Экономика
КоммерсантъМинсельхоз назвал стабильной ситуацию с ценами на гречку
Минсельхоз назвал ситуацию на рынке гречки стабильной, незначительное повышение оптовых цен в сентябре 2019 года восстановило стоимость крупы до уровня предыдущих лет, говорится в сообщении ведомства.
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Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Газета.Ru 06:55
Шоу-бизнес
Максим Галкин пошутил над Гузеевой в Instagram
Российский юморист и телеведущий опубликовал на своей странице смешной ролик, в котором Лариса Гузеева пытается прорекламировать канал телепрограммы «Давай поженимся» на Youtube.
ИнфоСМИ 06:44
Футбол
Анюков и Божович приглашены на КДК РФС
Как стало известно Sport24, защитник «Крыльев Советов» Александр Анюков и главный тренер Миодраг Божович приглашены на заседание КДК РФС, которое состоится в среду, 23 октября.
Sport24.ru 21 октября в 10:27
Политика
Россия списала странам Африки долги на сумму более $20 млрд
Общая сумма списанных Россией долгов африканским странам превысила $20 млрд.
RT на русском 06:23
Происшествия
Неизвестный в Курской области ранил двух школьниц ножом
Полиция разыскивает в Курской области злоумышленника, ранившего ножом двух школьниц, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе управления МВД по региону.
ТАСС 06:41
Общество
Танкеры для завода «Ямал СПГ» освободили от санкций США
«Ямал СПГ», подконтрольный крупнейшему в России частному производителю газа — НОВАТЭКу, получил уведомление от транспортной компании TC LNG Shipping о том, что на нее более не распространяются санкции Минфина США, введенные в сентябре в отношении одного из ее владельцев — структуры китайской Cosco.
РБК вчера в 15:01
Армия и оружие
В НАТО прокомментировали меморандум России и Турции по Сирии
Министры обороны стран НАТО обсудят на переговорах в четверг и пятницу ситуацию на северо-востоке Сирии, при этом альянс считает преждевременным оценивать договоренности РФ и Турции, заявил в среду генсек Йенс Столтенберг.
РИА Новости 05:40
Происшествия
В Петербурге две иномарки после ДТП врезались в толпу пешеходов
Два легковых автомобиля - Volkswagen Polo и Renault - столкнулись на Лермонтовском проспекте Санкт-Петербурга, после чего врезались в толпу пешеходов.
ТАСС 06:26
Происшествия
Экс-мэр Волжского госпитализирована после ДТП под Волгоградом
Находившаяся за рулем экс-мэр города Волжского (Волгоградская область) Марина Афанасьева госпитализирована.
ТАСС 05:43
Футбол
«Ювентус» победил «Локомотив» в матче Лиги чемпионов
Московский "Локомотив" потерпел поражение от "Ювентуса" в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
РИА Новости вчера в 16:54
Футбол
Тарханов опроверг информацию об увольнении из «Пюника»
Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал информацию об увольнении с поста главного тренера армянского «Пюника».
Bookmaker-ratings.ru 05:54
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости 01:39
Политика
Володин раскритиковал депутатов за прогул обсуждения бюджета в Госдуме
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов присутствовать на обсуждении проекта бюджета.
Российская газета 05:15
Политика
Посол США на Украине дал показания против Трампа
Дональд Трамп в обмен на военную помощь Киеву требовал от Владимира Зеленского публично пообещать провести расследование против Хантера Байдена, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
Газета.Ru 02:32
Происшествия
Появилось видео вскрытия сейфа с золотом на месте прорыва дамбы
Следственный комитет РФ 23 октября обнародовал видео вскрытия сейфа, найденного после осушения одной из заводей на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края.
REGNUM 04:00
Происшествия
Двух женщин-полицейских сбили на дороге в центре Москвы
Водитель автомобиля-погрузчика сбил двух сотрудниц полиции на обочине дороги в центре Москвы.
Lenta.ru 06:01
Общество
Опубликованы первые фотографии российского плацкартного вагона с душем
Lenta.ru вчера в 18:46
Армия и оружие
Переброшенные из Сирии в Ирак военные США покинут страну через месяц
Министр обороны Ирака Наджах аш-Шамари заявил, что американские военнослужащие, передислоцированные из северо-восточных районов Сирии, покинут иракскую территорию в течение четырех недель.
Известия 06:55
Общество
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru вчера в 19:17
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Экономика
Поставщики предупредили о росте цен на гречку в России
RT на русском вчера в 02:13
Единоборства
Соперником Волкова на турнире UFC в Москве может стать Деррик Льюис
Российский мастер смешанных единоборств Александр Волков 9 ноября в Москве может провести матч-реванш с американцем Дерриком Льюисом, подобное обращение направлено руководству компании UFC, под эгидой которой пройдет вечер единоборств, сообщили РИА Новости в команде российского спортсмена.
РИА Новости вчера в 05:44
Авто
Самый дешевый кроссовер Toyota поступил в продажу
Компания Toyota объявила старт продаж нового субкомпактного кроссовера Yaris LX.
Новые автомобили 20 октября в 23:30
Здоровье
Названы 6 полезных продуктов с высоким содержанием холестерина
Актуальные Новости вчера в 01:13
Кино
Звезда «Игры престолов» сыграет злодея в сериале по «Властелину колец»
Британский актёр Джозеф Моул, сыгравший Бенджена Старка в сериале «Игра престолов», выступит в роли злодея в многосерийном проекте «Властелин колец».
News.ru вчера в 07:35
Политика
Эрдоган заявил о гибели двух россиян при строительстве АЭС в Турции
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели двух российских граждан во время строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.
RT на русском вчера в 13:12
Футбол
К финалу Лиги чемпионов вместимость «Газпром Арены» станет больше
Вместимость "Газпром Арены" в Петербурге увеличат до 60 тысяч человек к финалу Лиги чемпионов.
Peterburg2.ru 06:25
Общество
Закрыли плеер, на котором держались 80% пиратских ресурсов
Плеером Moonwalk пользовались для показа видео 80% российских пиратских ресурсов.
Первое Студенческое агентство вчера в 10:16