Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинсельхоз назвал стабильной ситуацию с ценами на гречку

Минсельхоз назвал ситуацию на рынке гречки стабильной, незначительное повышение оптовых цен в сентябре 2019 года восстановило стоимость крупы до уровня предыдущих лет, говорится в сообщении ведомства.
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Минсельхоз отреагировал на сообщение о росте цен на гречку

РБКвчера в 08:26

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Ведомостивчера в 08:03

Минсельхоз прокомментировал сообщения о росте цен на гречку

РИА Новостивчера в 07:27

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Коммерсантъвчера в 07:46

Минсельхоз назвал ситуацию с ценами на гречку стабильной

Rambler News Serviceвчера в 07:08

Минсельхоз назвал стабильной ценовую ситуацию на российском рынке гречневой крупы

ТАССвчера в 07:06
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Как стало известно Sport24, защитник «Крыльев Советов» Александр Анюков и главный тренер Миодраг Божович приглашены на заседание КДК РФС, которое состоится в среду, 23 октября.
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Общая сумма списанных Россией долгов африканским странам превысила $20 млрд.
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Полиция разыскивает в Курской области злоумышленника, ранившего ножом двух школьниц, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе управления МВД по региону.
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Танкеры для завода «Ямал СПГ» освободили от санкций США

«Ямал СПГ», подконтрольный крупнейшему в России частному производителю газа — НОВАТЭКу, получил уведомление от транспортной компании TC LNG Shipping о том, что на нее более не распространяются санкции Минфина США, введенные в сентябре в отношении одного из ее владельцев — структуры китайской Cosco.
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В НАТО прокомментировали меморандум России и Турции по Сирии

Министры обороны стран НАТО обсудят на переговорах в четверг и пятницу ситуацию на северо-востоке Сирии, при этом альянс считает преждевременным оценивать договоренности РФ и Турции, заявил в среду генсек Йенс Столтенберг.
РИА Новости 05:40
Происшествия

В Петербурге две иномарки после ДТП врезались в толпу пешеходов

Два легковых автомобиля - Volkswagen Polo и Renault - столкнулись на Лермонтовском проспекте Санкт-Петербурга, после чего врезались в толпу пешеходов.
ТАСС 06:26
Происшествия

Экс-мэр Волжского госпитализирована после ДТП под Волгоградом

Находившаяся за рулем экс-мэр города Волжского (Волгоградская область) Марина Афанасьева госпитализирована.
ТАСС 05:43
Футбол

«Ювентус» победил «Локомотив» в матче Лиги чемпионов

Московский "Локомотив" потерпел поражение от "Ювентуса" в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
РИА Новости вчера в 16:54
Происшествия

В ЕАО кошка спасла семью при пожаре в жилом деревянном доме

РИА Новости 04:12
Футбол

Тарханов опроверг информацию об увольнении из «Пюника»

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал информацию об увольнении с поста главного тренера армянского «Пюника».
Bookmaker-ratings.ru 05:54
Общество

В Москве госпитализировали Елену Малышеву

Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
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В России обнаружена колбаса с вирусом африканской чумы

Газета.Ru 06:07
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Володин раскритиковал депутатов за прогул обсуждения бюджета в Госдуме

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов присутствовать на обсуждении проекта бюджета.
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Политика

Посол США на Украине дал показания против Трампа

Дональд Трамп в обмен на военную помощь Киеву требовал от Владимира Зеленского публично пообещать провести расследование против Хантера Байдена, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
Газета.Ru 02:32
Происшествия

Появилось видео вскрытия сейфа с золотом на месте прорыва дамбы

Следственный комитет РФ 23 октября обнародовал видео вскрытия сейфа, найденного после осушения одной из заводей на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края.
REGNUM 04:00
Происшествия

Двух женщин-полицейских сбили на дороге в центре Москвы

Водитель автомобиля-погрузчика сбил двух сотрудниц полиции на обочине дороги в центре Москвы.
Lenta.ru 06:01
Общество

Опубликованы первые фотографии российского плацкартного вагона с душем

Lenta.ru вчера в 18:46
Армия и оружие

Переброшенные из Сирии в Ирак военные США покинут страну через месяц

Министр обороны Ирака Наджах аш-Шамари заявил, что американские военнослужащие, передислоцированные из северо-восточных районов Сирии, покинут иракскую территорию в течение четырех недель.
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Общество

Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США

Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru вчера в 19:17
Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Экономика

Поставщики предупредили о росте цен на гречку в России

RT на русском вчера в 02:13
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Соперником Волкова на турнире UFC в Москве может стать Деррик Льюис

Российский мастер смешанных единоборств Александр Волков 9 ноября в Москве может провести матч-реванш с американцем Дерриком Льюисом, подобное обращение направлено руководству компании UFC, под эгидой которой пройдет вечер единоборств, сообщили РИА Новости в команде российского спортсмена.
РИА Новости вчера в 05:44
Авто

Самый дешевый кроссовер Toyota поступил в продажу

Компания Toyota объявила старт продаж нового субкомпактного кроссовера Yaris LX.
Новые автомобили 20 октября в 23:30
Здоровье

Названы 6 полезных продуктов с высоким содержанием холестерина

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Британский актёр Джозеф Моул, сыгравший Бенджена Старка в сериале «Игра престолов», выступит в роли злодея в многосерийном проекте «Властелин колец».
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Эрдоган заявил о гибели двух россиян при строительстве АЭС в Турции

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели двух российских граждан во время строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.
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К финалу Лиги чемпионов вместимость «Газпром Арены» станет больше

Вместимость "Газпром Арены" в Петербурге увеличат до 60 тысяч человек к финалу Лиги чемпионов.
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Общество

Закрыли плеер, на котором держались 80% пиратских ресурсов

Плеером Moonwalk пользовались для показа видео 80% российских пиратских ресурсов.
Первое Студенческое агентство вчера в 10:16
Как работают Яндекс.Новости?
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