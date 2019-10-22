Экономика
КоммерсантъМинсельхоз назвал стабильной ситуацию с ценами на гречку
Минсельхоз назвал ситуацию на рынке гречки стабильной, незначительное повышение оптовых цен в сентябре 2019 года восстановило стоимость крупы до уровня предыдущих лет, говорится в сообщении ведомства.
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Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 17:55, Ашберн
Общество
Диетолог рассказала, с чем нельзя пить чай
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе чая и объяснила, как его следует пить. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
РИА Новости 08:00
Здоровье
В Архангельск прибыл полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан
Полпред президента в СЗФО Александр Гуцан и губернатор Архангельской области Игорь Орлов осмотрели перинатальный центр.
Невские Новости 08:15
Политика
Асад поддержал решения Путина и Эрдогана по ситуации в Сирии
Президент Сирии Башар Асад по итогам телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным поддержал принятые им и лидером Турции Тайипом Реджепом Эрдоганом решения по сложившейся в Сирии ситуации, которые обсуждались на встрече в Сочи.
Известия 15:44
Политика
Шойгу попросил журналиста не топтать меморандум России и Турции
Шойгу - журналисту, наступившему на лист с текстом Меморандума: Вы, кстати, зря топчетесь по меморандуму pic.twitter.com / sYyFHLjmVa — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) October 22, 2019 Во вторник президенты России и Турции договорились, что курдам отводится 150 часов, начиная с 23 октября, чтобы покинуть 30-километровую зону от границы Турции и Сирии.
Взгляд.ру 14:55
Экономика
Сбербанк зафиксировал рост потребительской уверенности среднего класса
Индекс потребительской уверенности российского среднего класса увеличился в третьем квартале 2019 года с минус 21% до минус 16%, свидетельствуют итоги ежеквартального опроса «Потребительский индекс Иванова», который проводится по заказу Сбербанка (условный Иванов рассматривается как типичный представитель среднего класса).
РБК 16:15
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 14:12
Происшествия
В Ангарске водитель иномарки дважды переехал пенсионерку и скрылся
В Ангарске водитель иномарки сбил во дворе дома пенсионерку.
Дни.ру 09:14
Политика
Шушкевич прокомментировал заявление Горбачёва о холодной войне
Экс-председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич в беседе с НСН прокомментировал заявление бывшего президента СССР Михаила Горбачёва о том, что окончание холодной войны было общей победой для Советского Союза и Запада, однако западные политики и прежде всего США объявили победителями себя.
RT на русском 07:19
Происшествия
В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие
В центре Киева произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на Пушкинской улице.
Газета.Ru 17:29
Футбол
«Ювентус» обыграл «Локомотив» в Лиге чемпионов
Футболисты итальянского «Ювентуса» победили российский «Локомотив» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Коммерсантъ 16:57
Здоровье
Доктор Мясников назвал популярные лекарства, вызывающие зависимость
Врач и популярный телеведущий на российском ТВ Александр Мясников назвал некоторые лекарственные препараты, которые вызывают зависимость.
Evo-rus.com 02:58
Политика
Путин и Макрон обсудили условия встречи в «нормандском формате»
В понедельник, 21 октября, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, главной темой которых стала ситуация вокруг Украины и, в частности, проведения саммита «нормандского формата».
Страна Советов on-line 10:47
Единоборства
Волкову нашли нового соперника на турнир UFC в Москве
В UFC сумели быстро подобрать нового соперника Волкову.
Чемпионат 16:40
Происшествия
В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне
По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.
Российская газета 13:29
Игры
Call of Duty: Modern Warfare не увидеть на полках магазинов РФ
Call of Duty: Modern Warfare 2019 выходит 25 октября.
Astera 11:15
Экономика
Эксперты засомневались в росте доходов населения на 3%
Рост реальных располагаемых доходов населения в третьем квартале 2019 года на 3% в годовом выражении не коррелирует с другими макроэкономическими показателями, заявил "Газете.Ru" директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев во время заседания дискуссионного экономического клуба.
Газета.Ru 09:21
Общество
Названа самая бесполезная бытовая техника
Как пишет ТАСС, также почти не используются купленные роботы-пылесосы, хлебопечки, парогенераторы, отпариватели и электрические обогреватели.
RT на русском 01:49
Происшествия
Пожар в ангаре на северо-востоке Москвы локализовали
Пожарные локализовали возгорание в металлическом ангаре на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы.
ТАСС 16:29
Культура
На экраны выходит сериал о новых приключениях майора Черкасова
Первый канал начинает показ сериала «Формула мести» — шестого по счёту проекта о приключениях майора Ивана Черкасова.
RT на русском вчера в 09:56
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 01:53
Космос
Илон Маск отправил первый твит через спутниковую сеть Starlink
Глава аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск сделал первую запись в твиттере, воспользовавшись подключением через глобальную спутниковую интернет-систему Starlink.
Вести.Хайтек 07:34
Кино
Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе
РИА Новости 20 октября в 09:05
Армия и оружие
Пентагон признал бегство ста боевиков из тюрем на севере Сирии
Около 100 боевиков террористической группировки "Исламское государство"* сбежали из тюрем на севере Сирии с начала военной операции Турции, сообщил министр обороны США Марк Эспер телеканалу CNN.
РИА Новости 15:26
Происшествия
Адвокат: дело против экс-главы Челябинской области прекращено
Рустам Курмаев, адвокат бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, сообщил, что следственный департамент МВД России отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении его подзащитного.
RT на русском 16:41
Политика
Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии
Президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на церемонии возведения на престол нового императора Японии Нарухито, сообщила 22 октября пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 02:26
Политика
Эрдоган заявил о гибели двух россиян при строительстве АЭС в Турции
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели двух российских граждан во время строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.
RT на русском 13:12
Армия и оружие
Ракетные корабли России вошли в Азовское море
Военное дело 08:44