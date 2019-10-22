Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинсельхоз назвал стабильной ситуацию с ценами на гречку

Минсельхоз назвал ситуацию на рынке гречки стабильной, незначительное повышение оптовых цен в сентябре 2019 года восстановило стоимость крупы до уровня предыдущих лет, говорится в сообщении ведомства.
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Минсельхоз отреагировал на сообщение о росте цен на гречку

РБК08:26

Минсельхоз назвал стабильной ситуацию с ценами на гречку

Ведомости08:03

Минсельхоз назвал ситуацию с ценами на гречку стабильной

Rambler News Service07:08

Минсельхоз оценил ситуацию на рынке гречки в России

RT на русском07:43

Минсельхоз прокомментировал сообщения о росте цен на гречку

РИА Новости07:27

Минсельхоз назвал стабильной ситуацию с ценами на гречку

Коммерсантъ07:46

Минсельхоз назвал стабильной ценовую ситуацию на российском рынке гречневой крупы

ТАСС07:06
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Общество

Диетолог рассказала, с чем нельзя пить чай

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе чая и объяснила, как его следует пить. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
РИА Новости 08:00
Здоровье

В Архангельск прибыл полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан

Полпред президента в СЗФО Александр Гуцан и губернатор Архангельской области Игорь Орлов осмотрели перинатальный центр.
Невские Новости 08:15
Политика

Асад поддержал решения Путина и Эрдогана по ситуации в Сирии

Президент Сирии Башар Асад по итогам телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным поддержал принятые им и лидером Турции Тайипом Реджепом Эрдоганом решения по сложившейся в Сирии ситуации, которые обсуждались на встрече в Сочи.
Известия 15:44
Политика

Шойгу попросил журналиста не топтать меморандум России и Турции

Шойгу - журналисту, наступившему на лист с текстом Меморандума: Вы, кстати, зря топчетесь по меморандуму pic.twitter.com / sYyFHLjmVa — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) October 22, 2019 Во вторник президенты России и Турции договорились, что курдам отводится 150 часов, начиная с 23 октября, чтобы покинуть 30-километровую зону от границы Турции и Сирии.
Взгляд.ру 14:55
Экономика

Сбербанк зафиксировал рост потребительской уверенности среднего класса

Индекс потребительской уверенности российского среднего класса увеличился в третьем квартале 2019 года с минус 21% до минус 16%, свидетельствуют итоги ежеквартального опроса «Потребительский индекс Иванова», который проводится по заказу Сбербанка (условный Иванов рассматривается как типичный представитель среднего класса).
РБК 16:15
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 14:12
Происшествия

Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области

РБК 11:00
Происшествия

В Ангарске водитель иномарки дважды переехал пенсионерку и скрылся

В Ангарске водитель иномарки сбил во дворе дома пенсионерку.
Дни.ру 09:14
Гаджеты

Honor представил «молодежный смартфон» Honor 20 Lite

Astera 14:56
Политика

Шушкевич прокомментировал заявление Горбачёва о холодной войне

Экс-председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич в беседе с НСН прокомментировал заявление бывшего президента СССР Михаила Горбачёва о том, что окончание холодной войны было общей победой для Советского Союза и Запада, однако западные политики и прежде всего США объявили победителями себя.
RT на русском 07:19
Происшествия

В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие

В центре Киева произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на Пушкинской улице.
Газета.Ru 17:29
Футбол

«Ювентус» обыграл «Локомотив» в Лиге чемпионов

Футболисты итальянского «Ювентуса» победили российский «Локомотив» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Коммерсантъ 16:57
Здоровье

Доктор Мясников назвал популярные лекарства, вызывающие зависимость

Врач и популярный телеведущий на российском ТВ Александр Мясников назвал некоторые лекарственные препараты, которые вызывают зависимость.
Evo-rus.com 02:58
Политика

Путин и Макрон обсудили условия встречи в «нормандском формате»

В понедельник, 21 октября, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, главной темой которых стала ситуация вокруг Украины и, в частности, проведения саммита «нормандского формата».
Страна Советов on-line 10:47
Единоборства

Волкову нашли нового соперника на турнир UFC в Москве

В UFC сумели быстро подобрать нового соперника Волкову.
Чемпионат 16:40
Происшествия

В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне

По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.
Российская газета 13:29
Игры

Call of Duty: Modern Warfare не увидеть на полках магазинов РФ

Call of Duty: Modern Warfare 2019 выходит 25 октября.
Astera 11:15
Экономика

Эксперты засомневались в росте доходов населения на 3%

Рост реальных располагаемых доходов населения в третьем квартале 2019 года на 3% в годовом выражении не коррелирует с другими макроэкономическими показателями, заявил "Газете.Ru" директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев во время заседания дискуссионного экономического клуба.
Газета.Ru 09:21
Общество

Названа самая бесполезная бытовая техника

Как пишет ТАСС, также почти не используются купленные роботы-пылесосы, хлебопечки, парогенераторы, отпариватели и электрические обогреватели.
RT на русском 01:49
Происшествия

Пожар в ангаре на северо-востоке Москвы локализовали

Пожарные локализовали возгорание в металлическом ангаре на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы.
ТАСС 16:29
Культура

На экраны выходит сериал о новых приключениях майора Черкасова

Первый канал начинает показ сериала «Формула мести» — шестого по счёту проекта о приключениях майора Ивана Черкасова.
RT на русском вчера в 09:56
Общество

Половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 01:53
Космос

Илон Маск отправил первый твит через спутниковую сеть Starlink

Глава аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск сделал первую запись в твиттере, воспользовавшись подключением через глобальную спутниковую интернет-систему Starlink.
Вести.Хайтек 07:34
Кино

Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе

РИА Новости 20 октября в 09:05
Армия и оружие

Пентагон признал бегство ста боевиков из тюрем на севере Сирии

Около 100 боевиков террористической группировки "Исламское государство"* сбежали из тюрем на севере Сирии с начала военной операции Турции, сообщил министр обороны США Марк Эспер телеканалу CNN.
РИА Новости 15:26
Происшествия

Сестра погибшего футболиста Вшикова обвинила полицию в смерти брата

RT на русском 07:57
Происшествия

Адвокат: дело против экс-главы Челябинской области прекращено

Рустам Курмаев, адвокат бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, сообщил, что следственный департамент МВД России отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении его подзащитного.
RT на русском 16:41
Политика

Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии

Президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на церемонии возведения на престол нового императора Японии Нарухито, сообщила 22 октября пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 02:26
Политика

Эрдоган заявил о гибели двух россиян при строительстве АЭС в Турции

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели двух российских граждан во время строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.
RT на русском 13:12
Армия и оружие

Ракетные корабли России вошли в Азовское море

Военное дело 08:44
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