta.ru 02:19
Политика

Коломойский посоветовал Порошенко следить за словами

Олигарх Игорь Коломойский посоветовал бывшему президенту Украины Петру Порошенко быть осторожнее в высказываниях касательно самого бизнесмена и близкого к его структурам канала «1+1».
Lenta.ru 10:22
Единоборства

Тони Фергюсон бросил вызов Джону Джонсу

Бывший временный чемпион UFC в легкой весовой категории Тони Фергюсон обратился к чемпиону в полутяжелой весовой категории Джону Джонсу.
Allboxing.ru 04:33
Общество

Диетолог рассказала, с чем нельзя пить чай

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе чая и объяснила, как его следует пить. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
РИА Новости 08:00
Экономика

В России рекордно упал спрос на бензин

Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
Известия вчера в 19:17
Общество

Половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Вести.Ru 01:53
Общество

Император Японии Нарухито официально вступил на престол

В Японии император Нарухито официально вступил на престол, церемония интронизации состоялась сегодня, 22 октября, в Токио.
REGNUM 02:27
Общество

Мурманская чиновница извинилась за фото с банками икры

Замглавы Общественной палаты Мурманской области, руководитель местного совета сторонников "Единой России" Юлия Величко извинилась за фото холодильника, набитого красной икрой.
Газета.Ru 08:37
Культура

Телеканал «Россия 1» начинает показ сериала «Екатерина. Самозванцы»

Казак Емельян Пугачев был уже 34-м самозванцем, провозгласившим себя императором Петром III.
Россия – Культура вчера в 08:54
Экономика

Россиянам сообщили о росте цен на гречку

Газета.Ru 05:05
Технологии

Opera для Android получила редизайн интерфейса и поддержку биткоина

Популярный браузер Opera для мобильной платформы Android получает новый облик, а вместе с ним расширение функций встроенного криптокошелька.
3DNews 07:35
Экономика

Разработаны законопроекты для поддержки освоения Арктики

Профильные министерства РФ разработали пять законопроектов для поддержки освоения Арктики. Документы обсудят на совещании в правительстве.
Известия 11:04
Политика

В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами

«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
RT на русском вчера в 23:32
Происшествия

Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии

Российский ледокол подал сигнал SOS у западного побережья Норвегии.
ТАСС 02:56
Экономика

Налоговики заблокировали банковские счета киностудии «Ленфильм»

20 сентября были заблокированы первые два счета в ВТБ и Райффайзенбанке, 8 октября — еще два в тех же банках.
РБК 05:40
Общество

Число заключенных в России достигло исторического минимума

Количество заключенных в колониях России снизилось до 434 тыс. человек, что стало минимальным значением в истории современной России, сообщили РБК в пресс-бюро ФСИН.
РБК 07:32
Общество

Украинское КБ может передать Китаю технологии по Ан-225

Издание отмечает, что в Пекине рассчитывают использовать наработки по Ан-225 с целью вывести потенциал авиаперевозок на новый уровень.
News.ru вчера в 21:41
Наука

Открыта причина неизлечимого и агрессивного рака

Международная группа исследователей обнаружила механизм, с помощью которого раковые опухоли становятся невосприимчивыми к химиотерапии.
Lenta.ru 07:59
Шоу-бизнес

Внук Пугачевой стал выпускником элитного британского вуза

Кристина Орбакайте долго скрывала, в каком высшем заведении учится ее средний сын, но журналистам «Комсомольской правды» все-таки удалось узнать название заведения.
Woman.ru вчера в 11:45
Политика

СБУ задержала экс-замминистра экономразвития по подозрению в госизмене

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего заместителя министра экономического развития страны, которого подозревают в государственной измене из-за нанесения значительного ущерба обороноспособности государства.
RT на русском 09:34
Шоу-бизнес

Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей

Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва вчера в 11:23
Происшествия

Житель Приангарья несколько раз переехал пенсионерку на машине и уехал

Житель Ангарска несколько раз переехал на автомобиле пенсионерку и скрылся – пока он арестован только на 15 суток, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает во вторник полиция Иркутской области.
РИА Новости 07:57
Шоу-бизнес

Стало известно, сколько Анастасия Заворотнюк платит за лечение

Стало известно, сколько актриса Анастасия Заворотнюк платит за лечение в медицинском центре на Рублевке.
АБН 05:35
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